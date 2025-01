3 tháng đầu năm Ất Tỵ 2025 có 2 con giáp được cát tinh hỗ trợ, giàu có viên mãn, 1 con giáp thận trọng

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý thường được đánh giá cao bởi trí tuệ sắc bén và sự nhanh nhẹn, linh hoạt trong mọi tình huống. Chính vì thế, con giáp này luôn biết tạo ra và nắm bắt những cơ hội mang lại may mắn và thịnh vượng cho bản thân. Bước vào năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tý có thể mong đợi một chuỗi ngày đầy ắp thành công, càng ngày càng giàu có.

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ, được các cát tinh như Long Đức, Tử Vi và Ngọc Quý chiếu rọi, tuổi Tý sẽ thấy rõ sự thăng tiến trong tài chính cá nhân. Trong tử vi, sao Long Đức tượng trưng cho sự nhân ái, cao quý và đoan chính, có khả năng hóa giải tai ương hoặc bệnh tật. Trong khi đó, sao Tử Vi còn được biết đến với tên gọi Đế Tọa, chuyên chủ về quan lộc, tức là sao của sự nghiệp. Có sao Tử Vi chiếu rọi, tuổi Tý chỉ cần nỗ lực thì sự nghiệp luôn thuận lợi, việc có được cuộc sống sung túc, thịnh vượng chỉ là vấn đề thời gian. Cuối cùng, được sao Ngọc Quý tương trợ, những người tuổi Tý sẽ luôn gặp may mắn trong chuyện làm ăn, kinh doanh.

Ba tháng đầu năm Ất Tỵ 2025 được coi là giai đoạn vô cùng thuận lợi của tuổi Tý. Ngay khi chia tay năm Giáp Thìn 2024, con giáp này đã tích cóp được không ít. Bước sang tháng 1 âm và tháng 2 âm, tình hình tài chính ổn định giúp họ có cuộc sống sung túc, đủ đầy. Đặc biệt, tử vi học có nói, tháng 3 âm, tuổi Tý có sự nghiệp nở rộ, khả năng thăng chức tăng lương là rất cao. Những người làm về kinh doanh sẽ còn thu về một khoản tiền lớn.

Tuổi Hợi

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Hợi là con giáp thường được đánh giá cao ở tinh thần lạc quan, chăm chỉ. Dù rơi vào tình thế nào, họ cũng ít khi chán nản mà luôn tự động viên bản thân nỗ lực vượt qua khó khăn. Họ cũng rất thích giúp đỡ người khác và chính sự tích cực và tử tế này sẽ giúp tuổi Hợi dễ gặp được quý nhân và nhờ đó, luôn được hỗ trợ đúng lúc cần.

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Ất Tỵ 2025, chịu ảnh hưởng của hạn Thái Tuế, tuổi Hợi có thể sẽ phải đương đầu với những thử thách. Tuy nhiên, bên cạnh họ vẫn có những cát tinh tốt hỗ trợ như Dịch Mã, Quốc Ấn nên cần phải biết nắm bắt cơ hội thì sẽ vẫn gặt hái thành công.

Sự xuất hiện của cát tinh Dịch Mã cho thấy sự nghiệp của con giáp này sẽ có nhiều bước thay đổi. Bên cạnh đó, nó cũng nói lên rằng sự dịch chuyển sẽ mang lại nhiều cơ hội làm ăn tốt đẹp cho tuổi Hợi. Có thể họ sẽ tìm thấy công việc trong mơ khi đến một vùng đất mới. Vậy nên, để gặt hái nhiều thành tựu, tuổi Hợi đừng ngại đi xa và đừng ngại ra khỏi vùng an toàn của mình.

Bên cạnh đó, tuổi Hợi còn có sự hỗ trợ của cát tinh Quốc Ấn. Đây là một sao tốt chủ về quyền lực, địa vị. Theo lá số tử vi, người nào được sao này chiếu rọi thì sẽ dễ được quý nhân soi đường dẫn lối, sự nghiệp thăng tiến, có khả năng trở thành lãnh đạo.

Đặc biệt, khoảng thời gian 3 tháng đầu năm Ất Tỵ 2025 đúng là giai đoạn vàng cho người tuổi Hợi mà họ nên biết tận dụng để thu về nhiều thành tựu nhất. Ngay từ tháng 1 âm, lục hợp chiếu rọi đã mang lại may mắn lớn, giúp con giáp này nhìn đâu cũng ra cơ hội kiếm tiền. Nhất là những người tuổi Hợi làm trong lĩnh vực bất động sản sẽ thu về nhiều lợi nhuận nhất.

Chưa hết, tử vi học có nói, bước sang tháng 2 âm, được tam hợp chống lưng, tuổi Hợi sẽ có quý nhân tương trợ, sự nghiệp bước sang một trang mới, thu nhập ngày càng cải thiện. Việc đi lại cũng sẽ mang đến cho họ nhiều tin vui.

Tuổi Tỵ

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tỵ là con giáp thường tạo được ấn tượng tốt với người khác bởi sự thông minh, duyên dáng và hóm hỉnh của họ. Chính sự thân thiện này giúp họ có nhiều bạn tốt và hay được quý nhân hỗ trợ. Trong công việc, con giáp tuổi Tỵ là những cá nhân sáng tạo, tài năng, có thể thăng hoa trong nhiều lĩnh vực.

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ 2025, chịu ảnh hưởng từ năm tuổi của mình, còn gọi là hạn Thái Tuế, tuổi Tỵ sẽ gặp cả thuận lợi lẫn khó khăn. Có lúc con giáp này cần phải biết nắm bắt cơ hội để làm giàu, nhưng cũng có lúc cần phải bình tĩnh và có những sự đề phòng để giảm bớt rủi ro.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tỵ được một số cát tinh hỗ trợ, trong đó quan trọng nhất là sao Thiên Giải. Đây là một cát tinh chịu trách nhiệm cho việc giải ách, trừ hung, giảm bệnh tật, đề phòng và giảm tai họa, đồng thời mang lại phúc thọ và may mắn đặc biệt. Được sao tốt này chiếu rọi cũng giống như việc sở hữu một tấm bùa hộ mệnh tuyệt vời có thể giúp tuổi Tỵ vượt qua khó khăn, thử thách và đi tới thành công rực rỡ trong cuộc sống. Do đó, hãy luôn nỗ lực hết mình, dám vượt ra khỏi vùng an toàn, tuổi Tỵ sẽ gặt hái được những thành tựu xứng đáng.

Tuy nhiên, nếu như tuổi Tý và tuổi Hợi có 3 tháng đầu năm Ất Tỵ 2025 suôn sẻ, thuận lợi thì tuổi Tỵ lại cần có những sự thận trọng nhất định.

Tử vi học có nói, sau tháng 1 âm chưa có nhiều tiến triển trong công việc, tháng 2 âm sẽ là lúc con giáp này cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe thật tốt. Ngoài ra, tuổi Tỵ cũng cần cẩn thận khi ký kết các hợp đồng để tránh những rủi ro pháp lý.

Tháng 3 âm, những sự cạnh tranh trong chuyện làm ăn cũng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, con giáp này cần tiếp tục đề phòng để tránh mất tiền, mệt người.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.