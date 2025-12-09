Nữ ca sĩ quốc dân tuyên bố kết hôn với chồng Tây, ảnh cưới bắt trọn khoảnh khắc ông xã nhấc bổng cô đẹp như phim ngôn tình!

Chiều 8/12, tờ Koreaboo đưa tin, nữ ca sĩ Nhật Bản Emika Kamieda (nhóm nhạc quốc dân NMB48) vừa tuyên bố kết hôn với 1 chàng trai người Tây Ban Nha. Được biết, chồng Emika Kamieda không hoạt động trong làng giải trí và sở hữu diện mạo khá điển trai.

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ sinh năm 1994 đã công bố bộ ảnh cưới đẹp lung linh ghi lại những khoảnh khắc lãng mạn của cô và chồng ngoại quốc. Đặc biệt, khung hình ông xã nhấc bổng Emika Kamieda đẹp như 1 cảnh phim ngôn tình đã trở nên viral, được chia sẻ rần rần khắp mạng xã hội xứ sở hoa anh đào và nhận về "bão like" từ người hâm mộ.

Emika Kamieda tuyên bố kết hôn, tung luôn bộ ảnh cưới lãng mạn chụp cùng chồng Tây

Nữ ca sĩ vòng tay qua vai chồng, nở cụ cười hạnh phúc trong bầu không khí ngọt ngào

Khoảnh khắc cô được ông xã nhấc bổng lên đã nhận về "bão like" từ công chúng, khiến người hâm mộ xuýt xoa không ngớt trước độ "tình bể bình" của cặp đôi

Cũng trong bài đăng xác nhận thông tin kết hôn, mỹ nhân nhóm NMB48 dành cho chồng Tây nhiều lời khen “có cánh”, đồng thời hé lộ về những dự định của cô trong công việc sau đám cưới: “Gửi tới tất cả người hâm mộ đã luôn ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Xin thông báo cho các bạn biết 1 thông tin rằng, tôi đã kết hôn rồi. Ông xã của tôi là người Tây Ban Nha. Anh ấy rất tốt bụng, đã luôn đồng hành và giúp đỡ gia đình tôi trong suốt khoảng thời gian cha tôi lâm bệnh rồi qua đời hồi năm ngoái. Tôi sẽ tiếp tục hoạt động nghệ thuật đồng thời tại 2 quốc gia gồm Nhật Bản và Tây Ban Nha. Tôi sẽ cố gắng hết sức để mở rộng phạm vi hoạt động của bản thân. Vì vậy rất mong nhận được những lời động viên và sự giúp đỡ từ mọi người”.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ đồng loạt gửi tới Emika Kamieda những lời chúc phúc tốt đẹp nhất: “Thật vui vì bạn đã kết hôn”, “Chúc 2 người mãi mãi hạnh phúc bên nhau”, “Tôi bất giác mỉm cười hạnh phúc khi được xem bộ ảnh cưới của bạn”...

Người hâm mộ gửi tới mỹ nhân sinh năm 1994 những lời chúc mừng tốt đẹp nhất

Emika Kamieda sinh năm 1994, được biết tới tại nhiều quốc gia châu Á với tư cách thành viên nhóm nhạc hàng đầu Nhật Bản NMB48. Cô chính thức rời nhóm để tập trung vào sự nghiệp diễn xuất từ năm 2017.

Hồi còn hoạt động với tư cách idol, cô cùng nhóm NMB48 gặt hái được vô số thành tích đáng ngưỡng mộ. Ngay với single ra mắt, NMB48 đã leo thẳng lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng tuần của Oricon - bảng xếp hạng uy tín và danh giá nhất tại Nhật Bản. Với thành tích ấn tượng này, NMB48 đã trở thành nhóm nhạc thứ 2 trong lịch sử Nhật Bản giành được hạng nhất trên Oricon ngay từ single debut. Kể từ đó, nhóm tiếp tục có thêm 24 single đạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Oricon và củng cố vị thế nhóm nhạc hàng đầu tại làng nhạc xứ sở hoa anh đào.