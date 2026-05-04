20 tuổi “nhảy cẫng” vì vé máy bay giá rẻ, 30 tuổi ung dung chi chục triệu ngồi thương gia, mua nệm xịn, ghế công thái học cho đỡ cực

Tuổi 20 và tuổi 30 có thể không chênh lệch quá nhiều về ngoại hình, tính cách nhưng về lối sống hay cách tiêu tiền chắc chắn sẽ là “một trời một vực”.

Ở tuổi 20, nhiều người chi tiền theo cảm xúc nhiều hơn. Thích món gì thì mua, thấy sale thì chốt, có lương là muốn tự thưởng, bạn rủ đi ăn đi chơi cũng dễ gật đầu. Tiền lúc đó chủ yếu gắn với trải nghiệm mới, niềm vui nhanh và cảm giác mình đang tận hưởng cuộc sống.

Đến tuổi 30+, không ít người vẫn tiêu tiền đều, thậm chí tiêu nhiều hơn vì thu nhập tốt hơn. Nhưng ưu tiên bắt đầu thay đổi, họ quan tâm món đồ có dùng lâu không, chuyến bay có đỡ mệt không, khoản chi này có giúp tiết kiệm thời gian không, hay nếu có chuyện bất ngờ xảy ra thì mình đã có lớp dự phòng nào chưa.

Vì thế, tiền vẫn rời tài khoản như bình thường, chỉ là nó đi đến những nơi khác trước: một chiếc nệm tốt hơn, gói khám sức khỏe, bảo hiểm, dịch vụ dọn nhà, hay chuyến đi thoải mái thay vì rẻ nhất.

20 tuổi vui vì mua giá máy bay rẻ, 30 tuổi không ngại chi tiền bay thương gia

Hồi 20 tuổi, nhiều người sẵn sàng dành cả buổi để đi ba trung tâm thương mại so giá, chấp nhận chuyến bay transit dài để rẻ hơn hoặc tự ôm hết việc nhà vì nghĩ thuê dịch vụ là tốn kém. Nhưng đến tuổi 30, khi lịch làm việc dày hơn và quỹ năng lượng ít hơn, không ít người nhận ra: tiết kiệm tiền nhưng mất quá nhiều thời gian đôi khi là một cái giá khác.

Minh Khôi (33 tuổi, TP.HCM) kể rằng anh từng rất tự hào vì giỏi săn deal. “Hồi 26 - 27 tuổi, tôi có thể dành hai tiếng chỉ để so giá một chiếc vali giữa các sàn thương mại điện tử. Bay ra Hà Nội công tác cũng chọn chuyến rẻ nhất, dù phải cất cánh lúc 5 giờ sáng. Lúc đó tôi thấy mình tối ưu chi phí rất tốt”, Khôi nói.

Nhưng sau vài năm làm quản lý, lịch họp dày đặc và thường xuyên di chuyển, Khôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ và cách tiêu tiền. Minh Khôi bày tỏ: “Có lần tôi chọn chuyến bay quá sớm để tiết kiệm gần 800 nghìn. Kết quả là phải dậy từ 2h30 sáng, gần như không ngủ, đến nơi đầu óc mơ màng và thuyết trình hỏng một cuộc gặp quan trọng. Từ lần đó tôi hiểu tiết kiệm kiểu đó không hề rẻ”.

Hiện tại, Khôi ưu tiên chuyến bay giờ đẹp, khách sạn gần nơi làm việc, thậm chí nâng hạng ghế ở những chặng bay dài. Minh Khôi cho rằng, anh không cần “flex” việc giàu sang nhưng quan trọng là bản thân có sự tỉnh táo, thoải mái để làm việc tốt hơn.

Ảnh minh họa

Tương tự, Thu Hà (31 tuổi, sống tại Hà Nội) nói khoản chi khiến cô thấy đáng tiền nhất tuổi 30 là thuê người dọn nhà theo tuần. Cô bạn cho biết hồi trước cứ nghĩ việc nhà tự làm cho tiết kiệm nhưng đi làm cả tuần, đến cuối tuần lại giặt giũ, lau dọn từ sáng đến chiều khiến Hà cảm thấy không còn năng lượng sống.

Và sau khi thuê dịch vụ định kỳ, Thu Hà nhận ra số tiền đó đổi lại nhiều thứ hơn cô tưởng. “Mình có thêm nửa ngày để ngủ, đọc sách, đi cà phê với bạn hoặc đơn giản là nằm yên. Cảm giác cuối tuần không còn là ngày lao động thật sự rất khác. Hơn nữa, nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng đúng như ý muốn mà lại vẫn tiết kiệm được thời gian. Về chi phí, mình nghĩ không quá đắt mà nó phù hợp, xứng đáng”, Thu Hà bày tỏ.

Từ “thà mua váy vài triệu còn hơn tập PT” cho đến chi cả chục triệu để mua nệm, ghế công thái học

Tuổi 20 thường có một niềm tin ngầm rằng cơ thể sẽ tự hồi phục sau mọi cuộc vui. Thức khuya vài hôm, ăn uống thất thường, làm việc quá sức rồi ngủ bù cuối tuần là xong. Nhưng sang tuổi 30, nhiều người bắt đầu thấy cơ thể không còn im lặng như trước.

