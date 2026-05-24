18.520 tỷ đồng đưa Samsung Thái Nguyên trở lại vị trí số 1 về lợi nhuận của Samsung toàn cầu

Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) ghi nhận lợi nhuận khoảng 1.066 tỷ won (tương đương 709 triệu USD hoặc 18.520 tỷ đồng).

Con số 1.066 tỷ won này là lớn nhất trong tất cả các công ty con chính của Samsung, vượt qua cả những cái tên thường xuyên đứng đầu bảng xếp hạng như Samsung Display ở Hàn Quốc, Samsung Electronics America ở Mỹ.﻿

Như vậy, sau 5 năm kể từ 2020, Samsung Thái Nguyên mới lấy lại vị trí đứng đầu.

Trong khi đó, doanh thu của SEVT cũng là khổng lồ, đạt 12.936 tỷ won. Doanh thu và lợi nhuận của SEVT lần lượt tăng 20% và 176% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả này nằm trong bức tranh chung khởi sắc của của Samsung tại Việt Nam trong quý vừa qua, gồm 4 công ty con là SEVT, Samsung Electronics Việt Nam (SEV) và Samsung Display Việt Nam (SDV) tại Bắc Ninh,, và Samsung Electronics HCMC CE (SEHC) tại Thành phố Hồ Chí Minh. 4 nhà máy đạt tổng doanh thu 17,72 tỷ USD và tổng lợi nhuận tăng gấp đôi đạt 1,3 tỷ USD.

Bốn đơn vị này chiếm 19,9% trong tổng doanh thu toàn cầu 89 tỷ USD của Samsung. Đây là kết quả nổi bật vì tổng tài sản của bốn đơn vị tại Việt Nam đạt 25,4 tỷ USD, tương đương 6% tổng tài sản của Samsung là 421,2 tỷ USD.

Tại Bắc Ninh, SEV ghi nhận doanh thu 4,56 tỷ USD và lợi nhuận 405 triệu USD. SDV, với sản phẩm chính là màn hình, đạt doanh thu 3,28 tỷ USD và lợi nhuận 120 triệu USD.

SEHC là đơn vị duy nhất ghi nhận sụt giảm, với doanh thu giảm 4,7% xuống còn 1,29 tỷ USD và lợi nhuận giảm 34,2% còn 64 triệu USD.

Báo cáo quý 1/2026 của Samsung cũng nhắc tới việc thành lập một công ty con mới là Samsung Vietnam Semiconductor (SVS). Cùng với đó là là Samsung Semiconductor Asia Holdings Pte. Ltd. (SSAH) tại Singapore với chức năng quản lý công ty con ở nước ngoài.﻿

Hiện nay, Samsung đang vận hành tổng cộng 6 pháp nhân sản xuất tại Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hà Nội và TP.HCM, cùng với 1 pháp nhân bán hàng và 1 trung tâm nghiên cứu. Năm 2025, Samsung Việt Nam đạt doanh thu 64,9 tỷ USD và kim ngạch xuất khẩu 57,1 tỷ USD; tổng vốn đầu tư lũy kế đã vượt 24 tỷ USD.﻿