1 ngành học tương lai rất cần, "dễ hái ra tiền”, thu nhập trên 20 triệu trong tầm tay : Khát nhân lực nhưng điểm chuẩn dễ thở, nhiều cơ hội

Trong bối cảnh phát triển kinh tế và hội nhập toàn cầu hiện nay, ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm đang ngày càng khẳng định vị trí quan trọng của mình, không chỉ trong nền kinh tế mà còn đối với đời sống của mỗi con người. Sự gia tăng của các vấn đề về an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng đang đẩy ngành học này trở thành một lựa chọn hàng đầu cho các bạn trẻ, mở ra cơ hội việc làm rộng mở với mức thu nhập hấp dẫn.

Ngành học quan trọng cho cuộc sống con người

Sức khỏe là yếu tố quan trọng nhất của con người trong cuộc sống, và an toàn thực phẩm là một trong những yếu tố quyết định đến sức khỏe cộng đồng. Các vấn đề liên quan đến thực phẩm không đảm bảo chất lượng hay có chứa chất độc hại không chỉ gây ra những bệnh tật nguy hiểm mà còn ảnh hưởng đến nền kinh tế và sự phát triển xã hội. Vì vậy, việc đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan nhà nước mà còn là mối quan tâm lớn của toàn xã hội.

Trong bối cảnh hiện nay, người tiêu dùng ngày càng có ý thức cao hơn về chất lượng thực phẩm và nhu cầu tiêu thụ thực phẩm sạch, an toàn, hữu cơ đang tăng mạnh. Các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đang đối mặt với hàng loạt thách thức về kiểm soát chất lượng thực phẩm, từ nguyên liệu đầu vào cho đến quá trình chế biến và tiêu thụ. Nhiều vụ việc liên quan đến thực phẩm bẩn, thực phẩm nhiễm hóa chất, phụ gia độc hại được phát hiện trong thời gian qua càng khiến cho người tiêu dùng lo lắng.

Chính vì vậy, ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm trở nên vô cùng quan trọng. Những người làm trong ngành này có trách nhiệm kiểm tra, giám sát và đảm bảo rằng thực phẩm khi đến tay người tiêu dùng đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn khắt khe. Việc xây dựng hệ thống kiểm tra chất lượng thực phẩm, đảm bảo quy trình sản xuất, chế biến và bảo quản thực phẩm đạt chuẩn không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cộng đồng mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp, công nghiệp chế biến thực phẩm.

Cơ hội rộng mở, không lo thiếu việc làm

Với nhu cầu ngày càng tăng về an toàn thực phẩm, ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm đã trở thành một ngành học có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Việc gia nhập ngành này đồng nghĩa với việc các sinh viên có cơ hội làm việc tại nhiều lĩnh vực khác nhau, từ sản xuất thực phẩm đến quản lý chất lượng thực phẩm tại các doanh nghiệp, tổ chức kiểm định chất lượng, hay cơ quan nhà nước.

Nhu cầu về nhân lực trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm ngày càng cao.

Theo thống kê, Việt Nam hiện có hơn 100.000 cơ sở chế biến thực phẩm, và con số này vẫn tiếp tục tăng. Cùng với đó, các quy định của nhà nước và các tổ chức quốc tế về an toàn thực phẩm ngày càng trở nên chặt chẽ. Các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm, từ các nhà máy chế biến thực phẩm lớn cho đến các cơ sở sản xuất nhỏ, đều cần có đội ngũ nhân viên có chuyên môn cao về kiểm tra chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Sinh viên tốt nghiệp ngành này có thể làm việc tại các cơ quan kiểm định chất lượng thực phẩm, các tổ chức tư vấn về an toàn thực phẩm, các công ty sản xuất thực phẩm, hoặc làm việc tại các cơ quan nhà nước chuyên trách về an toàn thực phẩm như Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế,... Ngoài ra, một số sinh viên có thể tự khởi nghiệp trong lĩnh vực tư vấn hoặc cung cấp dịch vụ liên quan đến an toàn thực phẩm.

Theo thông tin từ báo Giáo dục, mức lương khởi điểm cho cử nhân ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm dao động từ 9 - 10 triệu đồng/tháng. Và mức lương này sẽ có sự thay đổi tùy theo đơn vị tuyển dụng, vị trí công việc và kinh nghiệm làm việc. Khi có kinh nghiệm và thăng tiến đến cấp quản lý, bạn hoàn toàn có thể có mức lương trên 20 triệu đồng/tháng.

Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp thực phẩm và sự gia tăng không ngừng về yêu cầu an toàn thực phẩm, nhu cầu tuyển dụng nhân lực trong lĩnh vực này đang ở mức cao. Sinh viên tốt nghiệp ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm không chỉ có cơ hội tìm kiếm công việc ổn định mà còn được mở ra những triển vọng thăng tiến vững chắc trong tương lai. Ngành này không chỉ đáp ứng nhu cầu cấp bách của xã hội mà còn tạo ra một nền tảng nghề nghiệp vững chắc, hứa hẹn nhiều cơ hội phát triển và đóng góp thiết thực cho sự tiến bộ của cộng đồng.

