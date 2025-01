2.800 cây xăng toàn quốc bán xuyên Tết

Nhập 2,9 triệu m3 xăng dầu sẵn sàng cho Tết Nguyên đán

Thông tin về việc đảm bảo nguồn xăng dầu phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ông Đào Nam Hải - Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cho biết, ngay từ cuối năm 2024, Tập đoàn đã tổ chức đàm phán các hợp đồng mua hàng dài hạn (hợp đồng term) năm 2025 với các nhà cung cấp trong nước và nước ngoài.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng lượng hàng Petrolimex đã ký hợp đồng dài hạn năm 2025 khoảng 7,37 triệu m3/tấn (mua Dung Quất, Nghi Sơn 5,97 triệu m3/tấn và nhập khẩu 1,4 triệu m3/tấn) tương đương 70% sản lượng xuất bán nội địa năm 2024 của Tập đoàn.

Từ tháng 12/2024 đến tháng 2/2025, Tập đoàn đã thực hiện nhập tạo nguồn khoảng 2,9 triệu m3/tấn xăng dầu, tăng khoảng 6% so với cùng kỳ và tăng 7% so với bình quân cả năm 2024, đảm bảo mức dự trù tồn kho là 23 ngày, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Đặc biệt, trong 15 ngày đầu tháng 1/2025, Petrolimex cũng đã thực hiện tạo nguồn và đưa hàng về các kho cảng trực thuộc khoảng 280.000 m3/tấn xăng các loại và 400.000 m3/tấn DO các loại, tương đương 70-80% đơn hàng trong tháng để chủ động trong việc đảm bảo nguồn phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết của nhân dân.

"Đỏ đèn" xuyên Tết, làm việc như bình thường

Cùng với chuẩn bị nguồn hàng, Tập đoàn cũng đã xây dựng kịch bản, phương án đảm bảo nguồn để ứng phó khi phát sinh tình huống khẩn cấp. Theo đó, Tập đoàn đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị thành viên chủ động xây dựng phương án đảm bảo nguồn hàng, cung ứng xăng dầu đầy đủ cho hệ thống phân phối của Petrolimex đồng thời tổ chức bán xăng dầu phục vụ nhân dân xuyên Tết trên toàn bộ 2.800 cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc (duy trì bán hàng như ngày thường)....

"Tập đoàn tổ chức làm việc xuyên Tết, thậm chí, nếu nhu cầu của người dân tăng lên, cán bộ công nhân viên trong Petrolimex sẽ tăng ca, các cửa hàng của Tập đoàn luôn "đỏ đèn" không chỉ ở các thành phố lớn mà cả các vùng sâu, vùng xa để phục vụ nhu cầu của bà con nhân dân. Từ ngày 29 Tết đến mùng 5, mùng 6 Tết, sẽ có khoảng 14 chuyến tàu (khoảng 200.000 m3/tấn) cập cảng nhập hàng và làm hàng. Như vậy, không chỉ khối bán hàng trực tiếp, mà cả các khối vận tải thủy, khối cảng,… vẫn làm việc như bình thường", ông Đào Nam Hải thông tin.

Ngoài ra, Tập đoàn cũng yêu cầu tại các kho xăng dầu bố trí tăng cường lịch trực để phục vụ xuất cấp hàng hóa, đồng thời các công ty xăng dầu tăng cường bám sát diễn biến thị trường để có phương án đảm bảo nguồn phù hợp khi có phát sinh bất thường.

Theo ông Đào Nam Hải, những ngày giáp Tết Nguyên đán, nhu cầu của người dân thường tăng cao hơn so với ngày thường. Lượng hàng trong tháng 1 và đặc biệt phục vụ nhu cầu của nhân dân tăng 20-30% so với những tháng bình thường, những ngày bình thường. Do đó, Tập đoàn đã chủ động lượng cung ứng xăng dầu kể cả khâu tạo nguồn, chuyên chở và cả khâu bán hàng. Đồng thời, linh hoạt, có sáng kiến cải tiến để làm thêm các luồng, nhằm điều phối giao thông trong khu vực cửa hàng để phục vụ nhân dân được tốt nhất.

Thông tin thêm về tình hình xăng dầu trên địa bàn, ông Kiều Đình Cảnh - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4 (phụ trách địa bàn quận Đống Đa) cho hay, trên địa bàn TP Hà Nội, tất cả cây xăng dầu đều có số hotline của cán bộ quản lý thị trường phụ trách lĩnh vực xăng dầu.

"Riêng Tết Nguyên đán này, Đội sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát thị trường đối với các mặt hàng thiết yếu; trong đó, có mặt hàng xăng dầu, chúng tôi trực 100% quân số từ nay đến sát ngày 29 Tết", ông Kiều Đình Cảnh nói.