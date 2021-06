4 bài học thay đổi cuộc đời tôi ước mình biết ở độ tuổi 20: Cơ hội luôn đến trước sự công nhận

Matt Higgins là một doanh nhân người Mỹ, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của RSE Ventures, một công ty đầu tư tư nhân tập trung vào thể thao và giải trí, truyền thông và tiếp thị, thực phẩm và lối sống, và công nghệ. Matt cũng là giảng viên và thành viên điều hành tại Trường Kinh doanh Harvard. Vào năm 2019, anh đã được trao tặng Huân chương Danh dự Đảo Ellis, huân chương dành cho những người đã có những cống hiến xuất sắc trong việc phục vụ quốc gia cả về mặt chuyên môn, văn hóa.

Với nhiều năm kinh nghiệm "chinh chiến" của mình, Matt muốn chia sẻ cho những người trẻ ngày nay những kinh nghiệm xương máu của mình, với hi vọng sẽ không có ai mắc phải những sai lầm tương tự đó của mình.

1. Không có gì bạn phạm phải ở tuổi 20 mà không thể sửa chữa được ở tuổi 30

Tôi đảm bảo với bạn rằng bất kỳ ai ở độ tuổi 30 trở lên sẽ nói với bạn rằng điều hối tiếc lớn nhất của họ không phải là những điều họ đã làm ở tuổi 20 mà là những điều họ đã không làm khi còn cơ hội.

Hiện tại không phải là lúc để sợ rủi ro. Hiện tại là lúc để bạn theo đuổi đam mê và học hỏi từ những sai lầm. Đừng quá xem trọng kết quả hay quá sợ mắc sai lầm, để rồi bỏ lỡ nhiều cơ hội vì chúng không phù hợp với kế hoạch 10 năm hoàn hảo của bạn. Bạn chỉ cần tiếp tục đi theo cái hướng chung của tham vọng cuối cùng của mình. Càng sống lâu, bạn càng nhận ra được một điều rằng không có gì là đi theo đường thẳng cả.

Một y tá chăm sóc sức khỏe đã viết một cuốn sách hấp dẫn có tên "The Top Five Regrets of the Dying: A Life Transformed by the Dearly Departed", trong đó cô ấy xác định sự hối tiếc hàng đầu mà hầu hết mọi người đều chia sẻ: Họ đã sống cuộc đời của người khác và để nỗi sợ hãi cản trở họ theo đuổi giấc mơ của mình. "Thất bại" thậm chí còn không có tên trong danh sách.

Vì vậy, bất cứ giấc mơ điên rồ nào đang bùng cháy bên trong, nếu nó khiến bạn phải thức trắng đêm, hãy thực hiện nó. Làm nhiều nhất có thể trong 10 đến 15 năm tới, ngay cả khi nó không phù hợp với mục tiêu dài hạn của bạn. Du lịch khắp thế giới (khi an toàn), đứng lên và chiến đấu cho những gì bạn tin tưởng, theo đuổi một giấc mơ điên rồ, phát triển mối quan hệ nào đó… Tương lai của bạn sẽ cảm ơn bạn.

2. Người duy nhất đánh giá bạn là tiếng nói trong đầu bạn - và điều đó thật lãng phí thời gian

Năm 32 tuổi, tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Chỉ 48 giờ sau, tôi đã trải qua một cuộc phẫu thuật khó quên trong đời.

Trong vài ngày đen tối và cô đơn, tôi nghĩ đây có thể là dấu chấm hết cho quãng đời thanh xuân của mình. Đó là khoảng thời gian buồn bã, nhưng tôi cũng rất biết ơn vì nó đã khiến tôi có một cái nhìn sâu sắc đáng kinh ngạc rằng:

Tại sao chúng ta dành quá nhiều thời gian để dự đoán sự đánh giá từ người khác, rồi sau đó điều chỉnh hành vi của mình để tìm kiếm sự công nhận từ họ? Nó không có ý nghĩa gì cả.

Phần tồi tệ nhất ở đây là gì? Đó là ở tuổi 40, bạn sẽ khám phá ra một thực tế phũ phàng rằng: Mọi người đều quá bận rộn với những vấn đề của riêng mình, họ thậm chí còn chẳng có thời gian dù chỉ là một nano giây để đánh giá bạn. Khi bạn nhận ra được điều này, cảm xúc duy nhất còn lại trong bạn chỉ có hai chữ - hối tiếc, cảm xúc thực sự duy nhất do bạn tự tạo ra và hoàn toàn có thể ngăn ngừa được.

Hãy luôn ghi nhớ một điều rằng: Bạn được sinh ra toàn vẹn. Bạn không cần bất kỳ ai khác công nhận mình. Bạn là một tác phẩm nghệ thuật chưa hoàn thành được thiết kế không bao giờ hoàn thiện, và đó là điều khiến bạn trở nên hoàn hảo đến mức tuyệt đối.

Hãy đi ngủ vào buổi tối và thức dậy vào buổi sáng với một công việc không bao giờ có thể giao được cho người khác - không phải cho mẹ, bố hay một số người quan trọng khác - và công việc đó là yêu bản thân.

Nếu không phải bạn, thì là ai?

3. Cơ hội luôn đến trước sự công nhận

Hãy biến bản thân trở thành người không thể thiếu trong bất cứ việc gì bạn đang làm và bạn sẽ luôn nhận được cơ hội thăng tiến. Nhưng đôi khi, bạn phải kiên nhẫn.

Tôi đã mất một thời gian để nhận ra rằng sự công nhận là một chỉ số tụt hậu và những cơ hội mới với trách nhiệm lớn hơn mới là những chỉ số hàng đầu cho sự thành công trong tương lai. Thông thường, bạn sẽ nhận được cơ hội (nhiều công việc hơn!) khi bạn trội hơn về một mặt nào đó, nhưng sự công nhận thường sẽ đến muộn hơn.

Bạn sẽ có thể cảm thấy thất vọng và thiếu kiên nhẫn, nhưng tin tôi đi, rồi thời của bạn sẽ đến. Điều quan trọng là hãy cứ năm bắt lấy cơ hội và cố gắng hết sức mình!

4. Ở đây, ngay bây giờ

Những người hạnh phúc nhất trên Trái đất sống ở Bhutan. Họ không cố tình lờ đi cái chết của mình, họ suy ngẫm về nó năm lần một ngày, và khi làm như vậy, họ nhắc nhở mình phải tận hưởng quãng thời gian mà họ còn lại trên trái đất này.

Giữ lấy khoảnh khắc này với tất cả những gì bạn có. Món quà lớn nhất mà chúng ta được ban tặng trong cuộc sống là hiện tại. Hạn chế những thứ và con người trong cuộc sống khiến tâm trí bạn sợ hãi, những thứ đưa bạn ra khỏi "đây và bây giờ". Khi bạn thức dậy và tận hưởng mọi thứ trước mắt, cuộc sống sẽ trở nên trọn vẹn hơn rất nhiều.

Đây là 4 điều tôi đúc kết ra khi ngâm lại tuổi trẻ của mình ở độ tuổi đã gần 50. Hi vọng chúng có thể phần nào đưa ra được những gợi ý về cuộc đời cũng như sự nghiệp dành cho bạn.