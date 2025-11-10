Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

306 chủ xe máy mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

10-11-2025 - 13:29 PM | Xã hội

Những chủ phương tiện có trong danh sách dưới đây cần nhanh chóng kiểm tra thông tin.

Mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá thông báo các phương tiện vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ được phát hiện qua Hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn từ ngày 06/10/2025 đến ngày 10/10/2025. Trong đó, có 77 trường hợp xe máy vi phạm.

Danh sách chi tiết 77 trường hợp xe máy vi phạm như sau:

306 chủ xe máy mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.

Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá

306 chủ xe máy mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 2.

Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá

306 chủ xe máy mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 3.

Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá

306 chủ xe máy mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 4.

Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá

306 chủ xe máy mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 5.

Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá

306 chủ xe máy mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 6.

Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá

306 chủ xe máy mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 7.

Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá

306 chủ xe máy mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 8.

Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá

Mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo ghi nhận 460 trường hợp vi phạm qua hệ thống giám sát trên các tuyến đường và thiết bị kỹ thuật, từ ngày 23 đến 31/10/2025. Trong đó có 229 trường hợp xe máy vi phạm. 

Danh sách biển số 229 trường hợp xe máy vi phạm như sau:

Vượt đèn đỏ - 19 trường hợp

98AA¬¬_083.24; 98AA_088.46; 98AA_599.43; 98B2_806.46; 98B3_266.40; 98B3_328.14; 98AA_126.92; 98B2_185.87; 98B3_157.32; 98B3_770.91; 98B3_476.87; 98AH_095.54; 98B1_590.88; 98B3_618.65; 98AA_430.94; 98B2_361.41;   98B3_821.09;     98B3_450.88;   98B3_257.67.

Không đội mũ bảo hiểm - 175 trường hợp

99AE-065.84; 99C1-422.06; 99E1-290.28; 99AE-031.62; 99B1-525.17; 99E1-553.16; 99AE-022.56; 99E1-654.55; 99E1-572.57; 99C1-417.28; 99C1-567.27; 99E1-610.69; 99G1-466.24; 37AD-012.14; 99E1-226.04; 99B1-504.77; 99AA-245.84; 99B1-147.10; 99AF-078.49; 99AE-016.04; 99B1-466.88; 99E1-623.32; 99E1-346.92; 99C1-241.35; 99AH-035.46; 99E1-315.00; 99E1-105.18; 99AA-119.95; 99E1-237.46; 99C1-545.16; 99E1-068.58; 99E1-357.79; 99C1-133.10; 99G1-422.57; 99C1-604.95; 99AE-011.86; 99C1-250.71; 99AA-321.37; 99AA-110.96; 99AE-012.22; 99AE-012.25; 99E1-399.78; 99B1-539.02; 99AA-110.00; 99E1-024.24; 99AE-068.43; 99B1-462.67; 99B1-384.52; 99AE-013.76; 99B1-433.18; 99G1-115.97; 29AH-089.03; 99AB-019.43; 99AA-085.59; 71B4-436.41; 99AD-006.52; 99E1-358.86; 36AL-036.11; 99E1-629.52; 99B1-514.05; 99E1-489.45; 29K1-447.96; 99AA-335.57; 99B1-408.65; 99G1-524.30;

99C1-544.78; 99E1-422.33; 99AA-248.30; 99AC-037.95; 29N1-890.12; 99E1-218.94; 99AA-057.41; 99E1-033.51; 99AA-285.13; 99E1-256.71; 99AA-077.21; 99B1-539.80; 99AC-059.46; 99AE-022.56; 99AA-955.74; 99E1-024.24; 99MĐ7-026.40; 99G1-125.22; 99AA-102.62; 99G1-663.46; 99E1-420.10; 99AA-216.42; 99B1-496.66; 99AE-053.17; 99V1-3825; 99C1-489.84; 99V2-3579; 98D1-740.71; 99AA-614.73; 99B1-543.30; 99MĐ3-085.31; 99MĐ5-066.13; 99AB-067.37; 99E1-643.19; 99B1-547.60; 99B1-572.28; 99H1-360.22; 99AC-033.60; 99E1-621.02;

306 chủ xe máy mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 9.

Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh

99AA-537.80; 99AC-033.90; 99D1-467.84; 99AE-033.06; 99AE-075.67; 99E1-059.28; 99AC-033.70; 98AK-071.87; 99MĐ1-098.49; 29AH-027.90; 99G1-645.10; 29Y7-322.63; 99D1-593.93; 99AE-022.21; 99F138145; 99AE-014.40; 99AE-073.67; 99AE-047.23; 98K1-291.87; 29MĐ3-525.09; 99AA-155.03; 99C1-608.33; 99B1-481.03; 99AE-044.31; 99E1-457.74; 99L6-0192; 99C153859; 98B267793; 99V1-7834; 99E1-606.43; 99E1-313.53; 99AE-047.19; 99MĐ2-074.06; 98F146121; 99H1-337.83; 29B1-699.93; 99E1-079.50; 99MĐ5-062.56; 99E1-490.71;

29S1-427.14; 99E1-188.98; 99B1-278.66; 99L5-4606; 99G1-007.17; 99L3-2214; 99G1-365.24; 99AF-083.47; 99E1-313.55; 99D1-558.19; 99AA-106.77; 99L5-0300; 99G1-661.04; 99AA61567; 34B4-041.96; 99AA-117.35; 98B1-882.38; 20AB-042.91; 99AA-032.12; 98L6-6613; 98K1-204.16; 29T1-193.63; 99K1-158.31; 99G1-694.66; 29AA-013.69; 99C159701; 99AA-104.10; 99L5-7953; 99G1-190.07; 99G1-00019; 99G149700; 17B8-002.21.

Mô tô chạy quá tốc độ - 35 trường hợp

28N1-31154; 34C1-44593; 99AB-019.82; 99D1-13832; 99G1-65452; 12B1-19985; 12T1-9819; 20B2-51781; 27B2-09619; 28FN-08138; 17B8-551.21; 25B1-749.90; 29A1-343.29; 90B2-789.94; 36AM-094.14; 27AZ-063.40; 99G144644; 99E1-670.42; 99AA-092.16; 98H1-410.86; 98B3-678.21; 36AH-001.70; 29Y3-560.49; 11L1-141.45; 27B2-153.27; 33R2-5851; 36AD-663.02; 98B2-928.94; 98E1-538.35; 99AA-099.78; 99AA-153.27; 99E1-482.64; 99F1-549.69; 99G1-62828; 99T1-220.06.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt “nguội” thông qua ứng dụng VneTraffic.

Tổng hợp: Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh 

Theo Mini

