2 cô gái nói về quyết định nhảy từ cửa sổ tầng 3 xuống đất để thoát nạn chỉ sau một câu nói

Ngày 6/12, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM) thông tin về sức khỏe 2 nạn nhân trong vụ cháy quán lẩu - ốc trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh) xảy ra trước đó một ngày khiến 4 người tử vong và 2 người bị thương.

Trong đó, 2 nạn nhân sau khi được sơ cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn đã được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để điều trị là chị Trần Thị Thùy T. (SN 2004) và chị Trần Thị Ngọc K. (SN 2007).

Hiện, các nạn nhân đã tạm ổn định và đang được theo dõi sát tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc.

Nạn nhân được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Nhân dân Gia Định (Ảnh: Công an nhân dân).

Chia sẻ về thời điểm thoát nạn trên báo Công an nhân dân, chị T. cho biết: “Khoảng 4h sáng, một chị ngủ cùng phòng đi vệ sinh và phát hiện cháy nên hô hoán. Chúng tôi chạy ra cửa sổ nhưng khói và hơi nóng quá dày đặc, không thể thở nổi nên buộc phải nhảy xuống. Tôi đưa tay đỡ khi tiếp đất nên đầu không bị chấn thương”.

Phía sau ngôi nhà nơi 2 cô gái đã liều mình nhảy xuống để thoát khỏi đám cháy kinh hoàng (Ảnh: Người lao động).

Theo thông tin trên tờ Dân trí, chị K. bị tổn thương phổi nhẹ hơn, bỏng đường thở độ 1, được thở oxy và phun khí dung thuốc giãn phế quản. Do nguy cơ nhiễm trùng thứ phát, chị được điều trị kháng sinh vài ngày. Nếu tiến triển tốt, chị có thể xuất viện sớm.

Từ giường bệnh, chị K. còn không khỏi hoảng sợ, kể lại khoảnh khắc kinh hoàng: "Khi phát hiện cháy, chúng tôi chạy xuống lầu. Nhưng khói nhiều quá, chúng tôi lại chạy ngược vào phòng, rồi chạy ra cửa sổ, đứng trên cục nóng máy lạnh. Cấp bách quá, chúng tôi nhảy xuống luôn. Tôi chẳng nhớ mình va chạm thế nào, chỉ biết khi rơi xuống thì vẫn tỉnh táo".

Trước đó, chia sẻ với tờ Tuổi trẻ về quyết định nhảy xuống từ tầng 3, chị K, nói rằng, lúc đó cả hai nhìn xuống dưới đất tối đen, không dám nhảy vì sợ độ cao. "Tuy nhiên, chị T. nói với tôi rằng không nhảy cũng chết ngạt, nên quyết định nhảy".

Rất may trước khi nhảy, chị T. kịp ném con gấu bông xuống làm "gối đệm". "Lúc đó hỗn loạn lắm, trong nhà có tiếng la hét thất thanh kêu cứu, tôi không kịp nghĩ gì hết, thấy chị T. nhảy rồi tôi nhảy theo luôn".

Trước khi nhảy thoát thân, chị T, đã kịp ném con gấu bông xuống làm "gối đệm" (Ảnh: Di Anh).

Theo thông tin trên báo VnExpress, vụ cháy xảy ra tại quán ăn cao 4 tầng, nằm trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh. 2 tầng dưới bố trí bếp và bàn ghế, 2 tầng trên làm phòng ngủ của chủ quán, trẻ nhỏ và nhân viên.

Mặt tiền nhà chỉ rộng 4 m, phía sau chụm lại còn 2,5 m, thông ra con hẻm nhỏ. Trên sân thượng có ô thông gió nhưng bị rào kín; tầng trệt lắp cửa cuốn kiên cố, khu vực kinh doanh chứa nhiều vật dụng dễ cháy.

Lúc xảy ra cháy, trong nhà có 9 người gồm: vợ chồng chủ quán và 2 con (2-7 tuổi), 4 nhân viên (3 nữ và một nam) và một phụ nữ là bạn của nhân viên nữ đến chơi ở lại.

Đám cháy khiến 4 người tử vong và 2 người bị thương (Ảnh: Sức khỏe & Đời sống).

Sau khi tiếp cận vào hiện trường, xảnh sát dùng thang cứu được 2 người đàn ông trên sân thượng là người chồng và nam nhân viên; một cô gái tên Thành trèo sang nhà bên cạnh; 2 nhân viên nhảy xuống sân sau bị thương.

Khi kiểm tra các tầng, lực lượng chức năng phát hiện 4 người tử vong do ngạt khói, gồm ba mẹ con nữ chủ quán và người phụ nữ 35 tuổi - bạn của nữ nhân viên quán đến chơi, ở lại.