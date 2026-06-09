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200 máy bay NATO đang vây quanh biên giới Nga

| | Tài chính quốc tế

200 máy bay của NATO đang tập trung gần biên giới Nga; liên minh này đang bắt đầu các cuộc tập trận quy mô lớn trong khuôn khổ Ramstein Flag 2026.

Theo thông báo trên trang web của NATO, Liên minh Bắc Đại Tây Dương đang tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn gần biên giới Nga, với lực lượng lớn và số lượng phương tiện chiến đấu khổng lồ.

Trang web này nhấn mạnh 18 quốc gia NATO và đối tác sẽ tham gia vào cuộc tập trận Ramstein Flag 2026, cuộc diễn tập không quân quy mô lớn do Bộ Tư lệnh Không quân Đồng minh NATO (AIRCOM) tổ chức, diễn ra từ 8-19/6/2026.

Bài viết trên trang web của NATO chỉ ra, các cuộc hoạt động sẽ diễn ra tại 15 địa điểm trải dài từ Bắc Âu đến Nam Âu, trọng tâm của cuộc tập trận sẽ là các cuộc thao luyện trong lãnh thổ các nước: Đan Mạch, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Na Uy và Phần Lan, những nước giáp biên giới với Nga.

Bài viết nhấn mạnh cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của hơn 200 máy bay, thực hiện khoảng 150 chuyến bay mỗi ngày.

Bài viết trên tờ “Reporter” của Nga nhấn mạnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương thường xuyên cáo buộc Nga chuẩn bị tấn công một trong các quốc gia thành viên của mình, đặc biệt là ở Ba Lan và Baltic.

Các quan chức của khối quân sự phương Tây nhấn mạnh điều này có thể xảy ra không muộn hơn năm 2030. Do đó, họ thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận gần biên giới Nga.

Một số quốc gia thành viên NATO cũng đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột với Nga, đặc biệt là Đức hiện đang chi một khoản ngân sách liên bang đáng kể cho các mục đích này.

Các nhà phân tích quân sự giải thích, với những hành động như vậy, các nước thuộc khối quân sự phương Tây đang khéo léo che giấu nỗi sợ hãi của họ đối với Nga và sự thiếu chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Liên bang Nga.

Mặc dù giới chức Nga đã nhiều lần nhấn mạnh Nga không có ý định gây chiến với Liên minh Bắc Đại Tây Dương, nhưng khối quân sự phương Tây vẫn cố tình mượn lý do hoang đường này để gia tăng các hành động quân sự nhắm vào Nga.

Thực chất của những hành động này chỉ nhằm mục đích là siết chặt vòng vây xung quanh Nga, ép buộc nước Nga phải cúi đầu trước sức mạnh của phương Tây, nhưng phương Tây chắc chắn sẽ không bao giờ đạt được mục đích đó.

Theo Topcor.ru
Cuộc tấn công 'bóng ma' ở Bắc Cực: Arkhangelsk phóng Oniks từ lòng biển, Nga gửi cảnh báo tới NATO

Theo Hoàng Đức

Giáo dục thời đại

Từ Khóa:
Nato

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