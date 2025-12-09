Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

3 thói quen ăn mì "phá gan" mạnh chẳng kém rượu, nhiều người đang mắc

09-12-2025 - 14:07 PM | Sống

Mì vốn là món ăn quen thuộc, tiện lợi của nhiều người. Tuy nhiên, ăn mì sai cách lại có thể phá gan mạnh chẳng kém rượu.

Mì, món ăn quốc dân, tiện lợi, ngon miệng và xuất hiện trong mọi căn bếp, bỗng dưng bị gắn mác “hại gan”, nghe qua hẳn nhiều người giật mình. Nhưng đừng vội bỏ hết mì trong nhà. Vấn đề không nằm ở bản thân sợi mì, mà ở những thói quen ăn tưởng vô hại lại âm thầm làm gan “quá tải”.

3 cách ăn mì gây hại gan nhiều người đang mắc phải

- Mì ăn kèm rượu đêm khuya: Nhiều người uống rượu xong đói bụng, làm tô mì nóng để “lót dạ”. Nhưng rượu vốn đã khiến gan phải hoạt động hết công suất để chuyển hóa cồn. Khi ăn thêm mì, nguồn tinh bột cao, cơ thể sẽ ưu tiên xử lý cồn trước, khiến carbohydrate tích trữ thành mỡ dễ dẫn đến gan nhiễm mỡ. Thêm vào đó, các món mì khuya thường trộn nước tương, tương đen, dầu hào, sa tế… lượng natri tăng cao, càng khiến gan và tim mạch chịu áp lực.

- Mì để qua đêm, hâm đi hâm lại: Mì để lâu sẽ xảy ra hiện tượng biến đổi cấu trúc tinh bột thành “kháng tinh bột”. Chất này khó tiêu và buộc gan tiết nhiều dịch mật hơn để xử lý. Ăn lâu dài có thể ảnh hưởng chức năng gan. Nguy hiểm hơn nếu mì đựng trong hộp nhựa rồi bỏ lò vi sóng, việc tái nhiệt có thể làm giải phóng chất độc từ nhựa.

- Mì trộn sốt béo, nhiều dầu: Mì trộn bơ, sốt lạc (đậu phộng), sốt mè, kèm dầu ớt, dầu tỏi… là công thức “ngon nhưng nặng”. Hàm lượng chất béo cao buộc gan phải làm việc để chuyển hóa, dễ gây dư năng lượng và hình thành mỡ gan. Một số quán còn dùng dầu chiên đi chiên lại để tăng độ thơm, loại dầu này sinh ra chất oxy hóa có hại cho gan.

3 thói quen ăn mì "phá gan" mạnh chẳng kém rượu, nhiều người đang mắc- Ảnh 1.

Muốn ăn mì tốt cho gan, hãy nhớ 3 nguyên tắc

- Ưu tiên mì nguyên cám, mì kiều mạch: Nguồn vitamin B hỗ trợ chuyển hóa chất béo và giảm gánh nặng cho gan. Khi luộc mì, hãy thêm rau xanh như giá, cải bó xôi để tăng chất xơ.

- Chọn thời điểm ăn: Buổi trưa là thời gian phù hợp nhất. Hạn chế ăn sau 20h tối, đặc biệt không nên ăn khi vừa uống rượu hoặc trước khi ngủ.

- Kết hợp thực phẩm “bảo vệ gan”: Mộc nhĩ, nấm hương, củ cải, kỷ tử hoặc vài lát táo tàu trong nước dùng vừa tạo vị ngọt tự nhiên vừa có lợi cho gan. Sau bữa có thể uống trà xanh loãng giúp giảm bớt dầu mỡ.

Hướng dẫn cho từng nhóm đặc biệt

- Người bị gan nhiễm mỡ: chỉ ăn 2-3 bữa mì/tuần, tránh tuyệt đối đồ chiên kèm theo.

- Người men gan cao: luộc mì đổi nước nhiều lần, dùng dầu thực vật, nấu với khoai lang, bí đỏ cho dễ tiêu.

- Người có bệnh túi mật: mì nên nấu mềm, lượng dầu không quá 5g, ưu tiên dầu ô liu và ăn kèm củ cải.

Mì không phải “thủ phạm”, vấn đề là cách chúng ta ăn. Như nguyên lý dưỡng sinh cổ xưa từng nhắc “Ngũ cốc là gốc nuôi thân”. Biết lựa chọn thời điểm, chế biến lành mạnh và phối hợp thực phẩm hợp lý, bát mì quen thuộc vẫn có thể là món ngon an toàn, thân thiện với lá gan của bạn.

Nguồn và ảnh: Sohu

3 thói quen dùng nước tương gây hại gan thận, 90% gia đình mắc phải

Theo Đức Khương

Thanh niên Việt

