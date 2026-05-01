3 tuần nữa sẽ có 1 con giáp thoát khỏi vận xui, 2 con giáp công danh khởi sắc, tài lộc đủ đầy

Con giáp tuổi Hợi

Theo các chuyên gia phong thủy, Bính Ngọ 2026 nói chung là một năm thịnh vượng với nhiều cơ hội làm giàu cho tuổi Hợi. Với sự nhân hậu, tử tế và nguồn năng lượng tích cực luôn tỏa ra xung quanh, dự báo con giáp này sẽ có nhiều quý nhân trợ giúp nên con đường công danh, sự nghiệp sẽ rất thuận buồm xuôi gió.

Sự xuất hiện của các cát tinh như Thái Dương, Ngọc Đường, Nguyệt Đức cho thấy trong năm mới Bính Ngọ, sự nghiệp và tài lộc sẽ là điểm sáng nhất của con giáp này. Với bản tính chăm chỉ, lại được quý nhân giúp sức, tuổi Hợi sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu, tỏa sáng như vầng Thái Dương rực rỡ.

Tháng 4 âm hiện tại là giai đoạn thử thách sự kiên nhẫn của tuổi Hợi. Nếu không cẩn thận, con giáp này có thể rơi vào những cái bẫy đầu tư và dẫn đến việc thất thoát tài chính. Tuy nhiên, tử vi học có nói, chỉ 3 tuần nữa, tuổi Hợi sẽ hoàn toàn thoát khỏi vận xui. Đặc biệt, càng về nửa sau của năm Bính Ngọ, tài lộc của con giáp này sẽ ngày càng rực rỡ, sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh.

Con giáp tuổi Dần

Bính Ngọ 2026 hứa hẹn sẽ là một năm tuyệt vời để tuổi Dần thể hiện khả năng và bứt phá mạnh mẽ của họ trong sự nghiệp. Với bản tính độc lập, dám nghĩ dám làm, cùng sự hỗ trợ của thế cục Tam hợp Dần - Ngọ - Tuất trong năm nay, dự đoán tuổi Dần sẽ là con giáp gặt hái được nhiều thành công bậc nhất trong số 12 con giáp.

Với sự xuất hiện của các cát tinh như Tam Hợp, Tử Vi, Học Đường, tuổi Dần sẽ có nhiều cơ hội trong cả con đường học vấn cũng như sự nghiệp, có thể nói là công thành danh toại, muốn tiền có tiền, muốn chức vị có chức vị, dù làm gì cũng dễ thành công, xây dựng được một sự nghiệp huy hoàng, chói lọi.

Trong tử vi học, cát tinh Tam Hợp mang lại lợi ích to lớn về may mắn, sự hỗ trợ, và thành công trong cuộc sống và công việc. Nó giúp thúc đẩy sự đồng điệu, tạo thuận lợi cho tình yêu/hôn nhân, đồng thời nâng cao khả năng kinh doanh , phát triển sự nghiệp, và giúp giải quyết xung đột.

Trong khi đó, cát tinh Tử Vi được ví như "đế tinh" trong tử vi, mang lại lợi ích cốt lõi về quyền lực, sự tôn quý, thông minh và năng lực lãnh đạo. Người có sao này chiếu mệnh thường đôn hậu, có khả năng giải trừ tai họa, mang lại công danh sự nghiệp vững chắc và phúc thọ vững bền.

Cuối cùng, cát tinh Học Đường mang tin vui đến những người tuổi Dần đang theo đuổi con đường học vấn, dễ đỗ đạt công thành - danh toại, có vị thế trong xã hội.

Chỉ khoảng 3 tuần nữa, tuổi Dần bước vào giai đoạn phát đạt đầu tiên của mình trong năm Bính Ngọ. Tử vi học có nói, khi tháng 5 âm gõ cửa, nó cũng sẽ mang đến may mắn cho con giáp này. Được Tam hợp chống lưng, tuổi Dần dù làm gì cũng sẽ dễ thu về thành công rực rỡ, sở hữu cuộc sống giàu có, đủ đầy.

Con giáp tuổi Mùi

Cũng giống như tuổi Dần, tuổi Mùi cũng nằm trong số những con giáp vượng phát bậc nhất trong năm Bính Ngọ 2026. Với sự hỗ trợ của nhiều cát tinh như Thái Dương, Tuế Hợp, Thiên Hỷ, tuổi Mùi có đầy đủ các điều kiện thiên thời - địa lợi để phát triển và thành công rực rỡ trong sự nghiệp.

Trong tử vi, sao Thái Dương được coi là đệ nhất cát tinh trong hệ thống tử vi, chủ về công danh hiển đạt, giúp bản mệnh thăng tiến mạnh mẽ trong sự nghiệp và gặp nhiều may mắn về tài lộc. Ngoài ra, Thái Dương còn có khả năng chế hóa hung sát cực mạnh, giúp hóa giải tai ương và mang đến sự bình an cho gia đạo. Được sao này chiếu mệnh, tuổi Mùi sẽ dễ gặp được quý nhân phù trợ, gặt hái thành công lớn.

Trong khi đó, sao Tuế Hợp là một cát tinh đại diện cho sự hòa hợp, chủ về việc gặp gỡ quý nhân, giúp các kế hoạch hợp tác làm ăn hay ký kết hợp đồng diễn ra thuận lợi và bền vững. Trong phương diện tình cảm, Tuế Hợp mang đến tín hiệu tích cực cho việc hỏa giải mâu thuẫn, giúp gia đạo êm ấm, hạnh phúc.

Cuối cùng, sao Thiên Hỷ là cát tinh chủ về các sự kiện hỷ tín, may mắn và những cuộc hội ngộ bất ngờ trong cuộc sống, hỗ trợ cho phương diện tình cảm, giúp người độc thân sớm tìm thấy nhân duyên. Trong công việc, Thiên Hỷ mang lại bầu không khí hòa hợp, giúp bản mệnh nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ đồng nghiệp và đối tác để gặt hái thành công.

Tử vi học có nói, chỉ 3 tuần nữa, tháng 5 âm tới sẽ mang đến vận may rực rỡ cho tuổi Mùi. Với lục hợp hỗ trợ, con giáp này không chỉ có sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc rủng rỉnh mà còn được quý nhân trợ giúp nên cuộc sống sẽ thuận lợi, suôn sẻ, gia đạo ấm êm, hạnh phúc.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.