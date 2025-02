1 thành phố của Việt Nam lọt “top thịnh hành” điểm du lịch trên thế giới năm 2025

Đây là hạng mục nằm trong giải thưởng Travelers’ Choice Awards Best of Best Destinastion, nhằm tôn vinh các điểm đến chất lượng, lý tưởng do du khách bình chọn.

TP Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa hàng đầu cả nước với tốc độ phát triển nhanh chóng. Thành phố thu hút khách du lịch bởi sự kết hợp giữa những nét truyền thống ẩn mình trong nhịp sống sôi động hiện đại cùng con người thân thiện, mến khách.

Năm 2025 là năm có ý nghĩa với cả nước nói chung và với TP Hồ Chí Minh nói riêng khi thành phố mang tên Bác long trọng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước với nhiều sự kiện tiêu biểu, đặc sắc. Đồng thời, cơ sở hạ tầng đô thị cùng dịch vụ du lịch được nâng cấp đáng kể như việc khai trương tuyến Metro số 1, nhà ga số 3 Tân Sơn Nhất, cùng hàng loạt công trình giao thông trọng điểm khác, giúp cho việc di chuyển và lưu trú của hành khách thuận tiện hơn.

Năm 2025, ngành Du lịch TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đón khoảng 8,5 triệu lượt khách quốc tế (tăng hơn 40%); đón 45 triệu lượt khách du lịch nội địa. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 260.000 tỉ đồng (tăng 37%).