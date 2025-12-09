"163 lần khóc" của Phó TGĐ Hoa Sen: Người đàn ông mang tiền của tập đoàn đi "mua nước mắt" mỗi tuần

Khóc là trạng thái cảm xúc ít ai mong muốn, nhưng với doanh nhân Trần Đình Tài, ông là người "chịu mất tiền để được rơi nước mắt".

"Mỗi lần đến trường quay tôi đều khóc", ông Tài nói.

Đó là những ngày ông đến với Mái ấm gia đình Việt – chương trình truyền hình thực tế vì cộng đồng do tập đoàn Hoa Sen đứng sau thực hiện – lặng nhìn từ hậu trường, đôi lúc vị lãnh đạo doanh nghiệp với vẻ ngoài cứng rắn phải rời đi vài phút để không ai nhìn thấy dòng cảm xúc.

"Tôi phải cắn răng để cố không khóc. Tôi sợ nếu khóc sẽ phá vỡ đi bầu không khí làm việc của mọi người khi ấy. Đôi lúc tôi phải lặng lẽ rời đi trong chốc lát. Thật sự rất nhiều nỗi niềm lắng đọng, vì hoàn cảnh nào cũng quá đỗi khó khăn", ông Tài, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hoa Sen, trưởng ban tổ chức chương trình kể lại.

Nhiều khán giả truyền hình hẳn sẽ nhớ những cái tên quen thuộc như Vượt lên chính mình, Lục lạc Vàng hay Cặp lá yêu thương từng đong đầy cảm xúc qua hàng trăm tập phát sóng suốt hàng thập kỷ. Nhưng ít người biết rằng, tất cả những chương trình đó đều có một "ông chủ - nhà sản xuất và cũng là mạnh thường quân" mang tên Hoa Sen.

Mái ấm gia đình Việt là chuyến xe mới nhất, nối dài hành trình nhân văn chưa hẹn ngày đến đích của tập đoàn.

Gameshow nhiều nước mắt hơn nụ cười

Giống nhiều dự án vì cộng đồng khác, Mái ấm gia đình Việt ra đời vào năm 2022, thời điểm xã hội đối mặt với những mất mát lớn khi dịch Covid-19 đi qua. Hàng nghìn trẻ em mồ côi cha mẹ, mất đi tương lai, để lại những vết thương lòng khó xoa dịu. Những hoàn cảnh ấy đặt ra cho xã hội một nhu cầu khẩn thiết, phải có một mái ấm, một điểm tựa mới cho các em.

Mái ấm gia đình Việt của tập doàn Hoa Sen trở thành một chương trình thực tế sinh động, nhân văn, đóng vai trò kết nối, lan tỏa câu chuyện, giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn có niềm hy vọng mới, được đỡ đầu lâu dài về học tập, y tế và đời sống.

Không chỉ được hỗ trợ tài chính cho học tập, sinh hoạt; tài trợ xây sửa nhà cửa, sau phát sóng, cuộc đời các em còn tiếp diễn nhờ sự chung tay của mạnh thường quân, nghệ sĩ và khán giả.

"Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen Lê Phước Vũ luôn muốn xây dựng những chương trình nhân văn. Trước đây, chúng tôi đã có các chương trình tương tự như Vượt lên chính mình, Lục lạc Vàng, Cặp lá yêu thương hay Tỏa sáng nghị lực Việt. Và giờ đây, Mái ấm gia đình Việt vẫn giữ vẹn nguyên tinh thần đó", ông Tài chia sẻ.

Trong khi các chương trình vì cộng đồng thường gặp khó trong việc lan tỏa đến công chúng, các dự án xã hội của tập đoàn Hoa Sen lại mang một đặc trưng rất riêng, khi phát triển thành các gameshow truyền hình có hiệu ứng bùng nổ mạnh mẽ, "trending và viral" không kém các show giải trí.

Dù nhiều nước mắt hơn nụ cười, Mái ấm gia đình Việt vẫn gây tiếng vang trên khía cạnh truyền thông, trong khi nội dung được ê kíp tiết chế khéo léo, không làm mất đi tinh thần nghiêm túc mà một chương trình nhân văn cần có.

