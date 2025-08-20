20h tối 21/8, sẽ diễn ra buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành đầu tiên tại Quảng trường Ba Đình

Theo Kế hoạch, vào 20h thứ Năm, ngày 21/8, và dự kiến 20h Chủ nhật, ngày 24/8, sẽ diễn ra hợp luyện Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh ở Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành.

Sau 2 buổi hợp luyện diễn ra vào ngày 21 và 24/8, sẽ có thêm hai buổi sơ duyệt, tổng duyệt trước khi diễu binh, diễu hành chính thức vào sáng 2/9.

Trước khi hợp luyện các khối Quân đội, Công an sẽ di chuyển từ các điểm đóng quân ngoại thành vào nội thành để tập trung, chuẩn bị.

Quy mô: Quy mô tương đương lễ chính thức, với sự tham gia của các khối diễu binh, diễu hành và các lực lượng phục vụ.

Địa điểm: Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành.

Cách thức tham gia và hướng dẫn: Người dân có thể theo dõi từ xa trên các tuyến phố nằm trong lộ trình Tổng hợp luyện.

Cần chú ý các thông báo phân luồng giao thông và hạn chế đi lại trong khu vực.

Trước đó, để làm tốt công tác chuẩn bị cho tổng hợp luyện ngày 21/8 và sơ, tổng duyệt tại Quảng trường Ba Đình, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức cơ động khối xe pháo quân sự về Hà Nội trong tối ngày 18 và 19/8, tổ chức kiểm tra tốt tình trạng kỹ thuật xe pháo, khí tài; hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng kiểm soát quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, lực lượng dẫn đường, chỉ dẫn giao thông Công an thành phố Hà Nội...

Tuyến đường các khối diễu binh, diễu hành đi qua

Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm 7 hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm thành phố Hà Nội.

Đường tập kết vào lễ đài:

Các đơn vị Quân đội tập kết tại các phố Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám (khối đi bộ); công viên Bách Thảo (khối đứng).

Các đơn vị Công an tập kết tại phố Phan Đình Phùng.

Các khối quần chúng nhân dân tập kết tại phố Quán Thánh.

Khối xe pháo tập kết tại khu vực nút giao đường Hùng Vương - phố Phan Đình Phùng phía đường Thanh Niên, Nghi Tàm.

Khối nhân dân tập kết tại đường Bắc Sơn, ngã tư phố Tôn Thất Đàm - đường Độc Lập.

Tuyến ra sau khi đi qua lễ đài:

Khối nghi trượng sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương thì rẽ trái đi theo tuyến phố Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền đến Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Khối đi bộ của Quân đội, Quân đội nước ngoài, Dân quân tự vệ, Công an đi theo 4 tuyến đường:

- Hướng 1: Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương thì rẽ phải vào phố Lê Hồng Phong - Ngọc Hà đến công viên Bách Thảo.

- Hướng 2: Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương thì rẽ trái vào phố Nguyễn Thái Học - Tràng Thi -Tràng Tiền đến Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

- Hướng 3: Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương thì rẽ phải vào phố Nguyễn Thái Học - Kim Mã Liễu Giai - Văn Cao đến sân vận động Quần Ngựa.

- Hướng 4: Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương thì rẽ trái vào phố Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn đến công viên Thống Nhất.

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Sau khi đi qua lễ đài thì rẽ phải đi theo đường Lê Hồng Phong - Ngọc Hà, về vị trí tập kết tại công viên Bách Thảo.

Khối Hồng kỳ: Sau khi đi qua lễ đài thì rẽ phải vào đường Lê Hồng Phong (chuyển đội hình thành 8 hàng dọc), đi theo đường Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai, đến sân vận động Quần Ngựa.

Các khối quần chúng, khối Văn hóa - Thể thao: Sau khi đi qua lễ đài thì đi thẳng theo ngõ Hàng Cháo về vị trí tập kết tại sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình biểu tượng các khối rẽ phải đi theo đường Nguyễn Thái Học về vị trí tập kết tại đường Trịnh Hoài Đức).

Tuyến xe tăng, bánh xích: Sau khi đi qua lễ đài thì đi về Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.

Tuyến xe bánh lốp:

- Hướng 1: Sau khi đi qua lễ đài sẽ đi theo tuyến phố Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

- Hướng 2: Sau khi đi qua lễ đài sẽ đi theo tuyến phố Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Láng - Trần Duy Hưng - đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

Sự kiện diễu binh và diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bắt đầu từ 6h30 đến 10h thứ Ba, ngày 2/9.

Quy mô cấp quốc gia, với sự tham gia của khoảng 30.000 người (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành) và các khối lực lượng vũ trang, quần chúng. Có sự tham gia của lực lượng diễu binh từ 5 quốc gia khách mời.

Điạ điểm: Trung tâm là Quảng trường Ba Đình, sau đó diễu hành qua các tuyến phố trung tâm như Hùng Vương, Hoàng Diệu, Kim Mã, Liễu Giai...

Đây là sự kiện trọng đại nhất. Để xem trực tiếp, người dân nên chọn vị trí trên các tuyến đường Hùng Vương, Hoàng Diệu, Kim Mã... và đến từ rất sớm (trước 6h).

Có thể theo dõi qua 270 màn hình LED được lắp đặt khắp thành phố. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an ninh và hướng dẫn của lực lượng chức năng.