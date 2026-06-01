22,3 tỷ đơn hàng thương mại điện tử tại Đông Nam Á: 60% được giao bởi 3 ông lớn logistics, SPX được hậu thuẫn bởi Shopee vẫn chỉ đứng 2

Theo báo cáo Momentum Works’ Ecommerce 2026, thị trường logistics phục vụ thương mại điện tử tại Đông Nam Á tiếp tục mở rộng trong giai đoạn 2022–2025. Tổng khối lượng bưu kiện giao nhận trong khu vực tăng từ 9,7 tỷ đơn năm 2022 lên 22,3 tỷ đơn năm 2025.

Cụ thể, năm 2022, khối lượng bưu kiện thương mại điện tử tại Đông Nam Á đạt 9,7 tỷ đơn. Con số này tăng lên 12,8 tỷ đơn trong năm 2023, tương ứng mức tăng 32%. Sang năm 2024, tổng lượng bưu kiện đạt 16 tỷ đơn, tăng thêm 25% so với năm trước. Đến năm 2025, quy mô thị trường tiếp tục mở rộng lên 22,3 tỷ đơn, cao hơn 39% so với năm 2024.

Chỉ trong ba năm, tổng khối lượng bưu kiện thương mại điện tử của khu vực đã tăng thêm 12,6 tỷ đơn, tương đương tăng khoảng 130%.

J&T Express dẫn đầu về thị phần

Năm 2022, J&T Express chiếm 22,5% tổng lượng bưu kiện trong khu vực. Đến năm 2023, thị phần của doanh nghiệp này tăng lên 25,4%. Năm 2024 tiếp tục đạt 28,6% và đến năm 2025 đạt 34,4%.

Với quy mô thị trường năm 2025 là 22,3 tỷ bưu kiện, tỷ lệ 34,4% tương đương khoảng 7,7 tỷ đơn hàng được xử lý bởi J&T Express.

J&T Express là doanh nghiệp chuyển phát nhanh được thành lập tại Indonesia vào tháng 8/2015 bởi Jet Lee - cựu CEO Oppo Indonesia cùng Tony Chen, nhà sáng lập thương hiệu điện thoại Oppo. Khởi đầu từ thị trường Indonesia, công ty nhanh chóng mở rộng sang các quốc gia Đông Nam Á như Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Campuchia và Singapore, trước khi tiến vào Trung Quốc, Trung Đông và Mỹ Latinh.

Hiện J&T Express hoạt động tại 13 quốc gia, cung cấp các dịch vụ chuyển phát nhanh, logistics thương mại điện tử và vận chuyển xuyên biên giới. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, mạng lưới của hãng gồm hàng trăm trung tâm trung chuyển, gần 20.000 điểm phục vụ và hơn 400.000 nhân sự trên toàn cầu.

Năm 2023, công ty mẹ J&T Global Express niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong với mã cổ phiếu 1519.

Tại Việt Nam, J&T Express chính thức hoạt động từ năm 2018, gia nhập thị trường sau nhiều doanh nghiệp chuyển phát lớn đã hiện diện trước đó. Tuy nhiên, nhờ hậu thuẫn từ mạng lưới quốc tế cùng kinh nghiệm vận hành tại nhiều quốc gia trong khu vực, doanh nghiệp này nhanh chóng mở rộng quy mô hoạt động thông qua việc đầu tư vào công nghệ, hạ tầng logistics và mạng lưới bưu cục.

Theo dữ liệu của Vietdata, năm 2023 đánh dấu bước tăng trưởng mạnh của J&T Express tại Việt Nam khi doanh thu đạt hơn 6.000 tỷ đồng, tăng 51,6% so với năm trước.

Nền tảng logistics được hậu thuẫn bởi Shopee

SPX Express xuất hiện trong dữ liệu từ năm 2023 với thị phần 21%. Năm 2024, doanh nghiệp này đạt 24,5% và tiếp tục tăng lên 27,9% vào năm 2025. Theo quy mô thị trường năm 2025, mức thị phần 27,9% tương đương khoảng 6,2 tỷ bưu kiện.

SPX Express (trước đây là Shopee Express) là đơn vị logistics được phát triển từ hệ sinh thái thương mại điện tử Shopee. Từ tháng 8/2023, Shopee Xpress chính thức đổi tên thành SPX Express, đồng thời mở rộng định vị từ đơn vị phục vụ riêng cho hệ sinh thái Shopee sang nhà cung cấp dịch vụ logistics cho nhiều nhóm khách hàng hơn. Hiện nay, SPX Express hoạt động tại nhiều thị trường ở Đông Nam Á, Đài Loan và Brazil.

Theo dữ liệu của Vietdata, tại Việt Nam, thị phần của Shopee Express đã tăng từ 7,84% năm 2021 lên 15,65% chỉ sau vài năm hoạt động. Năm 2023, doanh thu của doanh nghiệp đạt gần 9.300 tỷ đồng, tăng 12,9% so với năm trước, đưa đơn vị này trở thành một trong những doanh nghiệp chuyển phát có quy mô lớn nhất thị trường.

Lazada Logistics duy trì hiện diện trong nhóm dẫn đầu

Lazada Logistics là đơn vị logistics thuộc hệ sinh thái thương mại điện tử Lazada, được xây dựng nhằm phục vụ hoạt động giao nhận và hoàn tất đơn hàng trên nền tảng. Doanh nghiệp hiện vận hành mạng lưới kho bãi, trung tâm phân loại và giao hàng tại nhiều thị trường Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines và Singapore.

Khác với J&T Express hay SPX Express vốn mở rộng hoạt động sang nhiều khách hàng bên ngoài hệ sinh thái, Lazada Logistics chủ yếu phục vụ nhu cầu vận chuyển phát sinh từ nền tảng Lazada. Mô hình này giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt hơn quá trình giao nhận và trải nghiệm người dùng trong hệ sinh thái thương mại điện tử của mình.

Theo báo cáo Momentum Works' Ecommerce 2026, Lazada Logistics chiếm 5,1% tổng khối lượng bưu kiện thương mại điện tử tại Đông Nam Á trong năm 2025, giảm so với mức 8,8% năm 2023 và 6,9% năm 2024. Dù thị phần có xu hướng thu hẹp, doanh nghiệp vẫn nằm trong nhóm ba đơn vị logistics thương mại điện tử lớn nhất khu vực, cùng với J&T Express và SPX Express.

Trong khi quy mô thị trường logistics thương mại điện tử Đông Nam Á liên tục mở rộng, thị phần của nhóm doanh nghiệp còn lại có xu hướng thu hẹp. Từ mức 77,5% năm 2022, tỷ lệ này giảm xuống 44,8% năm 2023, 40% năm 2024 và 32,6% năm 2025.