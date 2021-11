22,9 triệu/m2 - Căn hộ trung tâm TP.Thuận An có gì?

Tiện ích vượt mong đợi



Xu hướng ly tâm đến các vùng đô thị vệ tinh cũng góp phần biến TP.Thuận An trở thành điểm đến an cư lý tưởng cho gia đình trẻ. Tecco Felice Homes tọa lạc cạnh ngã 6 An Phú sầm uất nên cư dân dự án rất dễ dàng di chuyển đến các dịch vụ công cộng hay các thành phố khác. Điều này đã làm bật lên giá trị chiến lược của Tecco Felice Homes đang có.

So với các dự án trước đó đã được triển khai tại khu vực TP. Thuận An của CĐT, Tecco Felice Homes mang tính vượt trội hơn khi sở hữu hồ bơi nội khu và công viên Sky Park. Hồ bơi nằm ở vị trí trung tâm là nơi để cư dân vừa thư giãn vừa rèn luyện sức khỏe. Sky Park được thiết kế như khu vườn trên cao có tầm nhìn toàn cảnh quan 360 độ của TP. Thuận An và phía đông TP.HCM. Sky Park kỳ vọng là nơi để các thành viên trong gia đình sum họp quây quần vào những quan trọng như Tết, ngày lễ lớn trong năm. Thêm vào đó, Tecco Felice Homes có 25 tiện ích nội khu hoàn thiện như: ăn uống, mua sắm, giải trí, thể dục, y tế và sức khỏe, nằm trong khuôn viên có diện tích lên đến 5.200 m2.

Đặc biệt, dự án còn được đầu tư an ninh 4 lớp, bảo vệ từ trong ra ngoài xuyên suốt 24/24 - yếu tố đảm bảo cho cư dân hưởng trọn sự riêng tư hoàn toàn và an ninh tốt nhất. Chuỗi shophouse của dự án đa dạng với nhiều loại hình như quán cà phê, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, nhà thuốc Tecco Mec...dành riêng cho cư dân. Có thể nói rằng cư dân tương lai của Tecco Felice Homes được thừa hưởng mọi dịch vụ mà không cần phải đi ra khỏi nơi ở.

Về kiến trúc, dự án sở hữu layout tối ưu với thiết kế hình chữ U, với đa dạng loại căn hộ (1, 2, 3 PN) lẫn diện tích (43,8 m2 – 84,3m2). Tất cả căn hộ cả trong và ngoài đều sở hữu góc view thông thoáng, đón gió, hài hoà với tự nhiên để mỗi cư dân dự án được tiếp nhận nguồn năng lượng tốt phù hợp để an cư lâu dài. Điểm sáng của dự án chính là layout không góc chết, khách hàng hoàn toàn sử dụng triệt để mỗi m2 của căn hộ. Theo chia sẻ từ CĐT, dự án sẽ được bàn giao với nội thất hoàn thiện cơ bản. Song hành, dự án có nhiều phương thức linh hoạt phù hợp với nhiều tình trạng tài chính khác nhau.

Tecco Felice Homes là dự án tiên phong tại Thuận An của CĐT sở hữu hồ bơi nội khu và Sky Park

Anh Minh Tuấn quyết định chọn mua căn hai phòng ngủ 65m2, chia sẻ lý do: Căn hộ bố trí không gian thông minh, tận dụng được mọi diện tích, tạo sự thuận tiện khi sinh hoạt hàng ngày. Cùng mức giá 22.9 triệu/m2 thì rất dễ dàng để sở hữu căn hộ, điều đó lại càng phù hợp cho những ai mong muốn tạo cộng đồng sinh sống với bạn bè hoặc người thân.

Với tất cả giá trị vượt trội đó nhưng khách hàng chỉ cần trả mức giá từ 22.9 triệu/m2 - mức ưu đãi hậu Covid 19. Giải thích về con số này, đại diện CĐT chia sẻ: "Để có một mức ưu đãi như vậy trước tiên Tecco có 20 kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS, thực hiện hơn 60 dự án trải dài từ Bắc chí Nam. Song song, Tecco Group có hệ thống đối tác xây dựng và đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng lâu dài, đảm bảo mức giá duy trì với biến động của thị trường. Điều này giúp Tecco giảm tối đa chi phí chạm tay trong các khâu từ sản xuất đến vận chuyển nhưng vẫn đảm bảo chất lượng".

Tecco Felice Homes sở hữu tầm nhìn toàn cảnh TP.Thuận An

Tecco Felice Homes dự án hiếm hoi TP.Thuận An giải quyết nhu cầu ở thực



Hiện tại, thị trường tuy có nhiều dự án mới nhưng lại khan hiếm căn hộ giá vừa túi tiền như Tecco Felice Homes. Bằng chứng là với hơn 40 dự án lớn nhỏ nhưng chủ yếu có mức giá dao động từ 27 đến 40 triệu/m2. Trong khi, những dự án mới tại tỉnh thành lân cận lại lên đến 60 - 80 triệu/m2. TP.Thuận An có đặc điểm dân số rất đặc thù là tỉ lệ dân nhập cư chiếm hơn 53%. Cho nên, thị trường BĐS nơi đây đang đứng trước thách thức lớn cho nhu cầu nhà ở dành cho nhóm đối tượng này.

Theo như anh Nguyễn Ngọc Tiển - Giám đốc kinh doanh của nhà phát triển dự án cho hay: Mặc dù chưa chính thức giới thiệu ra thị trường nhưng đã có rất nhiều khách hàng quan tâm, đặc biệt là khách hàng làm việc và sinh sống tạ TP. Thuận An và các khu vực lân cận như: Quận 12, Quận Gò Vấp, TP. Thủ Đức, Biên Hòa, .....

Anh Hữu Việt, nhà đầu tư dự án chia sẻ quyết định: Theo tôi, trên thị trường hiếm có một dự án nào với tiện ích hoàn thiện nhưng mức giá tốt như Tecco Felice Homes. Cùng lúc thị trường đang rất cần nguồn cung lớn về phân khúc này, nên càng củng cố niềm tin của tôi khi đầu tư dự án này.

Với mức giá từ 22.9 triệu/m2, dự án Tecco Felices Homes được đánh giá là phương án giải quyết nhu cầu ở thực cho đối tượng lao động như kỹ sư lâu năm, nhân viên văn phòng, gia đình trẻ…tìm về TP.Thuận An để an cư.