3 cổ phiếu HOSE bất ngờ được tự doanh CTCK "gom" hàng trăm tỷ trong phiên giảm điểm

An Thái | 27-05-2026 - 17:31 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK mua ròng 462 tỷ đồng trên HOSE.

Áp lực bán gia tăng với thanh khoản tăng, thị trường chứng khoán tiếp tục giảm điểm trong phiên 27/5. Chỉ số phục hồi tích cực hơn khi thanh khoản cải thiện tốt ở nhóm ngân hàng trong phiên chiều. Đóng cửa, VN-Index giảm 9,75 điểm (-0,52%) về mức 1.874,43 điểm. Trước bối cảnh đó, giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng 785 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Cụ thể, cổ phiếu MSN được mua ròng mạnh nhất với giá trị 195 tỷ đồng. Theo sau là TCB và CTG cùng đạt giá trị khoảng 133 tỷ đồng tại mỗi mã. Danh sách mua ròng của tự doanh CTCK còn ghi nhận các mã như MWG (89 tỷ), SSI (84 tỷ), BID (77 tỷ), VPB (63 tỷ), FPT (58 tỷ), MBB (57 tỷ) và HDB (49 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại GEE với giá trị -424 tỷ đồng, tiếp theo là VIB (-156 tỷ), ACB (-34 tỷ), VNM (-10 tỷ) và HDG (-6 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng như LPB và HHV cùng ở mức -4 tỷ, CTR, TV2 và MSB cùng ghi nhận -3 tỷ đồng.﻿

Ông Đoàn Văn Hiểu Em: Điện Máy Xanh sẽ vượt kế hoạch, định giá đang quá rẻ

Nhà đầu tư Thái Lan rút vốn khỏi 2 quỹ ETF quy mô hàng đầu Việt Nam

Novaland báo tin vui cho người mua nhà

16:14 , 27/05/2026
Đổi vàng thành tiền để mua nhà: Cách hay chống 'vàng hóa' nền kinh tế

15:59 , 27/05/2026
Ông Trịnh Văn Quyết đang giữ vai trò gì tại Tập đoàn FLC?

15:58 , 27/05/2026
Hé lộ tham vọng của V-Film: Vingroup (VIC) muốn đưa phim Việt ra toàn cầu

15:53 , 27/05/2026