"Thật sự chúng tôi không nghĩ nhiều đến khía cạnh nổi tiếng về mặt gameshow đối với Mái ấm gia đình Việt . Hơn cả, điều chúng tôi mong muốn vẫn là mang đến giá trị vì cộng đồng. Mọi thứ đều xuất phát từ cái tâm", ông Trần Đình Tài nói về cơn sốt trên các trang mạng xã hội của dự án.

"Chúng tôi không chọn từ thành công khi nói về Mái ấm gia đình Việt mà dùng từ chạm. Chúng tôi đã chạm đến trái tim khán giả. Chạm tới trái tim của những người trẻ, để chúng ta hiểu thêm rằng người Việt Nam luôn mang tinh thần yêu thương, đùm bọc lẫn nhau".

Mái ấm gia đình Việt là case study điển hình cho triết lý "quyết liệt, nhanh gọn" của một tập đoàn kinh doanh. Hoa Sen tin rằng với tính cấp thiết của một dự án cộng đồng, không thể cứ làm theo cách kêu gọi chậm rãi kiểu truyền thống, trong khi hiệu ứng lấp lánh của một gameshow đã được chính họ chứng minh tính hiệu quả từ lâu.

"Chúng tôi muốn một hướng đi khác biệt. Càng là hoạt động cộng đồng, càng phải lan tỏa giá trị thật nhanh. Công nghệ hiện nay rất phát triển. Vì thế, chúng tôi kết hợp với các đơn vị sản xuất và đài truyền hình để thực hiện Mái ấm gia đình Việt . Chúng tôi có một ê kíp chuyên nghiệp về xây nội dung số có thể truyền tải câu chuyện đó đến mọi nền tảng, đến tất cả mọi người, đặc biệt là các nền tảng mạng xã hội, giúp mang những câu chuyện đến gần hơn, nhanh hơn, đặc biệt là hướng đến giới trẻ".

Sử dụng format gameshow thực tế có thể là con dao hai lưỡi, khi Mái ấm gia đình Việt dễ rơi vào lằn ranh của của những kịch bản dàn dựng, chiêu trò. Theo ông Tài, điều đó không xảy ra với chương trình của mình. Gameshow truyền hình chỉ là phương tiện truyền tải, các câu chuyện bên trong luôn giữ tính thực tế, chân thực nhất.

"Đây không phải là chương trình đầu tiên. Mọi chương trình dù là trước đây hay sau này đều được chúng tôi làm trọn vẹn bằng cả trái tim. Ê kíp phải đi thực tế tại hiện trường, lắng nghe những câu chuyện, những lát cắt cuộc sống, đi tới cùng với các hoàn cảnh khó khăn. Họ phải là những người trong cuộc, những người hiểu rõ nhất câu chuyện thì mới biết cách làm thế nào để truyền tải một cách chân thực nhất", Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hoa Sen giải thích.

"Chúng tôi vẫn hay nói với nhau rằng trend bây giờ trên các nền tảng mạng xã hội là xem Mái ấm gia đình Việt rồi khóc. Nhưng đó không phải sự ủy mị. Chúng tôi muốn giới trẻ yêu thương, đồng cảm và chia sẻ. Các bạn trẻ xem để hiểu rằng chúng ta còn may mắn, cuộc sống tốt hơn và được xã hội quan tâm hơn rất nhiều. Mái ấm gia đình Việt cũng mong muốn mang đến những bài học về nghị lực cuộc sống, trở thành hành trang cho thế hệ trẻ tương lai".

"Hoa Sen có thiếu tiền cũng không dừng lại"

Trong khuôn khổ Giải thưởng Hành động Vì cộng đồng – Human Act Prize 2025, Mái ấm gia đình Việt là dự án mang lại nhiều cảm xúc tại hạng mục Dự án Truyền cảm hứng,

Nói về các dự án khác của giải thưởng, ông Trần Đình Tài bày tỏ sự ngưỡng mộ: "Mọi dự án có mặt hôm nay đều giá trị nhân văn, cộng đồng cao. Tôi không nghĩ đây là một sự cạnh tranh mà là nơi tề tựu của những người cùng cống hiến cho cộng đồng. Đó đều là những câu chuyện chạm đến cảm xúc trong đời thật, mang giá trị tinh thần Việt rất lớn".

