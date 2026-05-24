4 ca sĩ tỉ view của Việt Nam

Sơn Tùng M-TP

Nhắc đến kỷ lục lượt xem trên YouTube tại Việt Nam, Sơn Tùng M-TP chắc chắn là cái tên được xướng lên đầu tiên. Nam ca sĩ hiện đang giữ vị trí độc tôn về độ phủ sóng với tổng lượt xem ước tính lên đến 3,5 đến 3,6 tỉ trên kênh chính thức. Sức hút mãnh liệt của Sơn Tùng được minh chứng qua hàng loạt siêu hit trăm triệu view.

Nổi bật nhất trong sự nghiệp của anh phải kể đến Nơi này có anh với khoảng 445 triệu lượt xem, cùng màn hợp tác mang tầm vóc quốc tế với rapper Snoop Dogg trong Hãy trao cho anh thu hút hơn 300 triệu lượt xem. Các tác phẩm đình đám khác như Lạc trôi , Chúng ta không thuộc về nhau và Muộn rồi mà sao còn cũng đều dễ dàng vượt mốc từ 230 đến gần 300 triệu lượt xem. Thành tích vô tiền khoáng hậu này không chỉ củng cố ngôi vương của nam ca sĩ gốc Thái Bình mà còn góp phần lớn trong việc đưa nhạc Việt tiếp cận gần hơn với khán giả toàn cầu.

Mỹ Tâm

Bám sát trên đường đua tỉ view là Mỹ Tâm, một biểu tượng âm nhạc có sức ảnh hưởng bền vững bậc nhất của Vpop. Nữ ca sĩ hiện đã tích lũy được khoảng 1,8 tỉ lượt xem trên YouTube. Hơn hai thập kỷ miệt mài hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm vẫn duy trì phong độ đỉnh cao nhờ những ca khúc chạm đến trái tim của nhiều thế hệ người yêu nhạc.

Các sản phẩm âm nhạc của cô luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt, tiêu biểu như Hẹn ước từ hư vô đạt hơn 130 triệu lượt xem, hay các siêu hit Đúng cũng thành sai , Đâu chỉ riêng em , Người hãy quên em đi và Đừng hỏi em đều đặn bỏ túi từ 100 đến hơn 110 triệu lượt xem. Những con số biết nói này chính là lời khẳng định đanh thép cho sức sống mãnh liệt trong âm nhạc của Mỹ Tâm, chứng minh đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt trên nền tảng số.

Đen Vâu

Trong giới underground và rap Việt, Đen Vâu đã thiết lập một cột mốc lịch sử khi trở thành rapper đầu tiên cán mốc 1,5 tỉ lượt xem tích lũy trên kênh YouTube chính thức. Phong cách âm nhạc đậm chất tự sự, lời rap mộc mạc, gần gũi nhưng mang chiều sâu triết lý đã giúp anh chinh phục hoàn toàn mọi tầng lớp khán giả đại chúng.

Những bản hit mang thông điệp chữa lành và tích cực như Đi về nhà và Bài này chill phết đều xấp xỉ mức 200 triệu lượt xem đầy ấn tượng. Ngay cả những ca khúc mang đậm tính chiêm nghiệm như Lối nhỏ , Mang tiền về cho mẹ , Trốn tìm... cũng sở hữu lượng người xem khổng lồ từ 75 đến hơn 180 triệu lượt xem. Âm nhạc của Đen Vâu đã vượt ra khỏi ranh giới giải trí đơn thuần để trở thành liều thuốc tinh thần, tạo nên sự kết nối bền bỉ với người nghe theo năm tháng.

Hòa Minzy

Gương mặt chốt lại danh sách này là Hòa Minzy, nữ ca sĩ đang có tốc độ bứt phá đáng kinh ngạc nhất trên đường đua YouTube Vpop hiện nay. Với tổng lượt xem tích lũy vượt mốc 1 tỉ, Hòa Minzy liên tục tạo ra những "cơn sốt" càn quét mạng xã hội.

Điểm nhấn rực rỡ nhất trong thời gian qua của cô chính là ca khúc Bắc Bling khi tạo nên một hiện tượng viral bùng nổ, mang về hơn 300 triệu lượt xem. Các sản phẩm âm nhạc được đầu tư chỉn chu từ phần nghe lẫn phần nhìn như Thị Mầu , Rời bỏ , Không thể cùng nhau suốt kiếp hay Ăn gì đây và Chấp nhận cũng xuất sắc gặt hái hàng chục triệu lượt xem. Sự biến hóa đa dạng trong phong cách, chất giọng nội lực cùng khả năng nắm bắt xu hướng nhạy bén đang giúp Hòa Minzy ngày càng khẳng định vị trí vững chắc của mình trong làng nhạc Việt đương đại.