Zara kể chuyện kinh doanh tại Việt Nam: 400 nhà thiết kế, cập nhật mẫu mới 2 lần/tuần, nhưng đừng gọi chúng tôi là Fast fashion!

Sau màn ra mắt ấn tượng tại hai thành phố lớn của Việt Nam là Hà Nội và TPHCM, Trưởng bộ phận truyền thông của nhãn hàng Zara tại Tập đoàn Inditex đã chia sẻ câu chuyện kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt là về mác Fast fashion mọi người thường đề cập khi nhắc tới thương hiệu này.

30 kiến trúc sư lành nghề làm việc không mệt mỏi để có màn chào Hà Nội hoành tráng

Sự kiện ra mắt của Zara tại TPHCM hoàn toàn vượt ngoài mong đợi của chúng tôi và chúng tôi tin rằng sự kiện ra mắt cửa hàng Zara tại Hà Nội cũng vô cùng ấn tượng với các tín đồ thời trang thủ đô.

Chính niềm đam mê thời trang và sự thanh lịch, gout thẩm mỹ sẵn có của khách hàng tại Việt Nam đã làm nên điều tuyệt vời này. Điều đó khiến Việt Nam trở thành một thị trường rất hấp dẫn và tiềm năng với những cơ hội tuyệt vời để chúng tôi ra mắt thêm nhiều những cửa hàng khác trong tầm trung và dài hạn.

Tuy vậy, với mỗi thị trường chúng tôi không áp đặt bất kỳ một khuôn mẫu nào. Chúng tôi muốn lắng nghe từ phía khách hàng và thấu hiểu họ để từng bước một cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ ở từng cửa hàng một. Chúng tôi luôn nỗ lực để đáp ứng những nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng với hướng tiếp cận phối hợp nhịp nhàng giữa các cửa hàng cùng phương thức bán hàng trực tuyến (online). Đó chính là mục tiêu chúng tôi luôn theo đuổi.

* Zara Hà Nội rất ấn tượng với quy mô 4.500 m2 sàn, gần gấp đôi quy mô cửa hàng tại TPHCM. Xin bà giải thích rõ hơn vì đâu có sự chênh lệch này.

Về quy mô của cửa hàng, chúng tôi luôn luôn tìm đến những vị trí phù hợp và thuận tiện nhất cho khách hàng, từ đó mang đến cho khách hàng những không gian mua sắm lý tưởng nhất.

Vội vàng chưa bao giờ là phương châm của chúng tôi. Thay vào đó chúng tôi vô cùng cẩn trọng và có những yêu cầu khắt khe về hình ảnh của các cửa hàng.

"Chúng tôi cũng chia sẻ thêm rằng, để có được một cửa hàng với thiết kế như các bạn đã được chiêm ngưỡng chính là thành quả lao động của hơn 30 kiến trúc sư lành nghề làm việc không mệt mỏi" - Đại diện Zara cho biết.

Chính vì điều đó, đối với sự kiện ra mắt cửa hàng đầu tiên của Zara tại Hà Nội lần này, chúng tôi đặt rất nhiều tâm huyết đối với thiết kế của cửa hàng, từ những ô cửa bên ngoài cho đến thiết kế nội thất, đồng thời lựa chọn vị trí cho cửa hàng tọa lạc tại một trong những khu vực nhộn nhịp và sôi động nhất để hòa hợp với một thành phố tầm cỡ và thời trang như nơi đây.

Mỗi cửa hàng của chúng tôi đều được chú trọng để mang lại sự khác biệt và truyền tải tinh thần khác nhau nhưng cùng một mục đích là tạo nên một không gian mua sắm tốt nhất cho khách hàng.

Tất cả khách hàng khi đến với các cửa hàng Zara tại bất kỳ nơi nào trên thế giới đều có cơ hội ngang nhau để sở hữu những mẫu quần áo hoặc phụ kiện mà họ yêu thích. Điều này đạt được là nhờ sự phối hợp của đội ngũ quản lý cửa hàng và nhà thiết kế (số lượng nhà thiết kế tại các trụ sở là 400 người) để đáp ứng những xu hướng mới nhất của khách hàng.

