Nhiều người vẫn cho rằng bột trà xanh và matcha là một. Tuy nhiên trên thực tế, đây là 2 loại bột khác nhau. Theo đó, bột trà xanh có thành phần chính từ lá trà, màu sẫm, còn bột matcha thành phần chính lại là búp trà, được sản xuất theo một quy trình đặc biệt và có màu tươi hơn.

Không những thế, bột matcha cũng có giá trị dinh dưỡng cao và đắt hơn nhiều so với bột trà xanh. Loại bột này còn được xem là một trong những “thần dược” được người Nhật sử dụng rất nhiều trong nghệ thuật uống trà đạo cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Matcha tuy chỉ xuất hiện ở Việt Nam những năm gần đây nhưng lại nhanh chóng chiếm được cảm tình của nhiều người vì mang lại nhiều công dụng cho sức khỏe. Hiện nay, không chỉ Nhật Bản mà Việt Nam cũng có thể sản xuất được nhiều loại bột matcha có chất lượng không hề thua kém.

Dưới đây là những lợi ích vàng mà bột matcha mang lại cho cơ thể nếu sử dụng thường xuyên:

1. Chống ung thư

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng bột matcha có tác dụng ngăn ngừa ung thư hiệu quả. Theo đó, loại bột này chứa hàm lượng epigallocatechin-3-gallate (EGCG) cao - một loại catechin đã được chứng minh là có đặc tính chống ung thư mạnh mẽ, được biết đến với khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư tuyến tiền liệt, da, phổi và ung thư gan. TS Mỹ Josh Axe cũng cho biết việc tiêu thụ matcha trà xanh còn có thể làm giảm nguy cơ một số bệnh ung thư như ung thư bàng quang, ung thư vú, ung thư ruột kết, ung thư trực tràng.

Bên cạnh đó, các polyphenol trong bột matcha cũng được chứng minh có tác dụng ức chế sự phát triển tế bào gây khối u và gây ra cơ chế tự chết của tế bào trong các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và trên động vật.



2. Kiểm soát đường huyết



Nếu sử dụng bột matcha thường xuyên với một lượng vừa đủ còn có tác dụng kiểm soát đường huyết trong cơ thể. Theo đó, chất catechin, epigallocatechin-3-gallate (EGCG) trong bột matcha còn có tác dụng mạnh mẽ trong việc điều chỉnh lượng đường trong máu và kiểm soát bệnh tiểu đường.

Ngoài ra, bột matcha còn chứa các chất chống oxy hóa giúp chống lại các gốc tự do có hại trong cơ thể, giảm căng thẳng - các yếu tố liên quan đến bệnh tiểu đường và các biến chứng liên quan. Bên cạnh đó, đặc tính chống viêm trong loại bột này cũng có thể làm giảm viêm, do đó cải thiện độ nhạy insulin và kiểm soát lượng đường trong máu. Do đó, việc kết hợp sử dụng bột matcha hàng ngày có thể góp phần kiểm soát bệnh tiểu đường tốt hơn.

3. Chống lão hóa, kéo dài tuổi thọ

Theo các chuyên gia và nghiên cứu hàng đầu về sức khỏe, việc tiêu thụ bột matcha thường xuyên có thể giúp làm chậm tốc độ lão hóa để tăng tuổi thọ. Matcha chứa hàm lượng cao các vitamin và khoáng chất bao gồm vitamin A, B, C và E. Nó cũng chứa chất xơ, kẽm, kali, canxi, natri và sắt, tất cả đều được biết là giúp tăng tuổi thọ.

4. Giảm cân

Việc sử dụng bột matcha cũng có thể giúp hỗ trợ giảm tổng lượng mỡ trong cơ thể. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng lợi ích này đến từ một số hợp chất và chất kích thích có trong bột matcha như catechin và caffeine. Cả catechin epigallocatechin gallate và caffeine đã được chứng minh là có thể giúp tăng cường quá trình oxy hóa chất béo trong quá trình tập thể dục.

2 thói quen đơn giản giúp chống ung thư hiệu quả

Bên cạnh việc sử dụng bột matcha mỗi ngày, chúng ta còn có thể ngăn ngừa ung thư bằng nhiều phương pháp đơn giản mà hiệu quả khác. Bạn có thể tham khảo 2 thói quen dưới đây để chống ung thư và kéo dài tuổi thọ của mình

1. Tắm nắng

Theo nhóm nghiên cứu từ Đại học McGill, tắm nắng cũng là cách để ngăn ngừa ung thư rất hiệu quả. Khi tắm nắng, cơ thể được hấp thụ vitamin D, từ đó có thể làm chậm quá trình tế bào ung thư chuyển từ tổn thương tiền ung thư sang trạng thái ung thư, và kiểm soát sự phát triển của tế bào ung thư. Vitamin D là chất cần thiết để duy trì sức khỏe của xương, từ đó giúp xương khỏe hơn, việc vận động ở người già cũng dễ dàng hơn. Đồng thời, phơi nắng cũng giúp cải thiện tâm trạng cũng như giấc ngủ. Việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời ở mức độ vừa phải cũng có thể làm giảm bớt nhiều vấn đề về tinh thần như rối loạn cảm xúc theo mùa và trầm cảm.

2. Sống vui vẻ



Theo Greatness, tiếng cười có thể kéo dài tuổi thọ của bạn. Cười nhiều có thể mở rộng phổi, kích thích cơ ngực, nâng cơ hoành, làm sâu chuyển động hô hấp và đồng thời làm thông thoáng đường thở, rất tốt cho sức khỏe.

Nhiều nghiên cứu lâm sàng cho thấy ở những bệnh nhân đã điều trị ung thư, những người có tâm trạng tốt, tinh thần lạc quan có tỷ lệ tái phát bệnh thấp và thời gian sống lâu hơn, trong khi những bệnh nhân bi quan, chán nản có tỷ lệ tái phát cao và thời gian sống sót ngắn.

(Tổng hợp)