4 cây cảnh không để ở trong phòng ngủ vì ảnh hưởng không tốt cho gia chủ: 1 loại cây rất được yêu thích

Việc đặt cây cảnh trong phòng ngủ cần tránh các loại cây ảnh hưởng đến hệ hô hấp do cơ chế thải khí CO2 vào ban đêm, cây chứa độc tố hoặc mang sát khí theo phong thủy.

Dưới đây là 4 loại cây cảnh điển hình không nên đặt trong phòng ngủ để bảo vệ sức khỏe và vận khí cho gia chủ:

1. Cây Vạn Niên Thanh

Cây Vạn Niên Thanh là loại cây cảnh biểu tượng cho sự trường thọ và thịnh vượng, đặc biệt phù hợp cho người mệnh Kim và mệnh Thủy để thu hút tài lộc. Bên cạnh đó, đây còn là loài cây có khả năng thanh lọc không khí xuất sắc bằng cách hấp thụ các khí độc như formaldehyde, benzene và bức xạ từ thiết bị điện tử.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, do chứa độc tố canxi oxalat trong tất cả các bộ phận, có thể gây kích ứng mạnh. Nếu vô tình tiếp xúc với nhựa cây hoặc nuốt phải, nó có thể gây bỏng rát niêm mạc, sưng lưỡi, nghẹt thở và nôn mửa, đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ và thú cưng.

Do đó, dù vạn niên thanh có nhiều tác dụng trong phong thủy hay làm thanh lọc không khí tốt, nhưng nó nên được đặt ở phòng khách rộng rãi hoặc trên giá cao, tránh xa tầm với của trẻ nhỏ. Cũng vì cơ chế thải khí CO2 rất mạnh vào ban đêm nên loài cây này cũng không thích hợp để bài trí trong phòng ngủ.

2. Cây Xương Rồng

Xương rồng là một trong các loại cây cảnh được yêu thích do có hoa rực rỡ, lại dễ chăm sóc, hầu như không cần phải tưới tắm gì. Tuy nhiên, theo phong thủy, những chiếc gai nhọn của xương rồng mang theo sát khí, tạo ra năng lượng tiêu cực gây cảm giác bất an, căng thẳng và làm suy giảm chất lượng giấc ngủ.

(Ảnh minh họa)

Do đó, nếu muốn trồng xương rồng thì tốt nhất bạn nên để ở ban công vì đây là vị trí lý tưởng để cây phát huy tác dụng bảo vệ ngôi nhà, ngăn chặn năng lượng xấu từ bên ngoài xâm nhập vào nhà.

Ngoài ra, gia chủ cũng có thể trồng xương rồng ở sân trước, sân sau hoặc bệ cửa sổ bên ngoài. Những vị trí này giúp xương rồng đóng vai trò như người canh gác, hóa giải sát khí và những điều không may mắn.

3. Cây Kim Tiền (Cây Phát Tài)

Kim tiền là loài cây phong thủy rất được yêu thích vì vừa mang ý nghĩa tài lộc và là loài cây lọc không khí hiệu quả. Tuy nhiên, kim tiền có cơ chế hô hấp thải ra một lượng lớn khí CO2 vào ban đêm. Trong không gian phòng ngủ kín, việc này có thể gây ngột ngạt, thiếu oxy, dẫn đến mệt mỏi khi thức dậy.

(Ảnh minh họa)

Ngoài ra, trong thân và lá cây kim tiền có chứa các tinh thể canxi oxalat. Nếu vô tình chạm vào nhựa cây hoặc nuốt phải, nó có thể gây nóng rát, sưng tấy niêm mạc miệng, lưỡi và họng, thậm chí gây khó thở. Điều này đặc biệt nguy hiểm nếu trong phòng ngủ có trẻ nhỏ hoặc thú cưng.

Chưa hết, đất ẩm trong chậu cây có thể là môi trường phát sinh nấm mốc và vi khuẩn. Trong môi trường phòng ngủ ít lưu thông không khí, các tác nhân này dễ gây kích ứng đường hô hấp hoặc dị ứng cho người ngủ trong phòng.

Cuối cùng, một số quan niệm phong thủy cho rằng cây kim tiền mang năng lượng tăng trưởng mạnh mẽ, không phù hợp với không gian cần sự tĩnh lặng, nghỉ ngơi như phòng ngủ, có thể gây xáo trộn sự bình an của gia chủ.

4. Cây Dạ Lan Hương (Dạ Lý Hương)

Dạ lý hương là loại hoa có mùi hương cực kỳ nồng nàn vào ban đêm, dễ gây kích ứng đường hô hấp và hệ thần kinh, làm trầm trọng thêm các triệu chứng hen suyễn hoặc gây đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, buồn nôn cho những người nhạy cảm.

(Ảnh minh họa)

Ngoài ra, cây dạ lý hương chứa một loại chất kiềm độc. Nếu tiếp xúc quá gần hoặc hít phải lượng lớn khí phát tán từ hoa trong không gian hẹp, nó có thể gây rụng tóc nhanh chóng và làm suy nhược cơ thể.

Giống như nhiều loại cây xanh khác, dạ lý hương thực hiện quá trình hô hấp vào ban đêm, lấy oxy và thải ra khí CO2. Trong phòng ngủ đóng kín cửa, việc này dễ gây ngạt thở, khiến bạn thức dậy với cảm giác mệt mỏi và uể oải.

* Lưu ý:

Để cải thiện không khí trong phòng ngủ, bạn có thể thay thế bằng các loại cây có khả năng nhả oxy vào ban đêm như cây lưỡi hổ hoặc cây nha đam. Chỉ một chậu cây nhỏ, xinh xắn trên bàn trang điểm hoặc bậu cửa sổ cũng có thể làm tăng nét thẩm mỹ và đem lại nhiều tác dụng tích cực cho không gian phòng ngủ ấm cúng của bạn.