182 chủ xe máy, ô tô được phát hiện qua camera AI có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Ngày 9/12, Cục Cảnh sát Giao thông đã công khai 182 trường hợp xe ô tô, xe máy vi phạm trật tự, an toàn giao thông do camera AI phát hiện. Danh sách được ghi nhận từ ngày 8/12 đến ngày 9/12, trên phạm vi cao tốc Nội Bài - Lào Cai và nội đô Hà Nội, với hai lỗi vi phạm là xe mô tô vượt đèn đỏ và xe mô tô không đội mũ bảo hiểm.

Cụ thể, từ 12 giờ ngày 8/12 đến 12 giờ ngày 9/12, camera AI tại km20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận 22.232 lượt phương tiện đi qua, với tốc độ trung bình 70km/h. Trên tuyến đường này, camera AI tự động phát hiện 5 trường hợp không thắt dây đai an toàn. Các trường hợp vi phạm này đều được thông tin đến chủ phương tiện để xử lý theo quy định.

Qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I được thí điểm lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi), đã tự động phát hiện, lực lượng Công an đã phát hiện 90 trường hợp xe mô tô không đội mũ bảo hiểm và 87 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông - vượt đèn đỏ.

Những trường hợp này đã được chuyển cho Công an TP. Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

Danh sách cụ thể như sau:

Nguồn: Cục Cảnh sát Giao thông

Các lỗi vi phạm này bị xử phạt ra sao theo Nghị định 168?

Căn cứ khoản 2, Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/1/2025, người điều khiển xe mô tô, xe máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng:

h) Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" hoặc đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" không cài quai đúng quy cách khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ;

i) Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" hoặc đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật;

Căn cứ khoản 7, Điều 7 Nghị định 168, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng. Bên cạnh đó, người vi phạm sẽ bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe, theo khoản 13, Điều 7.

Căn cứ khoản 10, Điều 7 Nghị 168, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu, mà gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 14 triệu đồng. Đồng thời, người vi phạm sẽ bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh 1 trường hợp vi phạm trên nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (Ảnh: Cục cảnh sát Giao thông)

Còn căn cứ theo khoản 3, Điều 6 Nghị định 168, người điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

k) Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;

l) Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn (tại vị trí có trang bị dây đai an toàn) khi xe đang chạy.

Ngoài việc xử phạt đối với người điều khiển xe, Nghị định 168 còn quy định mức phạt đối với người ngồi trên xe ô tô không thắt dây an toàn. Theo khoản 4, Điều 12, người được chở trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn (tại vị trí có trang bị dây đai an toàn) khi xe đang chạy sẽ bị phạt từ 350.000 đồng đến 400.000 đồng.

Hà Nội tăng tốc rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe

Bên cạnh thông tin phạt nguội, người dân trên địa bàn Thủ đô Hà Nội cần chú ý, Công an Thành phố đang triển khai thực hiện Kế hoạch số 375 ngày 31/10/2025 về cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông thông tin tại Hội nghị giao ban sáng 9/12, tính đến 8 giờ ngày 7/12, toàn Thành phố đã thu thập được hơn 3,3 triệu phương tiện do công dân kê khai trên ứng dụng iHanoi. Đối với công tác xác nhận hồ sơ, Công an phường, xã đã xác nhận hơn 1,6 triệu phương tiện.

Đối với công tác rà soát, đối chiếu, cập nhật bổ sung dữ liệu giấy phép lái xe, tính đến 9 giờ ngày 7/12, 126/126 Công an cấp xã đã hoàn thành đối chiếu thông tin người điều khiển phương tiện do Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an cung cấp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại địa phương, đạt tỷ lệ từ 95% đến 100% trên tổng số 130.359 trường hợp dữ liệu cần làm sạch.

Cùng thời điểm, ứng dụng iHanoi đã ghi nhận 701.022 lượt truy cập thực hiện quét giấy phép lái xe bìa giấy. Kết quả cấp đổi Giấy phép lái xe (bìa giấy) sang thẻ PET từ ngày 24/11 đến 6/12 đạt 13.538 trường hợp.

Để làm sạch dữ liệu phương tiện và Giấy phép lái xe, người dân thực hiện trực tuyến trên ứng dụng iHanoi. Các giấy tờ cần chuẩn bị gồm: Căn cước công dân, Giấy chứng nhận đăng ký xe và Giấy phép lái xe mô tô dân sự bản giấy. Sau khi đăng nhập bằng số điện thoại hoặc tài khoản định danh, người dân truy cập mục “Làm sạch dữ liệu”, lựa chọn “Giấy phép lái xe bản giấy” hoặc “Đăng ký xe” và lần lượt làm theo hướng dẫn.

Theo Công an Hà Nội, trong quá trình thực hiện, người dân cần nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu; hệ thống sẽ tự động đối chiếu, xác thực toàn bộ dữ liệu trên môi trường điện tử, bảo đảm tính chính xác và quyền lợi hợp pháp của người dân trong quá trình quản lý phương tiện, giải quyết thủ tục hành chính và thực thi pháp luật.

Đối với Giấy phép lái xe của lực lượng vũ trang (Công an, Quân đội) và Giấy phép lái xe ô tô, mô tô bản nhựa cứng (PET), người dân không cần khai báo.