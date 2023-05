3 tháng, cả miền Nam chỉ có 3 dự án nhà ở thương mại cấp phép mới

Thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý 1/2023 của Bộ Xây dựng đối với dự án phát triển nhà ở thương mại cho thấy, số lượng dự án nhà ở thương mại hoàn thành chỉ có 14 dự án, chỉ bằng 50% so với quý trước đó và bằng khoảng 64% so với quý 1/2022.

Trong đó, miền Bắc có 9 dự án với 5.679 căn, miền Trung 3 dự án với 137 căn, còn miền Nam chỉ vỏn vẹn 2 dự án với 93 căn (số lượng căn hộ hoàn thành chỉ bằng 1,6% so với miền Bắc).

Điều này cũng xảy ra tương tự với số lượng dự án đang xây dựng khi miền Bắc có 435 dự án với 287.096 căn, tại miền Trung có 157 dự án với 61.565 căn, tại miền Nam có 106 dự án với 49.931 căn.

Tổng cả nước có 698 dự án với 398.592 căn, số lượng dự án đạt 149,79% so với quý IV/2022 và bằng khoảng 57,4% so với với quý I/2022.

Èo uột nhất là dự án được cấp mới khi cả nước có 17 dự án với 7.187 căn, số lượng dự án được cấp phép mới bằng khoảng 77,27% so với quý IV/2022 và bằng khoảng 43,59% so với quý I/2022. Trong khi miền Bắc có tới 9 dự án thì miền Nam lại chỉ có 3 dự án, miền Trung 5 dự án.

Còn về số lượng dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai có 52 dự án với 23.690 căn, bằng khoảng 88,14% so với quý IV/2022 và bằng khoảng 92,86% so với quý I/2022.

Bộ Xây dựng nhận thấy nguồn cung về nhà ở thương mại trong quý I/2023 vẫn còn hạn chế và có xu hướng giảm so với quý IV/2022. Theo đó, số lượng dự án được cấp phép mới trong quý là 17 dự án so với 22 dự án của quý IV/2022 và 39 dự án của quý I/2022; số lượng dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai là 52 dự án so với 59 dự án của quý IV/2022 và 56 dự án của quý I/2022; số lượng dự án hoàn thành trong quý là 14 dự án so với 28 dự án của quý IV/2022 và 22 dự án của quý I/2022. Đây là con số đáng báo động khi số lượng các dự án phát triển quá thấp so với cùng kỳ của các năm gần đây.

Đối với dự án nhà ở xã hội và nhà ở công nhân, trong quý I, cả nước có 1 dự án nhà ở xã hội với quy mô 300 căn hộ được cấp phép mới; có 5 dự án với quy mô 1.908 căn đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai; có 4 dự án với quy mô 934 căn hộ đã hoàn thành xây dựng. Có 397 dự án đang triển khai xây dựng với quy mô 453.426 căn trong đó: đang triển khai xây dựng 152 dự án với quy mô 153.426 căn; đang thực hiện thủ tục đầu tư 245 dự án với quy mô 300.000 căn.

Đối với dự án du lịch nghỉ dưỡng và văn phòng kết hợp lưu trú, có 8 dự án hoàn thành với 3.385 căn, gồm: 2.458 căn hộ du lịch, 680 căn biệt thự du lịch và 247 căn văn phòng kết hợp lưu trú. Số lượng dự án du lịch nghỉ dưỡng và văn phòng kết hợp lưu trú hoàn thành 133,33% so với quý IV/2022.

Và có 56 dự án đang triển khai với 25.368 căn, gồm: 20.470 căn hộ du lịch, 4.616 căn biệt thự du lịch và 282 căn văn phòng kết hợp lưu trú. Số lượng dự án du lịch nghỉ dưỡng và văn phòng kết hợp lưu trú đang triển khai chỉ bằng 44,4% quý IV/2022.

Trong quý chỉ có 1 dự án được cấp phép mới, bằng khoảng 25% so với quý IV/2022.