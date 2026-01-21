3 khu vực CSGT TPHCM chú trọng

Theo Phòng CSGT Công an TPHCM, thời gian gần đây, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn khu vực phía Bắc, Đông Bắc TPHCM và các tuyến giáp ranh diễn biến phức tạp. Nguyên nhân do sự thiếu ý thức trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của một bộ phận người dân.

CSGT TPHCM quyết liệt kéo giảm tai nạn giao thông.

Do đó, Phòng CSGT đã chỉ đạo các Đội CSGT Bình Triệu, Đội CSGT Rạch Chiếc, Đội CSGT số 1, Trạm CSGT Quốc lộ 13, Trạm CSGT Tây Bắc triển khai các biện pháp cấp bách để kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông.

Từ ngày 9-1 đến ngày 15-1, các đơn vị trên đã thực hiện tổng kiểm soát 5.591 trường hợp, lập biên bản xử lý 4.682 trường hợp vi phạm; tạm giữ 1 ô tô, 1.871 xe máy và 23 phương tiện khác.

Các lỗi vi phạm phổ biến như nồng độ cồn (1.653 trường hợp); điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy (7 trường hợp); chạy quá tốc độ quy định (314 trường hợp);...

Theo Phòng CSGT, các lỗi trên là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông tại khu vực phía Bắc, Đông Bắc và các tuyến giáp ranh trong thời gian qua.

Hiện, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm quá tải, quá khổ giới hạn, cơi nới thành thùng xe và phối hợp các lực lượng chức năng xử lý dứt điểm, không để phát sinh mới các điểm "xe dù, bến cóc".