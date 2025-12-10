21,5 triệu cổ phiếu VVS chính thức lên sàn HoSE: Mở ra chu kỳ tăng trưởng mới đầy triển vọng

Ngày 10/12/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết cho VIMID (VVS) và đưa vào giao dịch chính thức 21.525.000 cổ phiếu VVS với tổng giá trị niêm yết là hơn 215 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của VVS là 58.000 đồng/cổ phiếu, với biên độ dao động giá ±20%.

Tại buổi lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch đầu tiên, VIMID đã nhận Quyết định Niêm yết và tiến hành nghi thức đánh cồng khai trương giao dịch đầu tiên trên HoSE. Buổi lễ có sự tham dự của các đại diện lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM, Ban Lãnh đạo VIMID, cùng đại diện cổ đông, các nhà đầu tư của doanh nghiệp.

VIMID được thành lập năm 2010, qua hơn 15 năm hình thành và phát triển, hiện giữ vững vị thế là một trong những đơn vị dẫn đầu thị phần xe tải hạng trung - hạng nặng và dịch vụ sau bán hàng tại Việt Nam. Doanh nghiệp chuyên phân phối các loại xe tải thùng, xe tải tự đổ, xe đầu kéo, xe chuyên dụng, sơ mi rơ mooc…. Cùng với đó, VIMID vận hành mạng lưới 23 trạm dịch vụ và đại lý ủy quyền phủ khắp toàn quốc, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng và vận tải hàng hóa. Bên cạnh tăng trưởng kinh doanh, VIMID đặc biệt ghi dấu ấn với công chúng nhờ độ phủ thị trường, chiến lược phát triển bền vững, vận tải xanh, cùng hàng loạt giải thưởng, danh hiệu uy tín.

Trước khi chính thức niêm yết trên HoSE, cổ phiếu VVS đã có quá trình hơn 3 năm giao dịch trên sàn UPCoM kể từ năm 2022, duy trì mức thanh khoản tốt và tốc độ tăng trưởng bền vững. Việc chuyển từ UPCoM lên HoSE thể hiện mức độ sẵn sàng của VIMID trong việc tiếp cận chuẩn mực cao hơn của thị trường chứng khoán. Doanh nghiệp đã cho thấy rõ ràng sự minh bạch tài chính, chuẩn mực quản trị và năng lực hoạt động ổn định. Đối với thị trường, sự kiện chuyển sàn của VVS góp phần bổ sung thêm lựa chọn chất lượng cho nhóm cổ phiếu lĩnh vực vận tải, vốn đang nhận được sự quan tâm lớn từ nhà đầu tư, VVS được kỳ vọng thu hút sự chú ý của dòng vốn mới

Bà Trần Anh Đào - Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Ban Điều Hành Sở GDCK TPHCM trao quyết định niêm yết cho ông Nguyễn Vũ Trụ - Chủ tịch HĐQT VIMID

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Vũ Trụ – Chủ tịch HĐQT VIMID nhấn mạnh:

“Việc chuyển sàn niêm yết cổ phiếu VVS, chính thức giao dịch trên sàn HoSE không chỉ đánh dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của VIMID, mà còn mở ra nhiều triển vọng tăng trưởng trong giai đoạn sắp tới. Đây cũng đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ của chúng tôi về minh bạch, chuẩn mực và hiệu quả. Chúng tôi tin rằng tiềm năng phát triển của VVS là rất lớn, hứa hẹn mang lại giá trị bền vững cho các nhà đầu tư.”

Theo nhận định, VIMID đang sở hữu nền tảng tài chính vững vàng cùng dòng tiền tăng trưởng liên tục đến từ kinh doanh xe tải và dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa. Đáng chú ý hơn khi trước thềm chào sàn, doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính quý 3/2025 với doanh thu thuần lũy kế tính đến hết quý 3 đạt 5.444 tỷ đồng, lợi nhuận kế toán trước thuế đạt gần 213 tỷ đồng, tăng gần 175% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu lũy kế 9 tháng đã vượt 30% và lợi nhuận trước thuế hoàn thành 137% so với kế hoạch 2025 của doanh nghiệp. Đây là thành tích ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng đặc biệt thu hút sự chú ý của giới đầu tư.

Sự kiện cổ phiếu VVS chính thức chuyển sàn giao dịch HoSE diễn ra trong bối cảnh thị trường vận tải - logistics tại Việt Nam tăng trưởng mạnh nhờ đầu tư hạ tầng, mở rộng sản xuất công nghiệp, nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng lớn, cùng nhiều dự án công, dự án trọng điểm được kích hoạt. Giữa bức tranh yếu tố vĩ mô và yếu tố thị trường đang đồng loạt tạo lợi thế, VVS được đánh giá là một trong những mã cổ phiếu lên sàn có tiềm năng rất lớn, sở hữu lợi thế chu kỳ hiếm có.

Việc niêm yết trên HoSE được kỳ vọng sẽ gia tăng cơ hội thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, tạo nguồn lực triển khai các dự án chiến lược, đồng thời nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thúc đẩy sự tăng trưởng của doanh nghiệp một cách mạnh mẽ và bền vững.

Với vị thể vững chắc, chiến lược phát triển dài hạn và cam kết minh bạch với cổ đông, nhà đầu tư, VIMID đã sẵn sàng bước vào chu kỳ phát triển mới - mạnh mẽ hơn, quy mô hơn và nhiều kỳ vọng hơn cho thị trường.