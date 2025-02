1 việc nguy hiểm mà nhiều phụ huynh vẫn làm với con, từ nay có thể bị phạt đến 10 triệu đồng

Ngày 26/12/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Trong đó, Nghị định quy định về mức phạt vi phạm liên quan đến việc chở trẻ em trên xe máy, đặc biệt là trẻ em ngồi phía trước.

Theo Nghị định mới, việc ngồi phía sau vòng tay qua người ngồi trước để điều khiển xe (trừ trường hợp chở trẻ em dưới 06 tuổi ngồi phía trước) sẽ bị xử phạt từ 8 triệu đồng đến 10 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng. Nếu hành vi trên gây tai nạn giao thông, mức phạt sẽ tăng lên từ 10 triệu đồng đến 14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Như vậy, theo quy định trên, người lái xe chỉ được phép chở trẻ em dưới 06 tuổi ngồi phía trước xe máy. Việc chở trẻ em từ 06 tuổi trở lên ngồi phía trước là hành vi vi phạm pháp luật.

Việc cho trẻ em ngồi phía trước xe máy tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Tháng 9 năm 2024, tại Đà Nẵng đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm liên quan đến điều này. Lúc 20h30 ngày 30/9/2024, khi vợ chồng chị L. đứng chờ đón con gái trong trạng thái xe vẫn nổ máy, con gái bước lên xe, vô tình đặt tay lên tay ga, làm xe phóng nhanh về phía trước. Chị L. ngồi sau xe té ngã xuống đường. Hậu quả, chị L. bị chấn thương vùng đầu và đã tử vong tại bệnh viện.

Bệnh viện Nhi Trung ương cũng từng tiếp nhận một trẻ 31 tháng tuổi (Hà Nội) nhập viện vào tháng 7/2021 trong tình trạng nguy kịch do bị tai nạn giao thông. Trẻ được phụ huynh cho ngồi phía trước xe máy để đi mua đồ ăn. Trong quá trình tham gia giao thông, do va chạm với một xe ô tô đi ngược chiều nên trẻ bị văng ra ngoài. Ngay sau tai nạn, trẻ lơ mơ dần, kết quả chụp cắt lớp vi tính sọ não cho thấy tình trạng chảy máu dưới màng cứng số lượng ít, phù não nhẹ.

Trẻ ngồi phía trước xe máy tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. (Ảnh minh hoạ).

Tương tự trường hợp 31 tháng tuổi trên, một bệnh nhi 3 tuổi được đưa tới Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cấp cứu vào cuối tháng 12/2024 trong tình trạng chấn thương do tai nạn. Trẻ được cho ngồi phía trước xe, vô tình vặn tay ga gây va chạm với xe máy khác khiến trẻ bị ngã. Sau ngã, trẻ chảy máu vùng đầu và xây xát vùng cánh tay. Ngay sau đó, trẻ được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện. Trẻ bị vỡ lún xương sọ trán phải, đụng dập tụ máu nhu mô não trán phải. Trẻ được phẫu thuật nâng lún xương sọ, cầm máu và xử trí vết thương.

BSCKII Phạm Thị Thanh Tâm, Khoa Cấp cứu – Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết việc cho trẻ ngồi phía trước xe máy rất nguy hiểm bởi trẻ chưa có ý thức bám vào người lớn. Khi xe chuyển hướng hoặc đi qua các đoạn đường xóc, trẻ khó giữ được thăng bằng, có thể ngã khỏi xe.

Ngoài ra, trẻ có thể vặn tay ga làm xe di chuyển mất kiểm soát. Bên cạnh đó, vị trí sau tay lái là vị trí nguy hiểm nhất, chỉ cần phanh gấp là lực quán tính đẩy bé về phía trước, đầu hoặc ngực trẻ có thể đập vào tay lái hoặc trẻ bị văng ra xa.

Để đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia giao thông, bác sĩ Tâm khuyến cáo: “Khi cho trẻ tham gia giao thông trên xe gắn máy, cha mẹ cần lái xe với tốc độ ổn định, vừa phải, cho trẻ ngồi phía sau, trang bị mũ bảo hiểm cho trẻ từ 3 tuổi, mang đai chắc chắn nối với người lái cho những trẻ nhỏ hơn. Đặc biệt, với trẻ nhỏ 1 – 2 tuổi, an toàn nhất là để bé ngồi giữa 2 người lớn. Không để trẻ đứng trên xe với bất cứ lý do nào, hạn chế cho trẻ ra đường khi trời tối hay thời tiết xấu”.

