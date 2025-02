19 tuổi, Lý Tiểu Long đánh bại đối thủ nặng 100 kg trong 5 giây

James W. DeMile (6/6/1938 – 15/8/2021) là võ sư người Mỹ. Năm 1963, DeMile xuất hiện trong cuốn sách duy nhất của Lý Tiểu Long, "The Philosophical Art of Self Defense". Ông được vinh danh trong Đại sảnh Danh vọng AMAA Who's Who in the Martial Arts và Đại sảnh Danh vọng của Black Belt Magazine.

James DeMile sáng lập Wing Chun Do, một phiên bản cải tiến của Wing Chun (Vịnh Xuân Quyền). Ông cũng từng viết 3 cuốn sách về Vịnh Xuân Quyền và Lý Tiểu Long.