Sau 3 tuần của những sáng tạo, niềm cảm hứng cùng với nỗ lực của những thợ phụ trách về phần họa tiết và thợ may, các nhà thiết kế sẽ giới thiệu bộ sưu tập mới. Đội ngũ các nhà thiết kế được chia thành nhiều nhóm, phụ trách từng mảng khác nhau (Nữ, Nam và Trẻ em) và trong từng mảng, họ sẽ được phân công phụ trách theo từng kiểu trang phục khác nhau (áo khoác lạnh, đồ vest, áo khoác ngoài, áo sơ-mi, váy, áo T-Shirt, đồ jeans…).

Chúng tôi không phải Thời trang nhanh, chúng tôi là Thời trang đáp ứng đúng nhu cầu khách hàng!

* Xin bà cho biết bao lâu thì các thiết kế mới của Zara sẽ được cập nhật một lần? Chúng tôi có thể gọi Zara là Fast fashion được không?

Những thiết kế mới nhất của Zara sẽ được cập nhật 2 lần mỗi tuần tại mỗi cửa hàng. Từ đó, khách hàng lại có cơ hội được trải nghiệm những xu hướng mới nhất, bộ sưu tập mới nhất với những thiết kế mới nhất.

"...Chính là từ bây giờ khách hàng tại Hà Nội và TPHCM sẽ chính là những người có tầm ảnh hưởng đến đội ngũ thiết kế cũng như khách hàng trên toàn cầu".

Như vậy, các bạn có thể thấy rằng định nghĩa ‘ fast-fashion ’ (thời trang nhanh) không phản ánh đúng những gì Zara đang thực sự làm. Chúng tôi thực sự không cảm thấy mối liên quan nào ở đây bởi sự sáng tạo của các nhà thiết kế không thể nhanh hay một sớm một chiều như trong định nghĩa ‘fast-fashion’.

Có chăng sự liên quan ở đây chính là việc chúng tôi liên tục đáp ứng nhu cầu của khách hàng và thông tin của họ sẽ là chìa khóa. Tôi muốn đề cập đến một khái niệm chính xác hơn đối với mô hình của Zara, đó là ‘thời trang đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng’, khi sự thành công có mối tương quan đặc biệt đối với việc thấu hiểu tâm lý khách hàng từ những thông tin thu nhận được.

Với hướng tiếp cận này, kết quả chính là từ bây giờ khách hàng tại Hà Nội và TPHCM sẽ chính là những người có tầm ảnh hưởng đến đội ngũ thiết kế cũng như khách hàng trên toàn cầu.

Bởi 2 lần một tuần, đội ngũ quản lý của cửa hàng có nhiệm vụ phải đặt các thiết kế mới nhất từ bộ phận đặt hàng tập trung vào các bộ sưu tập mới nhất. Yêu cầu đặt hàng này là công việc khá phổ biến tại các cửa hàng. Nhưng mỗi cửa hàng sẽ lựa chọn những thiết kế khác nhau, dựa trên nhu cầu của khách hàng tại mỗi thị trường riêng biệt.

Những thiết kế được đặt hàng sẽ được chuyển đến hai lần một tuần, do đó họ có thể thay đổi quyết định đặt hàng một cách nhanh chóng, chỉ trong vài ngày.

Do đó, những quản lý giỏi là những người có những quyết định đúng đắn, đáp ứng nhu cầu của khách hàng tại cửa hàng mình phụ trách. Đó là lý do tại sao mỗi cửa hàng đều rất độc đáo và khác biệt và đó cũng là lý do chúng tôi đòi hỏi đội ngũ quản lý tại các cửa hàng phải luôn thấu hiểu khách hàng. Sau khi thu nhận được những phản hồi từ khách hàng, đội ngũ thiết kế sẽ tái khởi động chu trình sáng tạo và sẽ thay đổi các thiết kế của mình cho phù hợp với đợt hàng mới.

* Xin cảm ơn bà!