22 nhà đầu tư tham gia đợt chào bán 1 tỷ cổ phiếu riêng lẻ của NCB

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB, MCK: NVB, sàn HNX) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.

Theo đó, trong đợt chào bán lần này, có 22 nhà đầu tư chuyên nghiệp đăng ký tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ của NCB, gồm 20 nhà đầu tư cá nhân và 2 nhà đầu tư tổ chức.

Trong đó, bà Bùi Thị Thanh Hương- Chủ tịch HĐQT của NCB dự kiến mua hơn 48 triệu cổ phiếu từ đợt chào bán lần này; ông Dương Thế Bằng- Thành viên HĐQT dự kiến mua hơn 49,6 triệu cổ phiếu; bà Hoàng Thu Trang- Phó Chủ tịch HĐQT dự mua 30 triệu cổ phiếu.

Ngoài ra còn có bà Phạm Thị Hiền- Phó Trưởng Ban Kiểm soát và ông Nguyễn Việt Sơn- Thành viên Ban Kiểm soát của NCB dự kiến mua vào 30 triệu cổ phiếu mỗi người.

2 nhà đầu tư tổ chức tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ của NCB gồm Công ty Cổ phần Phú Gia Investment và Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Finance, mỗi tổ chức dự sẽ mua vào 100 triệu cổ phiếu.

Nguồn: NVB

Trước đó, NCB đã công bố phương án chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2026.

Theo đó, ngân hàng dự kiến chào bán 1 tỷ cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán và có năng lực tài chính, cam kết đồng hành lâu dài, chung tầm nhìn chiến lược của ngân hàng.

Toàn bộ cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, NCB dự kiến thu về 10.000 tỷ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh theo thứ tự ưu tiên phân bổ như sau:

Nguồn: NVB

Thời gian dự kiến thực hiện chào bán cổ phiếu trong quý II - quý III/2026 và hoàn thành trong quý III - quý IV/2026.

Nếu đợt chào bán cổ phiếu thành công, vốn điều lệ của NCB sẽ tăng từ hơn 19.279,8 tỷ đồng lên hơn 29.279,8 tỷ đồng.