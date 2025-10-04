1 con giáp sắp thoát vận xui, chuẩn bị đón nhận may mắn tràn ngập, 2 con giáp lại cần thận trọng

Tuổi Tuất

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tuất là con giáp có nhiều ưu điểm, rất chăm chỉ, sự cầu thị, nghiêm túc và luôn nỗ lực hết mình trong công việc. Họ là mẫu người đáng tin cậy, luôn được yêu quý bởi sự lương thiện và lòng nhân hậu, do đó dù gặp khó khăn nào cũng sẽ có quý nhân trợ giúp. Tất cả những yếu tố này sẽ giúp đem lại thành công trong cuộc sống cho người tuổi Tuất.

Theo tử vi học, năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tuất nằm trong số những con giáp được Thần tài che chở, quý nhân chỉ đường, sự nghiệp có nhiều bước tiến quan trọng nhờ có nhiều cát tinh hỗ trợ.

(Ảnh minh họa)

Cát tinh đầu tiên phải kể đến là sao Nguyệt Đức. Đây là một cát tinh tượng trưng cho sự đức hạnh, đoan trang và nhân hậu, có thể hoá giải được một số bệnh tật, tai hoạ nhỏ, mang đến điềm lành. Được sao Nguyệt Đức chiếu rọi, con giáp tuổi Tuất sẽ có quý nhân phù trợ, từ công việc đến cuộc sống đều gặp nhiều thuận lợi.

Với sự xuất hiện của cát tinh Hồng Loan, con giáp tuổi Tuất sẽ đón nhiều tin vui, chuyện tình cảm có tín hiệu tốt, những người độc thân nên năng gặp gỡ sẽ dễ được như ý.

Con giáp tuổi Tuất còn có cát tinh Đường Phù hỗ trợ. Đây là một sao chủ về danh tiếng và những thành công trong sự nghiệp. Có sao Đường Phù trong lá số tử vi, con giáp này sẽ dễ bề thăng tiến, thu nhập cải thiện đáng kể, cuộc sống luôn dư dả, thậm chí giàu có sung túc.

Tử vi học có nói, tháng 8 âm hiện tại là lúc hung cát đan xen, tuổi Tuất cần phải hết sức thận trọng, đặc biệt là trong chuyện chi tiêu và đầu tư để tránh bị thất thoát tài chính. Trước khi bắt tay vào việc gì, con giáp này nên nghiên cứu kỹ càng, tuyệt đối không được hấp tấp, vội vàng. Bên cạnh đó, dù nổi tiếng là con giáp thương người, thường dùng cả tấm chân tình để đối đãi với người khác, song tuổi Tuất cũng cần đề phòng bạn xấu gây rắc rối cho họ. Tuy nhiên, không bao lâu nữa, khi tháng 8 âm kết thúc, tháng 9 âm gõ cửa thì tuổi Tuất cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Theo các chuyên gia phong thủy, từ tháng 9 âm trở đi, tuổi Tuất sẽ chia tay với vận xui, bước vào giai đoạn vô cùng thịnh vượng. Con giáp này được cho là làm gì hầu như cũng có kết quả tốt, thu nhập tăng lên bất ngờ. Càng về cuối năm, con giáp tuổi Tuất càng nhận được nhiều lộc lá, cuộc sống thịnh vượng, viên mãn.

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu là mẫu con giáp không thích dùng những lời lẽ đao to búa lớn, nhưng lại có lối tư duy sâu sắc và rất đáng tin cậy. Tài năng nhưng rất khiêm tốn, giản dị, tuổi Sửu càng về trung vận càng có cuộc sống sung túc, đủ đầy, thậm chí giàu có. Hay giúp đỡ người khác nên con giáp này cũng luôn có quý nhân ở bên và sẵn lòng giúp đỡ.

Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Sửu nằm trong số những con giáp phạm Thái Tuế và gặp những thách thức nhất định, bị hung tinh Quyển Thiệt cản đường. Nếu không cẩn thận, họ còn có thể bị tiểu nhân chơi xấu khiến tiền bạc hao hụt ít nhiều.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, bước sang năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu lại là một trong những con giáp may mắn bậc nhất với đường tài lộc vô cùng khởi sắc. Được cục diện Tam hợp Thái tuế chống lưng, con giáp này dù làm việc trong lĩnh vực nào thì cũng sẽ ghi được những dấu ấn tích cực. Đặc biệt những người làm về kinh doanh sẽ dễ gặt hái nhiều lộc lá nhất.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu gặp thời đổi vận là do có nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng kể nhất là sao Hoa Cái. Đây là một sao tốt chủ về sự thông tuệ, mẫn tiệp trong học tập, sự chăm chỉ, khéo léo, đảm đang và những may mắn mà họ có thể gặp được trong cuộc đời. Có sự hỗ trợ của sao Hoa Cái, con giáp tuổi Sửu sẽ có sự nghiệp thăng tiến, dù làm gì cũng hái ra tiền, cuộc sống sung túc, thịnh vượng.

Nếu như tuổi Tuất là con giáp sẽ có tháng 9 âm đầy mong chờ thì ngược lại, tuổi Sửu lại là con giáp cần phải có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, tháng 9 âm, tuổi Sửu cần chú ý trong giao tiếp, tránh xa chuyện thị phi kẻo ảnh hưởng đến tài lộc. Bên cạnh đó, con giáp tuổi Sửu cũng cần cẩn thận trước những người bạn tiêu cực.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp được đánh giá cao bởi sự hiền lành, chân thật, nhân hậu và tử tế. Chính những điều đó giúp họ luôn được người khác yêu quý, hỗ trợ và giúp đỡ hết mình. Với tinh thần vui vẻ, lạc quan, sự tích cực và chăm chỉ, con giáp này chính là những ông "Thần tài", đem đến may mắn cho cuộc sống của chính họ và người thân của họ.

Sự xuất hiện của cát tinh Dịch Mã cho thấy sự nghiệp của con giáp này sẽ có nhiều bước thay đổi. Nó cũng nói lên rằng sự dịch chuyển sẽ mang lại nhiều cơ hội làm ăn tốt đẹp cho tuổi Hợi. Có thể họ sẽ tìm thấy công việc trong mơ khi đến một vùng đất mới. Vậy nên, để gặt hái nhiều thành tựu, tuổi Hợi đừng ngại đi xa và cũng như bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

(Ảnh minh họa)

Ngoài ra, tuổi Hợi còn có sự hỗ trợ của cát tinh Quốc Ấn. Đây là một sao tốt chủ về quyền lực, địa vị. Theo lá số tử vi, người nào được sao này chiếu rọi thì sẽ dễ được quý nhân soi đường dẫn lối, sự nghiệp thăng tiến, có khả năng trở thành lãnh đạo.

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Ất Tỵ 2025, chịu ảnh hưởng của hạn Thái Tuế, tuổi Hợi có thể sẽ phải đương đầu với những thử thách. Tuy nhiên, bên cạnh con giáp này vẫn có những cát tinh tốt hỗ trợ như Dịch Mã, Quốc Ấn nên cần phải biết nắm bắt cơ hội thì sẽ vẫn gặt hái thành công.

Cũng giống như tuổi Sửu, tuổi Hợi cũng là con giáp nên có những sự thận trọng trong tháng 9 âm sắp tới. Đặc biệt, họ được khuyên nên chọn bạn mà chơi để tránh hậu quả. Bên cạnh đó, con giáp tuổi Hợi cũng cần chăm sóc sức khỏe bản thân thật tốt, đề phòng ốm đau.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.