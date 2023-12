11 tháng: Việt Nam xuất khẩu gấp 16 lần một nước láng giềng

Tân Hoa Xã (Trung Quốc) cho biết: Lĩnh vực xuất khẩu của Campuchia có dấu hiệu phục hồi, với kim ngạch xuất khẩu tăng nhẹ 1,2% trong 11 tháng đầu năm 2023.

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt (Campuchia), nước này đã xuất khẩu hàng hóa trị giá 20,5 tỷ USD , so với 20,24 tỷ USD của cùng thời gian này năm ngoái.

Báo cáo nhấn mạnh sự gia tăng đáng kể trong xuất khẩu của Campuchia sang Trung Quốc, với tốc độ tăng trưởng trên 18%. Từ tháng 1 đến tháng 11, Campuchia đã xuất khẩu hàng hóa trị giá 1,3 tỷ USD sang Trung Quốc, tăng so với 1,1 tỷ USD của năm trước. Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Campuchia, sau Mỹ và Việt Nam.

Đóng góp chính vào tăng trưởng xuất khẩu của Campuchia là hàng may mặc, giày dép và hàng du lịch. Những sản phẩm này có nhu cầu cao trên toàn cầu, đặc biệt là trong mùa lễ hội.

Ngoài ra, ngành nông nghiệp của Campuchia hoạt động tích cực, xuất khẩu gạo, cao su, sắn, chuối, xoài và nhãn góp phần làm tăng tổng kim ngạch xuất khẩu.

Nói về sự gia tăng đáng kể trong xuất khẩu sang Trung Quốc, Penn Sovicheat, Người phát ngôn của Bộ Thương mại Campuchia, cho rằng sự tăng trưởng này là nhờ việc thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và Hiệp định Thương mại Tự do Campuchia-Trung Quốc (CCFTA). Cả hai hiệp định đều có hiệu lực từ năm ngoái và đã cung cấp mức thuế ưu đãi cho các sản phẩm của Campuchia xuất khẩu sang Trung Quốc.

“Nhờ có RCEP và CCFTA, các sản phẩm sản xuất tại Campuchia của chúng tôi đã có được lợi thế cạnh tranh trên thị trường Trung Quốc. Các hiệp định này đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu lâu dài và bền vững cho Campuchia”, ông Sovicheat cho biết.

Hiệp định RCEP, được coi là khối thương mại lớn nhất thế giới, bao gồm 15 quốc gia châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Campuchia và Trung Quốc. Hiệp định giảm thuế và thúc đẩy quan hệ thương mại suôn sẻ hơn giữa các nước thành viên. CCFTA đặc biệt tập trung vào việc tăng cường thương mại giữa Campuchia và Trung Quốc, tạo thêm cơ hội xuất khẩu cho các doanh nghiệp Campuchia.

Lĩnh vực xuất khẩu của Campuchia đã phải đối mặt với nhiều thách thức khác nhau trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang diễn ra những bất ổn. Tuy nhiên, khả năng thích ứng và tận dụng các hiệp định thương mại khu vực của nước này đã giúp duy trì tăng trưởng xuất khẩu. Việc đa dạng hóa các sản phẩm xuất khẩu, đặc biệt là trong lĩnh vực may mặc và nông nghiệp, cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu tác động của những biến động kinh tế toàn cầu.

Campuchia cũng đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc cải thiện chất lượng và tiêu chuẩn sản phẩm, thu hút người mua quốc tế, những người coi trọng nguồn cung ứng có đạo đức và thực hành bền vững. Điều này càng củng cố thêm vị thế của Campuchia trên thị trường xuất khẩu toàn cầu.

11 tháng 2023: Việt Nam xuất khẩu hàng hóa ước đạt 322,50 tỷ USD

Theo báo cáo mới đây của Tổng cục Thống kê, trong tháng 11, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 60,88 tỷ USD, giảm 1,4% so với tháng trước và tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 619,17 tỷ USD, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 11/2023 ước đạt 31,08 tỷ USD, giảm 3,6% so với tháng trước và tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 322,50 tỷ USD, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, với con số trên, xuất khẩu của Việt Nam gấp khoảng 16 lần so với Campuchia. Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu cũng có sự khác biệt. 11 tháng năm 2023, nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 284,87 tỷ USD, chiếm tỷ lệ áp đảo 88,3% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 88 tỷ USD.

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 11/2023 ước tính xuất siêu 1,28 tỷ USD. Tính chung 11 tháng năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 25,83 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 10,3 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 19,99 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 45,82 tỷ USD.