1 phút hiểu bảo hiểm: Bảo hiểm liên kết chung và bảo hiểm liên kết đơn vị khác nhau ra sao?

Câu hỏi:

Tôi là nhân viên văn phòng, thu nhập ổn định. Hiện, tôi có kế hoạch tham gia bảo hiểm nhân thọ để vừa bảo vệ bản thân, vừa tích lũy dài hạn. Khi tìm hiểu, tôi thấy có hai dòng là bảo hiểm liên kết chung và bảo hiểm liên kết đơn vị. Vậy để phân biệt hai dòng bảo hiểm này cần dựa vào tiêu chí nào? (Thanh Lan, 30 tuổi)

Trả lời:

Bảo hiểm nhân thọ có nhiều dòng khác nhau, nhưng phổ biến trên thị trường hiện nay là bảo hiểm liên kết chung và bảo hiểm liên kết đơn vị.

Bảo hiểm liên kết chung là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ kết hợp giữa bảo vệ tài chính trước rủi ro (ốm đau, tử vong, tai nạn…) và đầu tư sinh lời ổn định. Một phần phí bảo hiểm được đưa vào quỹ liên kết chung, do công ty quản lý quỹ vận hành và cam kết mức lãi suất tối thiểu, giúp người tham gia hạn chế rủi ro đầu tư.

Bảo hiểm liên kết đơn vị là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ kết hợp giữa quyền lợi bảo hiểm rủi ro và đầu tư linh hoạt vào các quỹ liên kết đơn vị. Người tham gia được tự chọn quỹ đầu tư theo khả năng chấp nhận rủi ro của mình và được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư, đồng thời cũng chịu rủi ro đầu tư nếu thị trường biến động.

(*) Phí đầu tư: Phần phí đóng của hợp đồng được phân bổ vào một hay nhiều quỹ đầu tư.

Để hiểu rõ hơn hai dòng sản phẩm này, bạn có thể theo dõi bảng so sánh với hai sản phẩm thực tế là Xanh Ước Mơ và Xanh Tương Lai của Manulife.

Bên cạnh quyền lợi đầu tư, sản phẩm Xanh Ước Mơ và Xanh Tương Lai còn được mở rộng phạm vi quyền lợi bảo vệ. Cả hai sản phẩm đều gia tăng tổng cộng đến 175% số tiền bảo hiểm mà không thẩm định sức khỏe, không tăng phí bảo hiểm. Cụ thể, số tiền bảo hiểm sẽ được tự động gia tăng theo thời gian lên đến 150% số tiền bảo hiểm ban đầu. Ngoài ra, khi khách hàng có thêm thành viên mới trong gia đình, số tiền bảo hiểm lại được tăng lên đến 25% số tiền bảo hiểm ban đầu.

Có thể thấy, việc tham gia bảo hiểm liên kết chung hay liên kết đơn vị sẽ phụ thuộc vào nhu cầu và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Nếu chưa đủ tự tin và muốn sở hữu phương thức đầu tư an toàn, đảm bảo có lãi suất đầu tư tối thiểu hàng năm, bạn nên chọn bảo hiểm liên kết chung. Còn nếu xác định tham gia bảo hiểm kết hợp đầu tư lâu dài và có thể chấp nhận một tỷ lệ rủi ro nhất định, bạn nên chọn bảo hiểm liên kết đơn vị.



