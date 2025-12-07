28/34 tỉnh, thành tăng trưởng GRDP 8% trở lên

Ngày 6-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11-2025.

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 11 tháng của năm 2025 tăng khoảng 3,29% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu ngân sách nhà nước 11 tháng ước đạt gần 2,4 triệu tỉ đồng, bằng 121,9% dự toán và tăng 30,9% so với cùng kỳ. Ước tính có 20/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 từ 8% trở lên.

Đáng chú ý, các động lực tăng trưởng tiếp tục được thúc đẩy và làm mới. Tổng vốn FDI đăng ký 11 tháng đạt gần 33,7 tỉ USD, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng ước đạt gần 840 tỉ USD, tăng 17,2%, xuất siêu đạt 20,53 tỉ USD. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 11 tháng tăng 9,1%; khách quốc tế đạt 19,15 triệu lượt người, tăng 20,9%.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định các động lực tăng trưởng truyền thống chưa đạt kỳ vọng khi giải ngân đầu tư công chậm, xuất khẩu chịu tác động từ chính sách thuế của Mỹ. Trong khi đó, các động lực mới như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh… cần thêm thời gian phát huy hiệu quả. Giá vàng biến động mạnh; bất động sản cải thiện nhưng giá còn cao, nhà ở xã hội chưa đáp ứng nhu cầu. Đặc biệt, thiên tai gây thiệt hại gần 100.000 tỉ đồng, có thể làm giảm 1% tăng trưởng quý IV, đòi hỏi giải pháp bù đắp kịp thời.

Về sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết các địa phương đã cơ bản kiện toàn lãnh đạo HĐND, UBND. Gần 4.000 cán bộ, công chức, viên chức đã được điều động về hỗ trợ cấp xã.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họpẢnh: TTXVNN

Từ ngày 1-7 đến 30-11, 34 địa phương tiếp nhận 21,8 triệu hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có 18,4 triệu hồ sơ nộp trực tuyến; tỉ lệ giải quyết đúng hạn đạt 92,78%. Tuy vậy, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn một số vướng mắc, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ, đẩy mạnh chuyển đổi số, liên thông dữ liệu và tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, bố trí đủ cán bộ cấp xã.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, vì lợi ích quốc gia và đời sống nhân dân. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là khắc phục hậu quả bão lũ, hoàn thành sửa chữa 34.352 nhà hư hỏng trước ngày 31-12-2025 và xây mới 1.628 nhà sập đổ trước ngày 31-1-2026, để "mọi người đều có nhà, mọi gia đình đều có Tết, mọi cháu thiếu nhi có niềm vui, không để ai bị bỏ lại phía sau". Tập trung khôi phục sản xuất, tạo việc làm, sinh kế cho người dân; quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công, triển khai hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, để đầu tư công đóng vai trò dẫn dắt và kích hoạt các nguồn lực xã hội.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn và thúc đẩy tăng trưởng. Bộ Tài chính áp dụng miễn, giảm, gia hạn thuế, phí khi cần thiết; phát hành trái phiếu Chính phủ cho các dự án lớn; phấn đấu thu ngân sách năm 2025 vượt 25% dự toán. Bộ Tài chính phải phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công, thành lập Quỹ đầu tư của Chính phủ trong tháng 12-2025. Bộ Xây dựng được giao trình phương án thành lập trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất trong năm nay.

Về tiêu dùng, Bộ Công Thương phải thúc đẩy thị trường trong nước, kích cầu qua khuyến mãi, hội chợ; xử lý nghiêm buôn lậu, gian lận thương mại; trình Thủ tướng thành lập Ban Chỉ đạo các hội chợ quốc gia trước ngày 10-12. Về xuất khẩu, cần mở rộng thị trường, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, phấn đấu ký thêm ít nhất một FTA trong năm 2025.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải đẩy nhanh mở cửa thị trường nông sản và quyết liệt gỡ "thẻ vàng" với Việt Nam trong tháng 12. Bộ Nội vụ phải hoàn thiện và trình các văn bản thực hiện Kết luận 206-KL/TW về tiền lương, phụ cấp trước ngày 15-12...

Có 6 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 hai con số, gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh và Quảng Ngãi.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước kiểm soát lạm phát, điều hành lãi suất, tỉ giá phù hợp; ưu tiên tín dụng cho sản xuất - kinh doanh và các động lực tăng trưởng. Triển khai các gói tín dụng cho lĩnh vực ưu tiên như nhà ở xã hội, cho vay ưu đãi với người trẻ dưới 35 tuổi; siết chặt tín dụng rủi ro, nhất là bất động sản. Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước phải trình phương án thành lập sàn giao dịch vàng trong tháng 12-2025.



