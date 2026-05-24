Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

4 ca sĩ tỉ view của Việt Nam

Theo Khả Văn | 24-05-2026 - 08:17 AM | Lifestyle

Sơn Tùng M-TP, Mỹ Tâm, Đen Vâu và Hòa Minzy chính là những cái tên đang thống trị nền tảng YouTube tại Việt Nam với hàng tỉ lượt xem.

Sơn Tùng M-TP

Nhắc đến kỷ lục lượt xem trên YouTube tại Việt Nam, Sơn Tùng M-TP chắc chắn là cái tên được xướng lên đầu tiên. Nam ca sĩ hiện đang giữ vị trí độc tôn về độ phủ sóng với tổng lượt xem ước tính lên đến 3,5 đến 3,6 tỉ trên kênh chính thức. Sức hút mãnh liệt của Sơn Tùng được minh chứng qua hàng loạt siêu hit trăm triệu view.

Nổi bật nhất trong sự nghiệp của anh phải kể đến Nơi này có anh với khoảng 445 triệu lượt xem, cùng màn hợp tác mang tầm vóc quốc tế với rapper Snoop Dogg trong Hãy trao cho anh thu hút hơn 300 triệu lượt xem. Các tác phẩm đình đám khác như Lạc trôi , Chúng ta không thuộc về nhau Muộn rồi mà sao còn cũng đều dễ dàng vượt mốc từ 230 đến gần 300 triệu lượt xem. Thành tích vô tiền khoáng hậu này không chỉ củng cố ngôi vương của nam ca sĩ gốc Thái Bình mà còn góp phần lớn trong việc đưa nhạc Việt tiếp cận gần hơn với khán giả toàn cầu.

4 ca sĩ tỉ view của Việt Nam- Ảnh 1.

Mỹ Tâm

Bám sát trên đường đua tỉ view là Mỹ Tâm, một biểu tượng âm nhạc có sức ảnh hưởng bền vững bậc nhất của Vpop. Nữ ca sĩ hiện đã tích lũy được khoảng 1,8 tỉ lượt xem trên YouTube. Hơn hai thập kỷ miệt mài hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm vẫn duy trì phong độ đỉnh cao nhờ những ca khúc chạm đến trái tim của nhiều thế hệ người yêu nhạc.

Các sản phẩm âm nhạc của cô luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt, tiêu biểu như Hẹn ước từ hư vô đạt hơn 130 triệu lượt xem, hay các siêu hit Đúng cũng thành sai , Đâu chỉ riêng em , Người hãy quên em đi Đừng hỏi em đều đặn bỏ túi từ 100 đến hơn 110 triệu lượt xem. Những con số biết nói này chính là lời khẳng định đanh thép cho sức sống mãnh liệt trong âm nhạc của Mỹ Tâm, chứng minh đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt trên nền tảng số.

4 ca sĩ tỉ view của Việt Nam- Ảnh 2.

Đen Vâu

Trong giới underground và rap Việt, Đen Vâu đã thiết lập một cột mốc lịch sử khi trở thành rapper đầu tiên cán mốc 1,5 tỉ lượt xem tích lũy trên kênh YouTube chính thức. Phong cách âm nhạc đậm chất tự sự, lời rap mộc mạc, gần gũi nhưng mang chiều sâu triết lý đã giúp anh chinh phục hoàn toàn mọi tầng lớp khán giả đại chúng.

Những bản hit mang thông điệp chữa lành và tích cực như Đi về nhà Bài này chill phết đều xấp xỉ mức 200 triệu lượt xem đầy ấn tượng. Ngay cả những ca khúc mang đậm tính chiêm nghiệm như Lối nhỏ , Mang tiền về cho mẹ , Trốn tìm... cũng sở hữu lượng người xem khổng lồ từ 75 đến hơn 180 triệu lượt xem. Âm nhạc của Đen Vâu đã vượt ra khỏi ranh giới giải trí đơn thuần để trở thành liều thuốc tinh thần, tạo nên sự kết nối bền bỉ với người nghe theo năm tháng.

4 ca sĩ tỉ view của Việt Nam- Ảnh 3.

Hòa Minzy

Gương mặt chốt lại danh sách này là Hòa Minzy, nữ ca sĩ đang có tốc độ bứt phá đáng kinh ngạc nhất trên đường đua YouTube Vpop hiện nay. Với tổng lượt xem tích lũy vượt mốc 1 tỉ, Hòa Minzy liên tục tạo ra những "cơn sốt" càn quét mạng xã hội.

Điểm nhấn rực rỡ nhất trong thời gian qua của cô chính là ca khúc Bắc Bling khi tạo nên một hiện tượng viral bùng nổ, mang về hơn 300 triệu lượt xem. Các sản phẩm âm nhạc được đầu tư chỉn chu từ phần nghe lẫn phần nhìn như Thị Mầu , Rời bỏ , Không thể cùng nhau suốt kiếp hay Ăn gì đây Chấp nhận cũng xuất sắc gặt hái hàng chục triệu lượt xem. Sự biến hóa đa dạng trong phong cách, chất giọng nội lực cùng khả năng nắm bắt xu hướng nhạy bén đang giúp Hòa Minzy ngày càng khẳng định vị trí vững chắc của mình trong làng nhạc Việt đương đại.

4 ca sĩ tỉ view của Việt Nam- Ảnh 4.

Theo Khả Văn

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Taste Atlas gọi tên loạt món Việt ngon nhất châu Á: Bún chả xếp hạng cực cao, nem Phùng và thịt đông cũng góp mặt

Taste Atlas gọi tên loạt món Việt ngon nhất châu Á: Bún chả xếp hạng cực cao, nem Phùng và thịt đông cũng góp mặt Nổi bật

Muốn mặc váy đẹp và sang hơn, hãy bắt đầu từ việc chọn đúng giày

Muốn mặc váy đẹp và sang hơn, hãy bắt đầu từ việc chọn đúng giày Nổi bật

Bỏ việc văn phòng, dùng ChatGPT thiết kế khu vườn trên mảnh đất 1000m2: "Hết đau cổ vai gáy thì chuyển sang đau lưng vì cuốc đất"

Bỏ việc văn phòng, dùng ChatGPT thiết kế khu vườn trên mảnh đất 1000m2: "Hết đau cổ vai gáy thì chuyển sang đau lưng vì cuốc đất"

07:59 , 24/05/2026
Thực hư chuyện Ronaldo tặng loạt siêu xe Rolls-Royce Phantom mạ vàng cho cả đội Al Nassr sau chức vô địch

Thực hư chuyện Ronaldo tặng loạt siêu xe Rolls-Royce Phantom mạ vàng cho cả đội Al Nassr sau chức vô địch

07:35 , 24/05/2026
Thử bánh canh cua trộn khô tại Phú Nhuận: Không chan nước nhưng vẫn hút khách nhờ phần sốt cua đặc biệt

Thử bánh canh cua trộn khô tại Phú Nhuận: Không chan nước nhưng vẫn hút khách nhờ phần sốt cua đặc biệt

06:38 , 24/05/2026
Người Nhật cũng từng 'giờ cao su', vì sao hiện tại luôn đúng giờ tuyệt đối?

Người Nhật cũng từng 'giờ cao su', vì sao hiện tại luôn đúng giờ tuyệt đối?

00:09 , 24/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên