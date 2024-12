14 xe tải trọng lớn rầm rập thử tải cầu vượt biển từng dài nhất Việt Nam

Đầu năm nay, tỉnh Bình Định phê duyệt đầu dự án sửa chữa vết nứt, vỡ kết cấu bê tông mố trụ, dầm dẫn, xử lý lún đường đầu cầu, khe co giãn, thoát nước và hệ thống an toàn giao thông cầu Thị Nại. Dự án do Sở GTVT tỉnh làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 29,6 tỷ đồng. Ảnh: Trương Định