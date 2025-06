2 số tài khoản lừa đảo bị công an chỉ “đích danh”, người từng chuyển tiền trình báo gấp

Ngày 19/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lai Châu phát thông báo truy tìm các nạn nhân trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Lê Văn Thắng (SN 1992) và Lê Hoàng Ngọc Mai (SN 1990), cùng trú tại TP.HCM, thực hiện thông qua hình thức bán hàng online.

Theo điều tra, cả hai đã lập nhiều tài khoản mạng xã hội như Facebook “Thắng Ngân”, “Nguyễn Ngân” và Zalo “Ngân Hải Sản” để đăng tin bán hải sản tươi sống, rao giá rẻ, thu hút người mua. Họ sử dụng hình ảnh, video hải sản lấy từ các nguồn trên mạng nhằm tạo lòng tin, sau đó yêu cầu khách chuyển khoản trước rồi nhanh chóng chặn liên lạc, chiếm đoạt tiền.

(Ảnh minh hoạ)

Để mở rộng điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đề nghị các cá nhân từng chuyển tiền vào hai tài khoản ngân hàng sau khẩn trương trình báo:

- VietinBank: 104882900423

- Techcombank: 19039581368016

Đây là các tài khoản liên quan đến hoạt động lừa đảo của nhóm đối tượng.

Trước đó, ngày 28/5, Công an tiếp nhận đơn trình báo từ chị T.T.T. (trú tại phường Đông Phong, TP Lai Châu) về việc bị lừa 17,8 triệu đồng khi đặt mua hải sản online. Từ trình báo này, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp cùng Cơ quan An ninh điều tra nhanh chóng xác minh và lần ra dấu vết hai nghi phạm.

Đáng chú ý, cặp đôi này không sử dụng danh tính thật để giao dịch mà mượn tài khoản ngân hàng của người khác, dùng sim rác, đồng thời tạo nhiều tài khoản ảo để luân phiên hoạt động, đánh vào tâm lý ham hàng rẻ của khách hàng. Chỉ với thủ đoạn đơn giản nhưng tinh vi, hai đối tượng đã chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng từ hàng trăm nạn nhân trên khắp cả nước.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án. Người dân nếu từng giao dịch với các tài khoản Facebook “Thắng Ngân”, “Nguyễn Ngân” hoặc Zalo “Ngân Hải Sản”, hoặc từng chuyển tiền vào hai tài khoản ngân hàng nêu trên, cần sớm liên hệ với Công an tỉnh Lai Châu để hỗ trợ điều tra, đảm bảo quyền lợi của mình và tránh bị cuốn vào các rắc rối pháp lý về sau.

Nguồn: Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh Lai Châu