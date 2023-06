24 nhà đầu tư nhiệt điện than cam kết đảm bảo cung ứng điện

Các nhà đầu tư nhiệt điện than cam kết đảm bảo tối đa để vận hành máy móc cung ứng điện. Ảnh: EVN

Tại Hội nghị vận hành sản xuất các nhà máy nhiệt điện than khu vực phía Bắc do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức chiều 19/6, 24 chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện than khu vực phía Bắc đã thống nhất cam kết nhiều giải pháp đảm bảo cung ứng điện .

The đó, 24 chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện than khu vực phía Bắc gồm Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Điện lực - TKV, các chủ đầu tư BOT, các nhà máy điện độc lập, các tổng công ty phát điện 1,2,3 (đơn vị thành viên của EVN)...cho biết đang dành mọi nguồn lực để đảm bảo các nhà máy điện than hoạt động ổn định và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023.

Ngoài ra, các chủ đầu tư cũng cho biết sẽ tập trung sửa chữa, đẩy nhanh tiến độ khắc phục những tổ máy gặp sự cố hoặc suy giảm công suất.

Tại hội nghị, ông Trần Đình Nhân, Tổng giám đốc EVN đánh giá cao nỗ lực của các nhà máy nhiệt điện khu vực phía Bắc trong thời gian qua, đồng thời cho biết việc cung ứng điện cho miền Bắc đang gặp rất nhiều khó khăn, thách thức.

"Nhiều thời điểm, đã phải tiết giảm điện để đảm bảo an toàn an ninh hệ thống điện quốc gia. Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công Thương đặc biệt quan tâm và có những chỉ đạo rất sát sao, kịp thời", ông Nhân cho biết.

Bên cạnh đó, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân bày tỏ mong muốn các đơn vị phát điện trong và ngoài EVN chuẩn bị tốt nhất các điều kiện sẵn sàng, độ khả dụng của các tổ máy; chủ động bố trí đủ nguồn nhiên liệu để đáp ứng yêu cầu huy động cao của hệ thống điện nhằm chuẩn bị tốt nhất nguồn điện phục vụ nhu cầu của nền kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân trong 6 tháng cuối năm 2023 và các năm sau.

Điện là nguồn lực đầu vào cho nền kinh tế. EVN kêu gọi sự chung tay của các nhà máy điện, để góp phần đảm bảo nguồn cung ứng điện cao nhất, đảm bảo tốt nhất chất lượng điện năng cho miền Bắc cũng như đất nước.

Đồng thời, đề nghị chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện trên địa bàn miền Bắc tăng tần suất kiểm tra, theo dõi vận hành các thiết bị tại chỗ để phát hiện, xử lý sớm các bất thường nếu có, không để xảy ra sự cố; chuẩn bị sẵn sàng các phương án, nhân lực, vật tư, thiết bị tại nhà máy để xử lý kịp thời nếu sự cố xảy ra, nhằm khôi phục vận hành tổ máy trong thời gian sớm nhất; chủ động làm việc với các đơn vị cung cấp than để đảm bảo cung cấp đủ, kịp thời nhiên liệu cho sản xuất điện…

Hiện nay, tổng công suất nguồn điện của EVN và 3 Tổng công ty Phát điện 1, 2, 3 chiếm khoảng 38,4% tổng công suất nguồn điện toàn hệ thống; còn lại là của các chủ đầu tư bên ngoài như các chủ đầu tư BOT, các nhà máy điện độc lập, các nhà máy năng lượng tái tạo tham gia vào hệ thống điện. Do vậy, bên cạnh sự nỗ lực của EVN và các đơn vị thành viên, các chủ đầu tư nguồn điện ngoài EVN đóng góp vai trò rất quan trọng để đảm bảo cung ứng điện cho quốc gia.

Số liệu mới đây của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho thấy, tháng 5/2023, tổng sản lượng điện thương phẩm Tổng công ty đạt 7,294 tỷ kWh, tăng 5,72% so với cùng kỳ năm 2022.