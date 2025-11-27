Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

3 kiểu người giả giàu nhìn là biết

27-11-2025 - 14:30 PM

Giả giàu chỉ khiến bạn mệt mỏi mà thôi.

1. Người “mua theo hình ảnh”

Thích khoe đồ hiệu, xe xịn, check-in sang chảnh nhưng thực tế phải vay nợ hoặc bòn tiền tiết kiệm. Tiêu tiền để gây ấn tượng, không phải để nâng cấp cuộc sống hay đầu tư dài hạn.

2. Người “theo trend mọi thứ”

Mua mọi món hot, từ quán xá, đồ công nghệ đến trải nghiệm du lịch, mà không cân nhắc giá trị lâu dài. Tiêu kiểu này giống như “đốt tiền để được like”, vui mắt người khác nhưng tài chính cá nhân thì bấp bênh.

3 kiểu người giả giàu nhìn là biết- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

3. Người “không kiểm soát chi tiêu”

Không phải là giàu thật, mà là tiền vào ra không theo kế hoạch: lương vừa nhận đã hết, chưa kể chi tiêu qua thẻ tín dụng, vay mượn lẫn nhau. Trên mạng hay trong mắt đồng nghiệp có vẻ dư giả nhưng thực tế không có tài sản hay khoản tích lũy nào đáng kể.

Bài học:

Người giàu thật sự chi tiêu có chiến lược: ưu tiên trải nghiệm giá trị, tiết kiệm thời gian, và đầu tư dài hạn. Giả giàu chỉ khiến bạn mệt mỏi, căng thẳng và dễ rơi vào nợ nần. Muốn giàu bền, hãy chi tiêu thông minh, đừng chỉ “cho người khác thấy mình giàu”.

Theo Hà Nguyên

