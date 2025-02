1.275 chuyến bay đến Đà Nẵng trong dịp Tết Ất Ty 2025, tăng 58%

Trong các ngày nghỉ Tết, trung bình mỗi ngày có 141 chuyến bay, trong đó 64 chuyến bay quốc tế và 77 chuyến quốc nội đến Đà Nẵng. Thành phố Đà Nẵng cũng đón 2 chuyến tàu biển du lịch cập cảng Tiên Sa đưa 1.800 khách Mỹ, Anh đến tham quan các điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Đà Nẵng như danh thắng Ngũ Hành Sơn, Chùa Linh Ứng - Sơn Trà, Bảo tàng Điêu khắc Chăm…

Đại diện Sở Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức chào đón những hành khách trên chuyến bay đầu tiên đến Đà Nẵng trong năm mới Ất Tỵ 2025

Tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng trong dịp Tết Ất Tỵ năm 2025 ước đạt hơn 469.000 lượt, tăng 16,7% so với kỳ nghỉ năm trước. Riêng khách quốc tế đến Đà Nẵng ước đạt hơn 228.000 lượt, tăng 29% so với kỳ nghỉ năm 2024; Công suất chung của các cơ sở lưu trú ước đạt khoảng 50%, trong đó khối 4-5 sao và tương đương đạt 60%-65%, tăng khoảng 10% so với kỳ nghỉ năm 2024. Một số khu điểm du lịch đón lượng khách lớn trong dịp này như: Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills, Danang Downtown, Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn, bán đảo Sơn Trà, Công viên nước Mikazuki, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài…

Khách du lịch chụp hình lưu niệm

Đường hoa xuân Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng được kéo dài đến ngày 01/5 để phục vụ người dân và khách du lịch tham quan, vui chơi. Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết: “Trong năm 2025, chúng tôi sẽ tập trung xúc tiến và quảng bá du lịch. Đối với thị trường quốc tế, chúng tôi tập trung vào các thị trường trọng điểm như: thị trường Đông Bắc Á, Ấn Độ, Úc, Đông Nam Á. Chúng tôi cũng đẩy mạnh khôi phục và xúc tiến các đường bay mới từ Trung Quốc đến Đà Nẵng, mở thêm các đường bay từ Ấn Độ đến Đà Nẵng, Úc - Đà Nẵng, xúc tiến mở rộng đường bay đến Indonesia”.