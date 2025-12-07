Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

13 mẫu iPhone sẽ không còn được cập nhật

07-12-2025 - 07:45 AM | Thị trường

13 mẫu iPhone này đã được Apple ra mắt từ nhiều năm trước.

Apple vừa cập nhật danh sách thiết bị lỗi thời, đánh dấu thêm nhiều mẫu iPhone sẽ không còn được hỗ trợ sửa chữa chính hãng cũng như dừng nhận mọi bản cập nhật phần mềm, bao gồm cả các bản vá bảo mật quan trọng.

Theo các chuyên gia an ninh mạng, rủi ro lớn nhất khi sử dụng thiết bị đã dừng cập nhật nằm ở việc xuất hiện các lỗ hổng mới. Chuyên gia Jake Moore, cố vấn an ninh mạng toàn cầu của ESET, nhận định rằng tin tặc thường khai thác điểm yếu rất nhanh ngay khi bị phát hiện, khiến những model cũ trở thành mục tiêu dễ dàng của mã độc, chiếm quyền điều khiển hay đánh cắp tài khoản ngân hàng.

iPhone 12 và iPhone 11

Trong danh sách lỗi thời mới, Apple đưa iPhone SE thế hệ đầu và dòng iPhone 6s vào nhóm ngừng hỗ trợ hoàn toàn. Các model cũ như iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5C, 5S, 6 và 6 Plus vốn đã dừng hỗ trợ từ trước.

Ngoài ra, Apple cũng bổ sung nhiều thiết bị vào diện “cổ điển”, tức chỉ được hỗ trợ hạn chế và có thể nhận những bản vá bảo mật nghiêm trọng trong một số trường hợp. Nhóm này gồm iPhone X, iPhone XS, XS Max và iPhone 11 Pro Max.

Với những người vẫn sử dụng các mẫu máy kể trên, việc nâng cấp thiết bị được xem là cần thiết để đảm bảo trải nghiệm ổn định và giảm nguy cơ bị tấn công bảo mật. Danh sách chi tiết các thiết bị nằm trong diện lỗi thời và cổ điển được Apple công bố tại trang hỗ trợ của hãng.

iPhone 17 Pro Max vẫn có giá cao sau gần 3 tháng ra mắt

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & pháp luật

