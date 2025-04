3 tháng, hoàn thuế gần 30.000 tỷ đồng

Chính sách hoàn thuế đã có cơ chế linh hoạt để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Trong đó, nếu tính theo trường hợp hoàn thuế thì: Hoàn cho xuất khẩu là 3.423 quyết định với tổng số tiền được hoàn 26.163 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 89% tổng số đã hoàn, bằng 106% so với số hoàn cùng kỳ năm 2024 (3.643 quyết định với tổng số tiền được hoàn 24.791 tỷ đồng); hoàn cho dự án đầu tư là 159 quyết định với tổng số tiền được hoàn 2.925 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 10% tổng số đã hoàn, bằng 139% so với số hoàn cùng kỳ năm 2024 (183 quyết định với tổng số tiền được hoàn 2.102 tỷ đồng); hoàn cho trường hợp khác là 123 quyết định với tổng số tiền hoàn 148 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 1% tổng số đã hoàn, bằng 63% so với số hoàn cùng kỳ năm 2024 (136 quyết định với tổng số tiền được hoàn 235 tỷ đồng).

Nếu tính theo phân loại hồ sơ thì: Hồ sơ hoàn trước: đã ban hành 2.777 quyết định với số tiền được hoàn 17.320 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 59% tổng số đã hoàn, bằng 106% so với số hoàn cùng kỳ năm 2024 (2.996 quyết định với tổng số tiền được hoàn là 16.269 tỷ đồng); hồ sơ kiểm tra trước: đã ban hành 928 quyết định với số tiền được hoàn là 11.916 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 41% tổng số đã hoàn, bằng 110% so với số hoàn cùng kỳ năm 2024 (966 quyết định với tổng số tiền được hoàn là 10.859 tỷ đồng).

Chi cục Thuế khu vực XVI quản lý những Đội thuế các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước và Bình Dương đã ban hành 1.040 quyết định hoàn tương ứng 7.643 tỷ đồng, chiếm 26% tổng số tiền đã hoàn trên cả nước. Chi cục Thuế khu vực XV quản lý những Đội thuế các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành 475 quyết định hoàn tương ứng 3.731 tỷ đồng, chiếm 13% tổng số tiền đã hoàn trên cả nước...

Chia sẻ tại buổi họp báo của Bộ Tài chính mới đây, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết, về tổng thể, chính sách hoàn thuế hiện nay đã có cơ chế linh hoạt để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Theo đó, doanh nghiệp tuân thủ tốt chính sách sẽ được ưu tiên hoàn thuế. Theo quy định, sau 5 ngày, cơ quan thuế sẽ tiến hành hoàn thuế trong trường hợp doanh nghiệp cung cấp đầy đủ thông tin.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thuế, gần 80% hồ sơ hoàn thuế được xử lý theo cơ chế hoàn trước, kiểm tra sau; chỉ một số ít doanh nghiệp thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau (chủ yếu là các doanh nghiệp hoàn thuế lần đầu hoặc có yếu tố rủi ro). Những vướng mắc về chính sách hoặc các trường hợp có rủi ro cao chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với tổng số hồ sơ hoàn thuế hàng năm.

Ông Mai Sơn cho biết, nhìn chung, nỗ lực của cơ quan thuế cùng sự phối hợp từ các doanh nghiệp và các bên liên quan đã giúp quá trình hoàn thuế diễn ra hiệu quả.

"Trong tương lai, khi sửa đổi Luật Quản lý thuế, Cục Thuế dự kiến tái thiết kế quy trình nghiệp vụ nhằm tạo cơ sở hỗ trợ ưu tiên cho việc hoàn thuế nhanh chóng và tự động hóa các thủ tục. Bộ Tài chính cũng như Cục Thuế sẽ tiếp tục lắng nghe, đánh giá các ý kiến đóng góp để cải thiện chính sách và quy trình, đảm bảo tính minh bạch và thuận lợi cho doanh nghiệp", lãnh đạo Cục Thuế cho hay.