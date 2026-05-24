3 kiểu phản hồi tin nhắn làm lộ EQ thấp

Có một sự thật khá thú vị: Càng lớn tuổi, người ta càng ít đánh giá nhau qua những gì được đăng trên mạng xã hội, mà lại để ý nhiều hơn đến cách phản hồi trong các cuộc trò chuyện hằng ngày.

Tuổi 20, một tin nhắn trả lời cụt ngủn có thể bị bỏ qua vì ai cũng đang bận lớn lên, bận yêu đương, bận chứng minh bản thân. Nhưng đến tuổi 30, khi công việc, các mối quan hệ xã hội và những kết nối cá nhân ngày càng quan trọng, cách nhắn tin trở thành một dạng “danh thiếp vô hình”. Chỉ vài dòng phản hồi cũng đủ để người khác hình dung bạn là người thế nào: tinh tế hay thiếu tinh tế, đáng tin cậy hay khó hợp tác.

EQ cao không có nghĩa là lúc nào cũng phải nói lời hay ý đẹp. Đôi khi nó chỉ đơn giản là biết phản hồi đúng lúc, đúng cách và hiểu cảm xúc của người đối diện. Ngược lại, có những kiểu trả lời tin nhắn tưởng vô hại nhưng lại vô tình khiến người khác cảm thấy khó chịu, hụt hẫng hoặc mất thiện cảm.

Ảnh minh họa

1. Chỉ chăm chăm phản hồi cảm xúc của mình, bỏ qua cảm xúc của người khác

Đây là kiểu phản hồi khá phổ biến nhưng ít người nhận ra.

Một người bạn nhắn: "Hôm nay mình bị sếp phê bình trước cả phòng, buồn quá". Thay vì phản hồi vào câu chuyện đang được chia sẻ, nhiều người lập tức chuyển trọng tâm về bản thân: "Thế đã là gì, hồi trước mình còn bị nặng hơn" hoặc "Mình gặp chuyện này suốt".

Về mặt lý thuyết, họ đang muốn đồng cảm. Nhưng trên thực tế, cuộc trò chuyện lại bị biến thành sân khấu của chính họ.

Người gửi tin nhắn ban đầu không tìm kiếm một cuộc thi xem ai khổ hơn. Điều họ cần thường chỉ là cảm giác được lắng nghe và thấu hiểu. Khi mọi câu chuyện đều bị kéo về trải nghiệm cá nhân của người phản hồi, đối phương sẽ có cảm giác cảm xúc của mình bị xem nhẹ.

Ở tuổi 30, khả năng lắng nghe trở thành một kỹ năng quan trọng hơn khả năng kể chuyện. Người có EQ cao hiểu rằng không phải cuộc trò chuyện nào cũng cần đưa bản thân vào trung tâm. Đôi khi, một câu đơn giản như "Nghe căng thật, lúc đó bạn cảm thấy thế nào?" lại có giá trị hơn rất nhiều so với một màn kể lể dài dòng về chính mình.

2. Trả lời theo kiểu hơn thua, thích sửa lưng và chứng minh mình đúng

Có những người biến mọi cuộc trò chuyện thành một cuộc tranh luận. Khi đồng nghiệp chia sẻ một ý tưởng, họ lập tức tìm điểm sai, bạn bè kể một câu chuyện, họ vội vàng bắt lỗi hay ai đó than phiền, họ ngay lập tức đưa ra bài học đạo lý.

Chẳng hạn như: "Tôi đang áp lực quá", phản hồi nhận được: "Do bạn quản lý thời gian kém thôi" hoặc "Đó là vì từ đầu bạn làm sai rồi".

Vấn đề không nằm ở việc nội dung đúng hay sai mà là thời điểm.

Nhiều người có thói quen ưu tiên việc chứng minh bản thân đúng hơn việc hiểu người đối diện đang cần gì. Họ nghĩ mình đang đưa ra giải pháp, nhưng người nhận lại cảm thấy bị phán xét.

Đây là một trong những biểu hiện khá điển hình của EQ thấp: Luôn tập trung vào lý lẽ mà quên mất cảm xúc. Trong môi trường công việc, kiểu phản hồi này đặc biệt dễ gây mất điểm. Không ai muốn hợp tác lâu dài với một người luôn sẵn sàng chỉ ra lỗi sai nhưng hiếm khi tạo cảm giác được hỗ trợ.

Sau tuổi 30, điều giúp một người tiến xa không chỉ là năng lực chuyên môn mà còn là khả năng khiến người khác cảm thấy dễ làm việc cùng. Đôi khi, thay vì lập tức sửa lưng người khác, một câu hỏi như "Bạn muốn mình góp ý hay chỉ muốn chia sẻ thôi?" sẽ tạo ra khác biệt rất lớn.

3. Đọc hiểu theo hướng tiêu cực và phản ứng phòng thủ quá nhanh

Đây có lẽ là kiểu phản hồi gây mệt mỏi nhất.

Một đồng nghiệp nhắn: "Hình như phần này cần chỉnh sửa thêm một chút". Người nhận lập tức hiểu thành: "Ý là tôi làm dở đúng không?".

Một người bạn hỏi: "Dạo này ít thấy bạn xuất hiện", người nhận lại suy diễn: "Ý gì đây? Đang trách móc mình à?".

Thay vì tiếp nhận thông tin một cách bình tĩnh, họ phản ứng ngay trong trạng thái phòng thủ. Mọi góp ý đều bị hiểu thành công kích. Mọi câu hỏi đều bị xem là phán xét. Kết quả là những cuộc trò chuyện vốn rất bình thường nhanh chóng trở nên căng thẳng.

Tâm lý này thường xuất phát từ sự thiếu an toàn bên trong. Khi một người quá nhạy cảm với đánh giá của người khác, họ dễ nhìn thấy "mũi tên" ở những nơi vốn không hề có ý định tấn công.

Điều đáng nói là càng trưởng thành, mọi người càng ít kiên nhẫn với kiểu giao tiếp này. Không ai muốn phải cân nhắc từng chữ chỉ vì sợ đối phương hiểu sai và nổi giận.

Người có EQ cao không phải là người không bao giờ tổn thương. Họ chỉ có thói quen kiểm tra lại suy nghĩ của mình trước khi phản ứng. Họ hiểu rằng không phải mọi góp ý đều là chỉ trích và không phải mọi câu hỏi đều mang hàm ý tiêu cực.

Tuổi 30 thường được xem là giai đoạn mà các mối quan hệ bắt đầu được sàng lọc tự nhiên. Người ta không còn giữ liên lạc vì phép lịch sự hay vì nể nang như trước. Những kết nối bền vững thường được xây dựng trên cảm giác thoải mái khi trò chuyện với nhau.

Và trong thời đại mà phần lớn giao tiếp diễn ra qua màn hình điện thoại, cách phản hồi tin nhắn đôi khi còn bộc lộ tính cách rõ hơn cả những lời giới thiệu về bản thân. EQ không nằm ở việc dùng từ ngữ hoa mỹ hay lúc nào cũng tỏ ra tích cực. Nó nằm ở khả năng hiểu rằng phía bên kia màn hình cũng là một con người, với cảm xúc, kỳ vọng và nhu cầu được tôn trọng giống như mình. Chỉ cần làm được điều đó, rất nhiều cuộc trò chuyện sẽ trở nên dễ chịu hơn, và rất nhiều mối quan hệ cũng sẽ được giữ lại lâu hơn.