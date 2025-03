3 sân vận động quy mô lớn của Việt Nam, sức chứa từ 50.000 người, sân đạt tiêu chuẩn đăng cai tổ chức World Cup dự kiến xây dựng tại vị trí nào?

Sân vận động 80.000 chỗ tại tỉnh Bình Dương

Theo quy hoạch tình Bình Dương giai đoạn 2021-2023, địa phương đang chuẩn bị các bước để trở thành thành phố Trung ương vào năm 2030. Một trong những dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển này là xây dựng sân vận động mới với quy mô 20-30ha, sức chứa lên tới 80.000 chỗ ngồi.

Theo thông tin từ Sở VHTT&DL tỉnh Bình Dương, với mục tiêu xây dựng các công trình trọng điểm của tỉnh, TP. Thủ Dầu Một hiện đang được quan tâm, đưa vào quy hoạch.

Bình Dương dự kiến sẽ di dời sân vận động cũ hay còn gọi là sân vận động đa năng rộng hơn 4ha với 4 khán đài. Hiện sức chứa của sân khoảng 18.250 chỗ ngồi, nằm tại góc đường 30 Tháng 4 và Đại lộ Bình Dương. Do nằm ở vị trí trung tâm TP. Thủ Dầu Một nên mỗi khi có giải đấu, giao thông trong khu vực thường xuyên ùn tắc.

Theo đó, sân vận động mới của tình có quy mô khoảng 20-30ha (80.000 chỗ ngồi) và được thiết kế theo hướng đa năng. Cụ thể, sân vận động có thể tổ chức được môn bóng đá và các môn điền kinh đáp ứng yêu cầu tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp quốc gia, hoặc tổ chức thi đấu một số môn của Đại hội thể dục thể thao Đông Nam Á (Sea Games), đăng cai tổ chức các giải bóng đá quốc tế (kể cả Giải vô địch thế giới – World Cup), chương trình đại nhạc hội, hoặc các hoạt động văn hoá, thể thao có quy mô lớn.

Do quy mô lớn nên tỉnh Bình Dương đang cân nhắc 2 địa phương về địa điểm xây dựng sân vận động

Do quy mô sân vận động lớn nên tỉnh Bình Dương đang tính toán quỹ đất sao cho phù hợp. Hiện, địa phương này đã đưa ra 2 phương án về địa điểm xây dựng sân vận động mới. Vị trí thứ nhất là bố trí đất tại phường Tân An (TP. Thủ Dầu Một), phương án thứ hai là chuyển đến bên đường Võ Văn Kiệt thuộc phường Hòa Phú (TP. Thủ Dầu Một). Bước đầu, các cơ quan ban ngành đánh giá vị trí đất tại đường Võ Văn kiệt khả thi hơn so với vị trí đường Tân An.

Sân vận động 50.000 chỗ tại TP Thủ Đức

Sáng ngày 15/10/2024, tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào các dự án thuộc ngành Văn hóa và Thể thao năm 2024, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã kêu gọi sự tham gia của các nhà đầu tư cho hàng chục dự án tiềm năng.

Một trong những dự án trọng điểm mà thành phố đang mời gọi là sân vận động có sức chứa 50.000 chỗ ngồi, tích hợp đường chạy điền kinh với tổng số vốn đầu tư lên tới 7.000 tỷ đồng nằm trong Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc (TP. Thủ Đức). Theo đó, công trình này không chỉ phục vụ bóng đá mà còn hướng đến SEA Games, các giải đấu châu Á và các sự kiện thể thao quốc tế.

Ngoài dự án sân vận động sức chứa 50.000 chỗ, TPHCM còn giới thiệu thêm 15 dự án khác tại Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Đáng chú ý, dự án nhà đua xe đạp lòng chảo, tích hợp đường đua xe mô tô kết hợp sân bóng đá ngoài trời có mức đầu tư 4.000 tỉ đồng. Các dự án khác bao gồm: Học viện bóng đá và cụm 6 sân tập bóng đá ngoài trời (1.000 tỉ đồng), sân thi đấu các bộ môn điền kinh (1.500 tỉ đồng).

Sân vận động 60.000 chỗ tại huyện Đông Anh (TP. Hà Nội)



Mới đây, ngày 4/3 Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã có buổi tiếp ông Amir Ali Salemi - Giám đốc điều hành Tập đoàn Đầu tư và Tư vấn quốc tế Qatar JTA (JTA).

Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh (phải) tiếp ông Amir Ali Salemi - Giám đốc điều hành Tập đoàn Đầu tư và Tư vấn quốc tế Qatar JTA (JTA). (Ảnh: Hoàng Linh)

Tại buổi gặp, ông Amir Ali Salemi đã giới thiệu sơ lược về dự án mới tại huyện Đông Anh với tổng mức đầu tư ước tính khoảng 4,5 tỷ USD. Trong khi đó 1,3 tỷ USD được dành cho khu liên hợp thể thao đa năng và công viên giải trí, trong khi 3,2 tỷ USD tập trung phát triển công viên chủ đề quy mô lớn.

Dự án có tổng diện tích 330 ha, gồm khu liên hợp thể thao rộng 120ha và khu vực công viên giải trí rộng 143ha. Vị trí dự án cách trung tâm Hà Nội khoảng 10km và chỉ cách sân bay quốc tế Nội Bài 6km. Trong đó, bao gồm một sân vận động với sức chứa 60.000 người (gấp khoảng 1,5 lần sức chứa của sân vận động Quốc gia Mỹ Đình), cùng các khu phức hợp thể thao trong nhà và ngoài trời, trung tâm đào tạo vận động viên trẻ và các hạng mục đạt chuẩn Olympic. Ngoài ra, khu liên hợp sẽ bao gồm công viên chuyên đề và khu vui chơi giải trí theo mô hình Disneyland.