Hơn ba năm ra đời, với 163 tập phát sóng tính đến thời điểm có mặt tại vòng chung kết Human Act Prize 2025, Mái ấm gia đình Việt đã để lại những con số ấn tượng: Đi qua 26/34 tỉnh thành, hỗ trợ gần 500 gia đình vượt qua nghịch cảnh, trao đi 52 tỷ đồng và giúp hơn 1.000 em nhỏ tiếp tục đến trường.

Là chương trình truyền hình do tập đoàn tự lực, Mái ấm gia đình Việt không thoát khỏi những cân đo đong đếm chi phí trong bài toán kinh doanh chung, nhưng Hoa Sen cho rằng bản chất của chương trình chưa bao giờ là một sản phẩm đặt lên bàn cân lợi nhuận.

"Khi làm một chương trình, người ta thường hay tính đến yếu tố thành bại, nhưng chúng tôi chỉ nghĩ đến việc mình giúp được gì cho xã hội, giúp được gì cho cộng đồng. Hoa Sen phát triển phải đi đôi với việc làm sao để giúp đỡ tất cả những hoàn cảnh khó khăn ngoài kia. Chúng tôi muốn mình và họ cùng nhau đi lên".

20 năm với hàng loạt chương trình ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả, Mái ấm gia đình Việt chưa phải là chặng kết cho chuyến đi của Hoa Sen.

"Ban đầu chúng tôi chỉ nghĩ Mái ấm gia đình Việt sẽ sản xuất một năm, nhưng rồi tất cả bị cuốn theo, vì có quá nhiều câu chuyện khó khăn cần được cộng đồng biết đến. Ngược lại, sự yêu mến của khán giả cũng là động lực cho chúng tôi rất nhiều", ông Tài chia sẻ một cách tự hào.

"Hiện tại, Đảng và nhà nước đang rất quan tâm đến các hộ gia đình khó khăn và đến một ngày nào đó chắc chắn mọi người sẽ đều được hưởng cuộc sống đủ đầy. Có lẽ chỉ khi đó, những chương trình của Hoa Sen mới kết thúc".

Càng đi đường dài, càng thêm những gian truân, nhưng Hoa Sen tâm niệm rằng khi nào tập đoàn còn kinh doanh, mọi thứ vẫn sẽ được sẻ chia như một lời cam kết danh dự.

"Mỗi năm chúng tôi đều có quỹ dành cho các hoạt động vì cộng đồng, làm ăn kinh doanh có lúc lời nhiều, lúc lời ít nhưng nguồn tài chính này luôn được đảm bảo. Có những năm khó khăn, chúng tôi giảm những hoạt động khác để giữ cho quỹ ổn đinh. Có những lúc lỗ nhưng không thể dừng lại", Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hoa Sen kể lại những thăng trầm.

"Khi ấy chúng tôi chỉ tự hỏi, nếu chúng ta không cố gắng thì những hoàn cảnh đó sẽ thế nào, chương trình sẽ ra sao?

Không chỉ là Mái ấm gia đình Việt , tập đoàn Hoa Sen luôn sẵn tâm thế thực hiện nhiều dự án khác trong tương lai, một khi xã hội cần sự chung tay, ông Tài nhấn mạnh.

"Chúng tôi đã làm Vượt lên chính mình 15 năm, Lục lạc vàng 5 năm, Cặp lá yêu thương 5 năm và nhiều chương trình xã hội khác. Ngày nào Hoa Sen còn kiếm được tiền, chúng tôi vẫn chia sẻ cho cộng đồng. Khi nào những người nghèo, những hoàn cảnh khó khăn vẫn còn, chúng tôi vẫn tiếp tục sứ mệnh của mình. Nhìn ra xã hội còn thiếu điều gì, Hoa Sen sẽ dành chút công sức nhỏ nhặt của mình để bù đắp".



