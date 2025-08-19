Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

3 loại rau mùa hè không lo thuốc trừ sâu lại giàu dinh dưỡng

19-08-2025 - 22:18 PM | Sống

Vào những ngày hè oi bức, nếu muốn ăn rau củ vừa ngon miệng vừa an toàn, những loại rau này chính là bộ ba “vàng” nên có mặt thường xuyên trên mâm cơm gia đình.

Giữa những ngày tam phục (ba đợt nắng nóng nhất trong năm), thời tiết oi bức, ẩm thấp là điều kiện thuận lợi cho rau củ quả phát triển, đồng thời cũng là mùa sâu bọ, côn trùng hoành hành mạnh nhất. Vì vậy, không ít nhà vườn phải lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật để giữ cho nông sản “sạch lá, không sâu”. Thế nhưng, ăn nhiều rau củ tồn dư thuốc trừ sâu lâu ngày lại chính là “gánh nặng” cho sức khỏe. Các chuyên gia khuyên, trong mùa hè nên ưu tiên lựa chọn những loại rau củ gần như không cần dùng thuốc, an toàn cho cơ thể. Đặc biệt có 3 loại rau “0” dư lượng thuốc trừ sâu rất đáng để đưa vào mâm cơm.

Thứ nhất là rau lang (rau khoai lang). Đây là loại rau đang đúng vụ, giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất. Ăn rau lang giúp tăng sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện táo bón và bảo vệ mắt. Đặc biệt, trong quá trình trồng rau lang hầu như không cần dùng thuốc trừ sâu, vì vậy được mệnh danh là “nữ hoàng của các loại rau”. Chế biến đơn giản với món rau lang luộc hoặc trộn gỏi cùng trứng chiên, vị thanh mát, dễ ăn, rất hợp trong những ngày nóng nực.

3 loại rau mùa hè không lo thuốc trừ sâu lại giàu dinh dưỡng- Ảnh 1.

Thứ hai là rau xà lách. Loại rau giòn mát quen thuộc này chứa nhiều chất xơ, vitamin C, có tác dụng giảm mỡ thừa, hỗ trợ giấc ngủ và hạ cholesterol. Nhờ chu kỳ sinh trưởng ngắn và chứa hợp chất tự nhiên có khả năng kháng sâu bệnh, rau xà lách thường không phải phun thuốc bảo vệ thực vật. Món xà lách xào hoặc xà lách chấm sốt dầu hào vừa dễ làm, vừa ngon miệng, lại không lo tồn dư hóa chất.

3 loại rau mùa hè không lo thuốc trừ sâu lại giàu dinh dưỡng- Ảnh 2.

Thứ ba là củ sen. Củ sen phát triển tốt trong môi trường bùn nước, chỉ cần nguồn nước dồi dào và đất bùn màu mỡ, hoàn toàn không phải sử dụng thuốc trừ sâu. Vào mùa hè, ăn ngó sen giúp thanh nhiệt, giải độc, tăng sức đề kháng. Củ sen còn được biến tấu với nhiều món như canh, hầm hoặc cầu kỳ hơn là củ sen nhồi thịt hấp sốt dầu hào vừa đẹp mắt vừa ngon miệng.

3 loại rau mùa hè không lo thuốc trừ sâu lại giàu dinh dưỡng- Ảnh 3.

Các chuyên gia khuyến cáo: “Trong ba loại rau củ này, gần như không phát hiện dư lượng thuốc trừ sâu, an toàn cho sức khỏe. Dù giá có nhỉnh hơn một chút, nhưng so với việc phải đối mặt nguy cơ bệnh tật vì ăn rau phun thuốc, rõ ràng là rất đáng để lựa chọn”.

Nguồn và ảnh: QQ

12 loại rau quả "ngậm thuốc trừ sâu" nhiều nhất năm 2025, loại rau quen thuộc này đứng đầu

Theo Mỹ Diệu

Doanh nghiệp & tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 đại học thu về 3.800 tỷ đồng/năm, bằng cả Bách khoa Hà Nội và 2 trường khác cộng lại: Mỗi ngày trường bỏ túi gần 10,5 tỷ đồng

1 đại học thu về 3.800 tỷ đồng/năm, bằng cả Bách khoa Hà Nội và 2 trường khác cộng lại: Mỗi ngày trường bỏ túi gần 10,5 tỷ đồng Nổi bật

Gom đủ 26 tỷ rồi nghỉ hưu khi mới 38 tuổi, thanh niên tiết lộ một bí mật đơn giản không ai ngờ

Gom đủ 26 tỷ rồi nghỉ hưu khi mới 38 tuổi, thanh niên tiết lộ một bí mật đơn giản không ai ngờ Nổi bật

"Chị áo phao đen" khoe bằng bác sĩ Y Khoa, ĐH Y - Dược: Giao diện 1 đằng, trình độ 1 nẻo là đây!

"Chị áo phao đen" khoe bằng bác sĩ Y Khoa, ĐH Y - Dược: Giao diện 1 đằng, trình độ 1 nẻo là đây!

21:52 , 19/08/2025
Thấy tin nhắn này, điện thoại của bạn đang bị theo dõi

Thấy tin nhắn này, điện thoại của bạn đang bị theo dõi

21:43 , 19/08/2025
Loạt xe mang biển số Hà Nội sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Loạt xe mang biển số Hà Nội sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

21:34 , 19/08/2025
Đối tượng dễ “bay màu” nhất giữa làn sóng sa thải: Nỗ lực bao nhiêu vẫn bị coi thua AI, bấp bênh vô cùng!

Đối tượng dễ “bay màu” nhất giữa làn sóng sa thải: Nỗ lực bao nhiêu vẫn bị coi thua AI, bấp bênh vô cùng!

21:31 , 19/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên