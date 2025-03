2 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước ước đạt 499.800 tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, trong tháng 2, thực hiện thu ngân sách nhà nước ước đạt 191.900 tỷ đồng. Lũy kế thu ngân sách 2 tháng đầu năm ước đạt 499.800 tỷ đồng, bằng 25,4% dự toán, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong cơ cấu thu ngân sách nhà nước , thu nội địa tháng 2 ước đạt 164.300 tỷ đồng, góp phần nâng số thu 2 tháng ước đạt 454.900 tỷ đồng, bằng 27,3% dự toán, tăng 28,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Thu ngân sách 2 tháng đầu năm ước đạt 499.800 tỷ đồng (Ảnh minh họa: KT)

Đáng chú ý, thu từ 3 khu vực kinh tế ước đạt 238.400 tỷ đồng, bằng 29% dự toán, tăng 17,1% so với cùng kỳ. Thu hồi vốn, cổ tức, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước ước đạt 65.900 tỷ đồng, bằng 57,5% dự toán, tăng 72,2% so với cùng kỳ. Thu từ nhà, đất ước đạt 61.600 tỷ đồng, bằng 21,0% dự toán, tăng 100,6% so với cùng kỳ.

Các khoản thu còn lại có tiến độ đạt khả quan như: thu thuế thu nhập cá nhân ước đạt 23,3% dự toán, tăng 14,7% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết ước đạt 30,2% dự toán, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, một số khoản thu tiến độ đạt thấp như thu thuế bảo vệ môi trường (9,3% dự toán) và thu cấp quyền khai thác khoáng sản (8,7% dự toán).

Về số thu trên địa bàn, có 37/63 địa phương thực hiện thu nội địa 2 tháng đạt trên 20% dự toán và 48/63 địa phương có tăng trưởng thu so với cùng kỳ.

Các biện pháp quản lý thuế, thanh tra và kiểm tra đã giúp kiến nghị xử lý tài chính 6.200 tỷ đồng, thu nộp ngân sách nhà nước 1.500 tỷ đồng, giảm khẩu trừ và giảm lỗ gần 4.700 tỷ đồng.

Đồng thời, các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí đã hỗ trợ doanh nghiệp và người dân với số tiền miễn giảm 2 tháng đầu năm ước tính khoảng 15.700 tỷ đồng.

Trong tháng 2, thu từ dầu thô ước đạt 4.000 tỷ đồng. Lũy kế thu ngân sách 2 tháng đầu năm ước đạt 8.100 tỷ đồng, tương đương 15,3% dự toán, giảm 17,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Giá dầu thanh toán bình quân 2 tháng đạt khoảng 78,9 USD/thùng, xấp xỉ giá dự toán, bằng 95,2% so với cùng kỳ; sản lượng dầu thô thanh toán đạt gần 1,38 triệu tấn, tương đương 17,2% kế hoạch, bằng 95,7% so với cùng kỳ.

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 2 ước đạt 23.400 tỷ đồng, đưa tổng thu của lĩnh vực này 2 tháng đầu năm ước đạt 36.500 tỷ đồng, tương đương 15,5% dự toán.

Tổng số thu thuế ước đạt 60.000 tỷ đồng, bằng 14,6% dự toán, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2024; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 23.500 tỷ đồng, bằng 13,4% dự toán.

Tính đến ngày 15/2, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt khoảng 94,7 tỷ USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch nhập khẩu có thuế của một số mặt hàng chính tăng khá, như nhóm các mặt hàng nhập khẩu nguyên liệu, máy móc thiết bị và phụ tùng nhập khẩu phục vụ sản xuất, chiếm 54% tổng kim ngạch nhập khẩu chịu thuế, tăng 12,7% so với cùng kỳ, góp phần tăng thu ngân sách khoảng 3.700 tỷ đồng.

Cơ quan hải quan đã tăng cường công tác quản lý thu, triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thông quan hàng hóa, đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu.