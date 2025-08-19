3 loại rau mùa hè không lo thuốc trừ sâu lại giàu dinh dưỡng

Giữa những ngày tam phục (ba đợt nắng nóng nhất trong năm), thời tiết oi bức, ẩm thấp là điều kiện thuận lợi cho rau củ quả phát triển, đồng thời cũng là mùa sâu bọ, côn trùng hoành hành mạnh nhất. Vì vậy, không ít nhà vườn phải lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật để giữ cho nông sản “sạch lá, không sâu”. Thế nhưng, ăn nhiều rau củ tồn dư thuốc trừ sâu lâu ngày lại chính là “gánh nặng” cho sức khỏe. Các chuyên gia khuyên, trong mùa hè nên ưu tiên lựa chọn những loại rau củ gần như không cần dùng thuốc, an toàn cho cơ thể. Đặc biệt có 3 loại rau “0” dư lượng thuốc trừ sâu rất đáng để đưa vào mâm cơm.

Thứ nhất là rau lang (rau khoai lang). Đây là loại rau đang đúng vụ, giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất. Ăn rau lang giúp tăng sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện táo bón và bảo vệ mắt. Đặc biệt, trong quá trình trồng rau lang hầu như không cần dùng thuốc trừ sâu, vì vậy được mệnh danh là “nữ hoàng của các loại rau”. Chế biến đơn giản với món rau lang luộc hoặc trộn gỏi cùng trứng chiên, vị thanh mát, dễ ăn, rất hợp trong những ngày nóng nực.

Thứ hai là rau xà lách. Loại rau giòn mát quen thuộc này chứa nhiều chất xơ, vitamin C, có tác dụng giảm mỡ thừa, hỗ trợ giấc ngủ và hạ cholesterol. Nhờ chu kỳ sinh trưởng ngắn và chứa hợp chất tự nhiên có khả năng kháng sâu bệnh, rau xà lách thường không phải phun thuốc bảo vệ thực vật. Món xà lách xào hoặc xà lách chấm sốt dầu hào vừa dễ làm, vừa ngon miệng, lại không lo tồn dư hóa chất.

Thứ ba là củ sen. Củ sen phát triển tốt trong môi trường bùn nước, chỉ cần nguồn nước dồi dào và đất bùn màu mỡ, hoàn toàn không phải sử dụng thuốc trừ sâu. Vào mùa hè, ăn ngó sen giúp thanh nhiệt, giải độc, tăng sức đề kháng. Củ sen còn được biến tấu với nhiều món như canh, hầm hoặc cầu kỳ hơn là củ sen nhồi thịt hấp sốt dầu hào vừa đẹp mắt vừa ngon miệng.

Các chuyên gia khuyến cáo: “Trong ba loại rau củ này, gần như không phát hiện dư lượng thuốc trừ sâu, an toàn cho sức khỏe. Dù giá có nhỉnh hơn một chút, nhưng so với việc phải đối mặt nguy cơ bệnh tật vì ăn rau phun thuốc, rõ ràng là rất đáng để lựa chọn”.

Nguồn và ảnh: QQ