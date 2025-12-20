1 triển lãm nghệ thuật đặc biệt bên bờ vịnh di sản Hạ Long thu hút du khách trong nước và quốc tế

Triển lãm “Bạch Đằng” không đơn thuần là một sự kiện mỹ thuật, mà là cuộc đối thoại nghệ thuật đương đại với di sản lịch sử dân tộc. Điểm đặc biệt, không gian triển lãm ngoài trời này gây ấn tượng đặc biệt khi được đặt bên bờ vịnh di sản Hạ Long.

Nghệ sĩ Lê Hữu Hiếu tại buổi khai mạc triển lãm "Bạch Đằng"

Ý tưởng về triển lãm Bạch Đằng đã được Lê Hữu Hiếu ấp ủ nhiều năm. Nghệ sĩ từng chia sẻ, khoảnh khắc lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy bãi cọc Bạch Đằng đã để lại trong anh một ấn tượng sâu sắc và lâu dài: vẻ đẹp không nằm ở sự hoành tráng, mà ở trí tuệ chiến lược, ở sự kết tinh kỳ diệu giữa thiên nhiên và con người Việt Nam trong những thời khắc sinh tử của lịch sử. Từ đó, Bạch Đằng trở thành một biểu tượng xuyên suốt trong hành trình sáng tác của anh như một biểu tượng của bản lĩnh dân tộc, của trí tuệ người Việt, và của chiều sâu ký ức được tích tụ qua thời gian.

Triển lãm "Bạch Đằng" thu hút du khách trong và ngoài nước

Triển lãm - sắp đặt "Bạch Đằng" tại Hạ Long lần này tiếp nối mạch sáng tác ấy, đồng thời mở rộng cuộc đối thoại của lịch sử và hiện tại. Không kể lại lịch sử theo lối minh họa, Lê Hữu Hiếu lựa chọn cách dựng nên một không gian nghệ thuật ba chiều, nơi người xem bước vào, di chuyển, cảm nhận và suy tư. Ở đó, lịch sử không phải là câu chuyện đã khép lại, mà là một dòng chảy vẫn đang tiếp diễn.

Trong không gian triển lãm, hình tượng con người được xử lý theo hướng phi cá nhân. Với Lê Hữu Hiếu, lịch sử không thuộc về một vài cá nhân xuất chúng, mà là thành quả của toàn dân tộc. Vì thế, mọi người Việt Nam từng góp mặt trong kỳ tích Bạch Đằng đều xứng đáng được tôn vinh như những “tượng đài”.

Triển lãm gồm 18 tượng binh sĩ bằng kim loại, cao từ 3,3 đến 4,5 mét. Trước khi được trưng bày ở Hạ Long, các tác phẩm từng được giới thiệu tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP. HCM) trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thu hút sự quan tâm rộng rãi của công chúng.

Với điêu khắc và sắp đặt, những loại hình nghệ thuật cho phép tương tác trực tiếp, “Bạch Đằng” đưa cảm xúc của người xem lên một tầng cao mới. Quy mô đồ sộ của công trình khiến trải nghiệm nghệ thuật không chỉ mang tính thị giác, mà trở thành trải nghiệm thể chất và tinh thần.

Triển lãm “Bạch Đằng” tại Hạ Long diễn ra trong mạch nối tự nhiên với triển lãm - sắp đặt “Từ chiến thắng Bạch Đằng đến đại thắng 30/4/1975” mà Lê Hữu Hiếu thực hiện tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP. HCM) nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam – Thống nhất đất nước. Sự kiện ấy thu hút hàng triệu lượt khán giả, tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ trong và ngoài nước, cho thấy sức lan tỏa của một cách tiếp cận lịch sử bằng nghệ thuật đương đại.

Chính những đóng góp bền bỉ ấy đã đưa Lê Hữu Hiếu đến với sự ghi nhận quốc tế. Ngày 17/10/2025, tại Tokyo, anh được Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam và Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản vinh danh danh hiệu “Nghệ sĩ tiên phong trên hành trình di sản UNESCO 2025”.

Lê Hữu Hiếu (SN 1982, Hà Tĩnh) là gương mặt quen thuộc của mỹ thuật đương đại Việt Nam với hành trình triển lãm trong nước và quốc tế kéo dài hàng thập niên. Anh có triển lãm cá nhân "Mặc" năm 2014 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, tham gia Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc vào năm 2015 và tham dự Spectrum - Miami Art Fair 2016 cùng triển lãm Contemporary Art Projects USA. Năm 2017, Lê Hữu Hiếu trưng bày tác phẩm tại Triển lãm Tam tấu tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam đồng thời tham gia Florence Biennale lần thứ XI tại Fortezza da Basso - Florence, Italy. Năm 2021 anh thực hiện triển lãm cá nhân Soul Energy tại Italy.