Quỳnh Trang (32 tuổi, làm truyền thông tự do ở Hà Nội) kể rằng cô từng tiêu khá nhiều cho thời trang và mỹ phẩm, nhưng rất ít tiền cho sức khỏe. “Mình có thể mua một chiếc váy vài triệu mà ngần ngại đi khám tổng quát vì nghĩ chưa cần. Tập thể dục thì để khi nào rảnh, thậm chí nghĩ đến việc mua thẻ tập gym cả chục triệu cũng thấy tiếc tiền. Cho đến năm ngoái, sau chuỗi tháng chạy deadline liên tục, mình bị mất ngủ kéo dài, đau dạ dày và sụt năng lượng nghiêm trọng nên mới nghĩ đến chuyện đi khám sức khỏe”, Quỳnh Trang nói.

Cô bạn cho biết bác sĩ đưa ra các chỉ số không quá xấu nhưng rõ ràng là cơ thể đang báo động vì stress kéo dài. Điều này khiến Trang phần nào hoang mang, “giật mình” và phải nghiêm túc thay đổi lại lối sống, đầu tư nhiều hơn cho sức khỏe.

“Mình dành một khoản tiền cố định mỗi tháng để đi tập với huấn luyện viên, trị liệu vai gáy và ăn uống khoa học hơn. Trước kia mình mua đồ để nhìn bản thân đẹp hơn. Nhưng đó chỉ là vể bên ngoài, còn giờ mình chi tiền để mỗi sáng thức dậy không thấy kiệt sức. Cảm giác đó giá trị hơn nhiều”, Trang nói.

Trong khi đó, Huỳnh Ngân (30 tuổi, Hà Nội) nói khoản mua đắt nhưng không thấy tiếc là mua một chiếc nệm tốt và ghế công thái học.

Ảnh minh họa

“Nghe rất buồn cười, vì tuổi 25 mình sẽ chẳng bao giờ nghĩ bỏ vài chục triệu cho nệm và ghế ngồi. Nhưng sau nhiều năm làm việc máy tính 10 tiếng/ngày, đau lưng kéo dài khiến mình thay đổi suy nghĩ. Mình từng mua điện thoại mới rất nhanh nhưng lại ngồi chiếc ghế làm lưng đau suốt 3 năm. Sau này mới thấy nhiều người chăm nâng cấp thiết bị nhưng quên nâng cấp thứ nâng đỡ cơ thể mình mỗi ngày”, Huỳnh Ngân chia sẻ.

Cũng từ khia thay đổi góc làm việc, cải thiện giấc ngủ, hiệu suất công việc của cô bạn cũng tốt hơn rõ rệt. Vì vậy mà Huỳnh Ngân cho rằng có những khoản chi ở tuổi 30 không cần thiết phải khoe khoang trên mạng nhưng lại khiến chất lượng sống trở nên “đỉnh cao” hơn.

Hồi trẻ độc thân tiêu tiền theo kiểu “sao cũng được”, giờ 30+ chưa mua bảo hiểm, không có quỹ dự phòng là nơm nớp lo sợ

Một thay đổi lớn khác là khi bước sang tuổi 30, tiền bắt đầu gắn với trách nhiệm. Người ta có thể có gia đình, có con, có cha mẹ lớn tuổi hoặc đơn giản là hiểu biến cố tài chính xảy ra nhanh hơn mình tưởng. Vì vậy, những khoản chi từng bị xem là “không vui” như bảo hiểm hay quỹ dự phòng lại trở nên quan trọng.

Minh Hằng (34 tuổi, TP.HCM) cho biết cô phải mua bảo hiểm sức khỏe cho bản thân sau lần nhập viện cấp cứu vì viêm ruột thừa: “Ca mổ không quá lớn nhưng tổng chi phí khiến mình choáng. Lúc đó mới thấy chỉ cần một sự cố ngắn thôi cũng đủ đảo lộn kế hoạch tài chính cả năm”.

Sau trải nghiệm ấy, cô thay đổi hoàn toàn cách quản lý tiền. Mỗi tháng vẫn dành tiền đi du lịch, ăn ngon nhưng trước khi nghĩ đến hưởng thụ, Minh Hằng luôn đóng quỹ dự phòng và bảo hiểm trước.

Ảnh minh họa

Còn Hoàng Nam (36 tuổi, Hà Nội) nói việc có con khiến anh nhìn tiền khác hẳn. “Hồi độc thân, mình sống kiểu kiếm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Thích xe thì đổi xe, thích đồ công nghệ là mua. Nhưng sau khi con đầu lòng chào đời, mình bắt đầu lập quỹ giáo dục, mua bảo hiểm nhân thọ và kiểm soát chi tiêu cá nhân. Không phải vì mình hết thích đồ đẹp chỉ là lần đầu tiên có người phụ thuộc vào mình, nên mọi quyết định tiền bạc đều có trọng lượng khác”, Nam bày tỏ.

Anh cho rằng điều lớn nhất tuổi 30+ mang lại là cảm giác phải nghĩ xa hơn hôm nay. Bởi trưởng thành đôi khi chỉ là hiểu rằng tiền không phải để chứng minh mình sống tốt, mà để bảo vệ những điều mình yêu quý.