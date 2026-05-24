3 kiểu trẻ "không nghe lời" thực ra lại rất thông minh, tiếc là nhiều cha mẹ đã hiểu sai!

1 hiệu truởng truờng Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) từng nói: Có những đứa trẻ nhìn qua tưởng như không nghe lời, nhưng thật ra lại có thiên phú rất cao. Tiếc là nhiều cha mẹ lại xem đó là sự nghịch ngợm.

Đặc biệt là 3 kiểu trẻ dưới đây. Dù đôi lúc khiến cha mẹ đau đầu, nhưng thực sự lại là những đứa trẻ rất thông minh. Xem thử con bạn có nằm trong số đó không nhé.

1. Đứa trẻ thích “cãi lý”

1 bà mẹ kể: "Tôi có một người bạn ngày nào cũng than rằng con trai mình đúng là “thánh cãi”. Bảo con mặc thêm áo, thằng bé đáp: “Con không lạnh, mẹ lạnh là chuyện của mẹ mà!”. Bảo con nghiêm túc làm bài tập, nó lại nói: “Tại sao nhất định phải làm bây giờ? Chơi một lát rồi làm không được sao?”. Thậm chí trên lớp còn tranh luận với giáo viên rằng kiến thức trong sách giáo khoa “chưa đủ toàn diện”. Ban đầu bạn tôi luôn nghĩ con mình nổi loạn, không hiểu chuyện. Nhưng về sau mới phát hiện: mỗi lần thằng bé “cãi”, dường như đều có lý lẽ riêng".

Hiệu trưởng Thanh Hoa từng nói, những đứa trẻ thích tranh luận thường có tư duy logic rất mạnh. Chúng không dễ mù quáng nghe theo, mà có chính kiến riêng. Thật ra trẻ không cố tình chống đối, mà là đã bắt đầu có năng lực tư duy độc lập và dám bày tỏ quan điểm của mình.

Nếu nhà có “thánh cãi”, cha mẹ đừng vội đôi co với con. Hãy thử hỏi: “Con nói vậy thì lý do là gì?”; “Vì sao con thấy mình không lạnh?”; “Con bảo sách chưa đầy đủ, vậy con có dẫn chứng không?”. Khi cha mẹ chịu lắng nghe và cho con cơ hội được nói, trẻ sẽ không cần dùng cách “cãi” để thể hiện suy nghĩ nữa.

2. Đứa trẻ hay mất tập trung

Khi làm bài tập, con cứ ngẩn người nhìn ra cửa sổ, gọi mấy lần cũng không phản ứng. Giáo viên cũng thường phàn nàn rằng trẻ thiếu tập trung, hay lơ đãng trong giờ học.

1 người chia sẻ: Con trai tôi, Coco hồi nhỏ cũng như vậy. Thường xuyên bị cô giáo nhắc vì “hồn để đâu đâu”. Tôi từng rất lo lắng, thử đủ kiểu luyện tập tăng tập trung, thậm chí cả thuốc an thần nhẹ… nhưng đều không hiệu quả. Cho đến một hôm, Coco bất chợt kể: “Mẹ biết không, chim én sẽ nhả nước bọt lên mái hiên trước, rồi trộn với bùn đất, sau đó mới tha cành cây về. Chúng cứ nhả nước bọt từng chút một, khoảng hai tiết học là xây xong tổ rồi". Lúc ấy tôi mới nhận ra: con không phải mất tập trung, mà đang cực kỳ tập trung quan sát những điều mình hứng thú.

Hơn nữa, kiến thức tiểu học khá đơn giản, cô giáo lại thường lặp lại cùng một dạng bài. Coco đã hiểu rồi nên mới bắt đầu “bay khỏi trái đất”. Sau đó tôi không còn quá ép con “không được lơ đãng” nữa, mà thường hỏi: “Con đang nghĩ gì vậy?”. Tôi khuyến khích con quan sát nhiều hơn, liên tưởng nhiều hơn. Bây giờ khả năng quan sát và liên tưởng của Coco vượt xa nhiều bạn cùng tuổi. Và điều đó phần nào đến từ những khoảng thời gian “thả hồn” mà ngày trước tôi đã không cắt ngang.

Lên cấp hai, bài học khó hơn, thầy cô cũng không thể giảng đi giảng lại nhiều lần nữa, Coco tự nhiên cũng không còn mất tập trung trong lớp.

3. Đứa trẻ hay chậm chạp, lê mề

“Con có thể nhanh nhẹn lên được không? Làm gì mà chậm chạp thế!” - Có phải mỗi ngày bạn cũng phải nhắc con hàng chục lần như vậy không?. Chúng ta thường cho rằng chậm chạp là lười biếng, trì hoãn, là thói quen xấu. Nhưng nhiều khi, sự thật phía sau không phải vậy.

Có những đứa trẻ làm chậm không phải vì lười, mà vì chúng suy nghĩ rất kỹ và muốn làm mọi thứ thật tốt. Mặc quần áo cũng phải chọn bộ thấy thoải mái. Làm bài tập phải kiểm tra đi kiểm tra lại xem có sai không. Ăn cơm thì nhai chậm để cảm nhận hương vị.

Hiệu trưởng Thanh Hoa cho rằng, những đứa trẻ “chậm mà chắc” thường có tâm hồn tinh tế, khả năng tập trung tốt, làm việc không qua loa, hấp tấp. Mà phẩm chất ấy đôi khi còn quan trọng hơn tốc độ.

Nếu nhà có một em bé “lề mề”, hãy thử nhìn vào điểm mạnh của con: “Con viết tuy chậm nhưng rất cẩn thận, hầu như không sai câu nào, giỏi lắm!”; Đồng thời cha mẹ cũng nên giúp con xây dựng ý thức về thời gian, có thể kết hợp phương pháp Pomodoro để rèn nhịp học tập. Dần dần, khi hiệu suất tăng lên mà độ chính xác vẫn cao, đó chẳng phải là điều tuyệt vời sao?

Mỗi đứa trẻ đều có nét thông minh riêng. Chỉ là đôi khi, người lớn đã hiểu sai mà thôi. Nhiều lúc chỉ cần buông bớt lo lắng, đổi một góc nhìn để nhìn con, bạn sẽ thấy mọi thứ khác hẳn. Mong rằng mọi sự thông minh đang ẩn sau những “tật xấu nhỏ” của trẻ đều sẽ được cha mẹ dịu dàng gìn giữ.