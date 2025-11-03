15 bí mật về "MIT Việt Nam": Rớt môn như cơm bữa, nguy cơ bị đuổi học cao nhưng cũng không đáng sợ bằng điều này!

Nếu bạn từng nghe ai đó bảo “Bách Khoa Hà Nội là trường top, học cực căng, con trai thì đông, gái thì ít” thì họ chỉ mới kể một nửa câu chuyện thôi. Thực tế, Đại học Bách Khoa Hà Nội không chỉ là nơi đào tạo kỹ sư khét tiếng mà còn là một thế giới đầy những bí mật vừa vui vừa… đáng sợ, khiến sinh viên mới vào phải vừa cười vừa run.

1. Rớt môn như cơm bữa

Ở Bách Khoa, rớt môn gần như là một trải nghiệm để bạn trưởng thành. Sinh viên mới vào thường ngơ ngác, nhưng sau vài kỳ, bạn sẽ thấy việc nghe “môn này khó lắm, chuẩn bị rớt đi” từ các anh chị khóa trên là chuẩn không cần chỉnh. Nếu muốn sống sót, phải học từ ngày đầu, đừng để đến lúc sắp thi mới nhồi nhét, vì lúc đó não bạn chỉ còn kịp nhớ… tên giáo viên chứ không phải kiến thức.

2. Nguy cơ bị đuổi học cực cao

Đừng tưởng chỉ cần thi rớt vài môn là xong. Bách Khoa nổi tiếng với chính sách nghiêm khắc, không nhịn một ai. Nếu điểm tích lũy không đạt, bạn hoàn toàn có khả năng bị “mời ra” sớm. Đây chính là lý do mà mỗi kỳ thi, sinh viên vừa căng thẳng vừa tẩy não bằng cà phê.

3. Con trai nhiều nhưng không dành cho tất cả

Bách Khoa đúng là thiên đường của hội con trai. Nếu bạn là con gái, chuẩn bị tinh thần vừa hạnh phúc vừa mệt: hạnh phúc vì được chú ý, mệt mỏi vì luôn bị “dồn quân” hỏi han, làm quen, mời đi ăn. Nếu bạn là con trai, thì… hãy chuẩn bị tinh thần thi cử, vì tình trường không phải nơi bạn dễ thắng đâu.

4. Sinh viên sống sót nhờ cà phê và mì tôm

Một sự thật hiển nhiên nhiều sinh viên Bách Khoa sống nhờ caffeine. Phòng trọ đầy mùi mì tôm, tủ lạnh luôn trống trơn vì các bạn phải chạy deadline, vừa làm đồ án vừa học thi. Đây là bí quyết sinh tồn kiểu Bách Khoa: học là phải thức, ăn là phải nhanh.

5. Giảng viên vừa đáng sợ vừa đáng yêu

Ở đây, bạn sẽ gặp đủ loại giảng viên: người nghiêm khắc tới mức nhìn mặt là run, người vui tính tới mức bạn muốn thi mọi môn chỉ để được nghe họ kể chuyện. Nhưng tuyệt nhiên, nếu bạn chủ quan với họ, kết quả thi sẽ… nhức tim.

6. Đồ án nhóm: nơi drama cực mạnh

Nhóm của bạn sẽ gặp đủ kiểu người: “thánh không làm gì nhưng ăn điểm”, “thánh cày ngày đêm”, và đôi khi là “thánh biến mất bí ẩn”. Đây là lúc kỹ năng sống và kỹ năng thương lượng của bạn được thử thách tối đa.

7. Thi cử kiểu Bách Khoa là môn nghệ thuật sinh tồn

Mỗi kỳ thi, bạn sẽ học được cách ôn tập hiệu quả, cách đọc nhanh đề, cách đoán đáp án. Có thể bạn rớt vài môn, nhưng kỹ năng sinh tồn sẽ nâng lên level cao chưa từng có.

8. Hội con trai mạnh về kỹ thuật, yếu về chuyện khác

Rất nhiều trai Bách Khoa là thiên tài với lập trình, điện tử hay cơ khí, nhưng hỏi về cách nấu ăn hay nắm bắt cảm xúc, nhiều khi… hơi lạc đề. Nếu bạn tìm một người vừa giỏi kỹ thuật vừa chiều chuộng, thì… cơ hội là rất nhỏ.

9. Đội nhóm cực kỳ năng động

Nếu bạn muốn tham gia CLB, Bách Khoa là thiên đường. Từ robotics, lập trình, marketing, văn nghệ đến thể thao, hội nào cũng đông vui và có đủ drama để kể cả đời không hết.

10. Chất lượng học tập cao nhưng áp lực cũng cực mạnh

Bạn sẽ không có thời gian rảnh rỗi nhiều như tưởng tượng. Nhưng đổi lại, kiến thức và kỹ năng bạn học được sẽ là hành trang cực kỳ giá trị cho tương lai.

11. Sống ở ký túc xá là trải nghiệm “kinh điển”

Ngủ chung phòng, ăn chung bếp, kể chuyện đến 12 giờ đêm, học bài đến 2 giờ sáng. Tất cả khiến sinh viên Bách Khoa trưởng thành cực nhanh, nhưng cũng vừa vui vừa mệt.

12. Thiếu ngủ là chuyện bình thường

Mỗi kỳ thi, nhịp sống sinh viên Bách Khoa thay đổi hoàn toàn. Ngủ ít, học nhiều, thức khuya như… một phong cách sống.

13. Thầy cô có “truyền thống” dọa rớt

Nhiều thầy cô nổi tiếng với câu: “Môn này mà không học là rớt 100%”. Ban đầu bạn sẽ sợ, nhưng sau vài kỳ, bạn sẽ thấy câu này vừa đúng vừa gây stress nhẹ.

14. Những góc sống ảo nổi tiếng

Bách Khoa không chỉ có học thuật. Trường có nhiều góc sống ảo xinh xắn mà sinh viên nào cũng muốn chụp để khoe Instagram hay Facebook. Đây cũng là cách các bạn cân bằng áp lực học tập bằng một chút giải trí.

15. Bách Khoa không dành cho tất cả, nhưng ai vào rồi sẽ nhớ mãi

Có thể rớt môn, có thể căng thẳng, nhưng trải nghiệm ở Bách Khoa là duy nhất. Những kỷ niệm về bạn bè, thầy cô, những cuộc thi, những đêm thức học dự án… sẽ theo bạn cả đời. Đây là nơi mà cảm giác sống sót trở thành phần thưởng lớn nhất.

Vậy nên, nếu bạn đang chuẩn bị nhập học hoặc chỉ tò mò về Bách Khoa Hà Nội, hãy chuẩn bị tinh thần cho một hành trình vừa vui vừa căng, vừa học vừa… “chiến đấu” để sống sót. Rớt môn có thể là chuyện bình thường, cà phê và mì tôm là cứu cánh, còn tình trường… thì hãy cẩn thận, con trai nhiều nhưng không phải ai cũng dành cho bạn đâu!