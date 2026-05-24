1 cặp đôi Vbiz lần nữa bị team qua đường "tóm dính" hẹn hò ở trung tâm thương mại, hint dồn dập thế này sao chối đây!

Thời gian gần đây, mạng xã hội liên tục rôm rả trước nghi vấn Negav và Uyển Ân đang hẹn hò. Dù người trong cuộc chưa một lần chính thức lên tiếng xác nhận mối quan hệ, thế nhưng loạt hint bị team qua đường bắt gặp ngày càng nhiều khiến netizen khó lòng ngồi yên.

Đơn cử như mới đây, trên Threads tiếp tục lan truyền hình ảnh được cho là ghi lại khoảnh khắc Negav và Uyển Ân cùng xuất hiện tại một trung tâm thương mại. Theo chia sẻ từ người đăng tải, cả hai bị tóm dính khi đang đi mua sắm cùng nhau. Trong ảnh, một cô gái được cho là Uyển Ân diện áo hai dây đen kết hợp quần trắng chấm bi, để tóc dài xoã tự nhiên. Đi cạnh cô là một chàng trai mặc đồ tối màu được netizen nhận xét có ngoại hình và dáng người rất giống Negav.

Team qua đường bắt gặp Uyển Ân và Negav sánh đôi ở trung tâm thương mại

Điều khiến cư dân mạng chú ý là cả hai xuất hiện khá thoải mái giữa nơi đông người. Dù không có những hành động thân mật quá mức, nhưng việc liên tục bị bắt gặp đi cùng nhau trong đời thường khiến nghi vấn hẹn hò càng thêm rầm rộ. Dưới bài đăng, netizen để lại hàng loạt bình luận như: "Hint tới mức này còn gì nữa", "Team qua đường làm việc năng suất quá", "Cặp này real không mọi người",...

Trước đó không lâu, Negav và Uyển Ân cũng từng khiến mạng xã hội "bùng nổ" khi bị bắt gặp nắm tay, quấn quýt giữa phố. Loạt khoảnh khắc đời thường của cả hai nhanh chóng viral khắp các diễn đàn, kéo theo nhiều đồn đoán về chuyện "phim giả tình thật". Không chỉ vậy, netizen còn liên tục đào lại những lần Negav và Uyển Ân tương tác thân thiết trong công việc lẫn đời sống thường ngày.

Team qua đường tóm dính Negav và Uyển Ân nắm tay trên phố

Negav và Uyển Ân vốn đã có cơ hội hợp tác từ trước khi cùng tham gia phim Bộ Tứ Báo Thủ của Trấn Thành. Trong phim, cả hai vào vai một cặp vợ chồng nên có khá nhiều phân cảnh tương tác. Không ai ngờ rằng sau dự án này, Negav và em gái Trấn Thành lại ngày càng thân thiết ngoài đời.

Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng hội bạn trong các buổi tụ tập, ăn uống hay đi chơi riêng. Trên MXH, netizen nhiều lần bắt gặp Negav và Uyển Ân có mặt trong cùng khung hình nhưng chưa từng nghĩ đây là một cặp đôi của Vbiz.

Người được cho là "đánh tiếng" nhiều nhất về mối quan hệ này lại chính là Pháp Kiều - bạn thân của cả hai. Trước đó trong một buổi livestream, Negav than đói bụng với Pháp Kiều. Đáp lại, Pháp Kiều liền hỏi đàn anh có muốn ăn "bánh dé" không. Ngay khi nghe xong, Negav bật cười đầy ngượng ngùng vì “bánh dé” đọc lái thành "bé Dánh" - biệt danh của Uyển Ân.

Không dừng lại ở đó, mới đây Negav còn đăng tải khoảnh khắc đi ăn cùng Uyển Ân và Pháp Kiều. Dưới phần bình luận, Pháp Kiều tiếp tục để lại câu nói gây chú ý: "Nhìn em bén quá, bén đòng". Netizen nhanh chóng phát hiện "bén đòng" đọc ngược lại thành "bóng đèn", được hiểu là người chen vào giữa một cặp đôi đang hẹn hò.

Cư dân mạng tổng hợp nhiều hint đáng ngờ của Negav và Uyển Ân

Vì những loạt hint gần đây mà cư dân mạng đặt nghi vấn cặp đôi "phim giả tình thật"

Nhiều người cho rằng các chi tiết từng gây bàn tán hóa ra không hề trùng hợp. Từ cách cả hai tương tác tự nhiên, ánh mắt dành cho nhau, những màn tung hứng vui vẻ cho đến việc thường xuyên xuất hiện cạnh nhau trong các buổi tụ tập, tất cả càng khiến nghi vấn hẹn hò thêm rầm rộ.

Cho tới hiện tại, Negav và Uyển Ân vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào về mối quan hệ đang gây chú ý. Tuy nhiên, trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, cư dân mạng vẫn liên tục chia sẻ lại loạt khoảnh khắc chung khung hình của cả hai, đồng thời bàn luận sôi nổi về mối quan hệ giữa cả hai.

Negav và Uyển Ân giữ im lặng trước nghi vấn hẹn hò

