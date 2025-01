1 kiểu ăn sáng cực kỳ "thuần Việt" giúp Song Hye Kyo trẻ lâu, bao năm dáng đẹp không đổi

Song Hye Kyo là nữ diễn viên đình đám xứ Hàn sinh năm 1981. Cô nổi danh từ vai chính trong Trái tim mùa thu (2000) và liên tục khẳng định tên tuổi qua các bộ phim đình đám như All In (2003), Full House (2004), Hậu duệ mặt trời (2016), gần đây nhất là The Glory (2023).

Dù đã ở tuổi 43, Song Hye Kyo vẫn giữ được nhan sắc và vóc dáng đáng ngưỡng mộ. Bí quyết chống lão hoá, giảm cân của Song Hye Kyo luôn là chủ đề được nhiều người chú ý tới.

1 kiểu ăn sáng cực kỳ "thuần Việt" giúp Song Hye Kyo trẻ lâu, bao năm dáng đẹp

Gần đây, cô nhận được nhiều sự quan tâm khi chia sẻ thói quen ăn sáng đặc biệt của mình, đó là: Ăn cơm mỗi buổi sáng.

Trong video trên kênh YouTube của ca sĩ Kyang Min Kyung (Davichi), Song Hye Kyo chia sẻ rằng cô luôn ăn cơm vào buổi sáng và tránh gọi đồ ăn sẵn, đặc biệt trong giai đoạn cần chăm sóc cơ thể. Khi được hỏi về thói quen của một ngôi sao, cô khẳng định: "Tôi luôn ăn cơm. Khi tôi cần chăm sóc cơ thể, tôi không gọi đồ ăn mà hầu như luôn tự nấu tại nhà".

Thói quen ăn sáng bằng cơm và tự nấu ăn không chỉ giúp Song Hye Kyo duy trì vóc dáng mảnh mai mà còn bảo vệ sức khỏe, góp phần vào vẻ đẹp tự nhiên của cô suốt nhiều năm. Điều này là minh chứng rõ ràng cho việc kết hợp chế độ ăn uống khoa học và lối sống lành mạnh trong hành trình chăm sóc bản thân. Ăn cơm mỗi buổi sáng cũng là thói quen của rất nhiều gia đình Việt Nam.

Việc ăn cơm mỗi sáng cung cấp năng lượng cho ngày mới. Cơm giàu carbohydrate, là nguồn năng lượng chính cho não bộ, giúp duy trì sự tỉnh táo và tập trung. Ngoài ra, bữa sáng đủ dinh dưỡng ngăn chặn cảm giác thèm ăn vặt, hạn chế việc ăn quá nhiều vào các bữa còn lại. Đây cũng là thời điểm tiêu thụ carbohydrate không gây tích tụ mỡ thừa.

Ăn sáng tại nhà giúp kiểm soát được chất lượng thực phẩm, giảm lượng muối và dầu mỡ, đồng thời đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Điều này giúp duy trì vóc dáng và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Ăn sáng với cơm, làm sao để không gây tăng cân?

- Ưu tiên gạo lứt hoặc gạo nguyên cám: Gạo lứt giàu chất xơ, giúp no lâu hơn và ổn định đường huyết.

- Lượng cơm vừa phải: Một bữa sáng lý tưởng chỉ nên tiêu thụ khoảng 1/2 - 1 bát cơm (khoảng 100-150g). Điều này giúp cung cấp năng lượng đủ mà không dư thừa calo.

- Kết hợp thực phẩm khác: Đừng chỉ ăn cơm mà hãy thêm các nguồn protein (trứng, cá, thịt gà) và rau củ để bữa ăn cân bằng hơn.

- Tránh đồ chiên xào: Thay vì ăn cơm kèm món nhiều dầu mỡ như cá chiên hay thịt kho, hãy chọn món hấp, luộc như cá hấp, rau luộc.

- Giảm muối: Hạn chế món ăn quá mặn vì chúng dễ gây tích nước và ảnh hưởng đến cân nặng.

- Sau khi ăn, hãy đi bộ nhẹ nhàng trong 10-15 phút. Điều này giúp cơ thể tiêu hao năng lượng, tránh tích mỡ và hỗ trợ tiêu hóa.

Gợi ý thực đơn bữa sáng với cơm để không tăng cân Cơm lứt + cá hồi hấp + rau cải luộc. Cơm trắng (1/2 bát) + 1 quả trứng luộc + dưa leo và cà chua. Cơm gạo lứt + đậu hũ hấp + cải xanh xào tỏi ít dầu. Cơm trắng (1 bát nhỏ) + thịt gà áp chảo + rau luộc (bông cải, cà rốt).