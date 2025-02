4 giám đốc sở được bầu làm Ủy viên UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chiều 27/2, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục kỳ họp thứ 26 xem xét, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến nhân sự.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đối với ông Bùi Văn Thảo (nguyên Giám đốc Công an tỉnh), ông Tạ Quốc Trung (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng ), ông Đỗ Hữu Hiền (nguyên Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông), ông Trần Quốc Khánh (nguyên Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội), ông Huỳnh Sơn Thái (nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), ông Phan Khắc Duy (nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh), ông Nguyễn Văn Đặng (nguyên Giám đốc Sở Tài chính), ông Nguyễn Đình Trung (nguyên Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao), ông Đỗ Đình Quốc (nguyên Trưởng Ban Dân tộc).

9 Ủy viên UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bị miễn nhiệm do được cơ quan có thẩm quyền bố trí công tác khác hoặc nghỉ chế độ hưu trí.

Ngoài ra, các đại biểu cũng bãi nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Minh An, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: báo Bà Rịa - Vũng Tàu.

Lý do bãi nhiệm, theo điểm b khoản 3 Điều 13 Nghị định số 08/2016/NĐ-CP thì trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật hoặc không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao mà chưa đến mức kỷ luật cách chức nhưng cần phải bãi nhiệm thì đối với trường hợp ông Phạm Minh An xét thấy hành vi vi phạm cao hơn so với mức quy định và đã được Chủ tịch UBND tỉnh thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Giám đốc Sở Y tế tại quyết định số 154 ngày 22/1/2025.

Do đó, để kiện toàn thành viên UBND tỉnh và thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cần thiết phải bãi nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Phạm Minh An.

Trước đó, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành cáo trạng vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, liên quan đến gói thầu số 25 mua sắm thiết bị cho phòng mổ Hybrid chấn thương chỉnh hình tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu.

Ông Phạm Minh An cùng một số cá nhân liên quan bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, làm đội giá thiết bị của gói thầu số 25, gây thiệt hại hơn 18,3 tỷ đồng.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu Ủy viên UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Vũ Như Hà (Giám đốc Công an tỉnh), ông Nguyễn Tấn Bản (Giám đốc Sở Y tế), ông Phạm Thành Chung (Giám đốc Sở Nội vụ), ông Hoàng Vũ Thảnh (Giám đốc Sở Tài chính).

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết kỳ họp lần này có ý nghĩa hết sức đặc biệt, để thông qua các nghị quyết về thành lập, hợp nhất, sáp nhập các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh và công tác nhân sự theo phương án sắp xếp tổ chức bộ máy trong tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18 của Trung ương.

Theo đó, với việc tổ chức thành công kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã quyết nghị sắp xếp cấp sở từ 22 đơn vị xuống còn 15 đơn vị, giảm 7 đơn vị (đạt 31,82%); sắp xếp các đơn vị sự nghiệp từ 11 đơn vị xuống còn 6 đơn vị, giảm 5 đơn vị (đạt 45,45%).

Bà Rịa - Vũng Tàu trao quyết định điều động, bổ nhiệm gần 60 cán bộ chủ chốt

Cũng trong chiều 27/2, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã công bố quyết định điều động và bổ nhiệm ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành uỷ Bà Rịa giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Trong kỳ họp thứ 26 HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sáng 27/2, ông Tuấn đã được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công bố quyết định điều động, chỉ định ông Trần Tuấn Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Bà Rịa.

Ông Trần Văn Tuấn, Bí thư Thành ủy Bà Rịa nhận quyết định, hoa chúc mừng Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều động, bổ nhiệm ông Lê Hoàng Hải, phó chủ tịch HĐND tỉnh giữ chức vụ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Điều động bà Võ Ngọc Thanh Trúc, phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ đến công tác, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công bố và trao các quyết định nghỉ hưu đối với ông Nguyễn Đình Trung (Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao), ông Đỗ Đình Quốc (Trưởng Ban Dân tộc), ông Huỳnh Bách Tiến (Phó Giám đốc Sở Nội vụ), ông Lê Thế Thời (Phó Giám đốc Sở Tài chính), bà Nguyễn Thị Vân Anh (Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội), ông Trần Duy Tâm Thanh (Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ), ông Đặng Sơn Hải (Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ), ông Nguyễn Văn Ba (Phó Giám đốc Sở GD - ĐT), bà Huỳnh Thị Liên (Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh).

Hội nghị cũng công bố và trao quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bổ nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng cho ông Lê Ngọc Linh và 5 Phó giám đốc Sở Xây dựng, gồm Mai Trung Hưng, Dương Thảo Hiền, Khải Quốc Bình, Nguyễn Đỗ Hải Thuận, Lê Đình Sơn.

Trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Nội vụ cho ông Phạm Thành Chung và 3 Phó giám đốc Sở Nội vụ là Nguyễn Tấn Phong, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Đinh Thị Trúc My.

Trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính cho ông Hoàng Vũ Thảnh và 6 Phó giám đốc sở, gồm Trần Thụy Cẩm Lệ, Trương Tấn Vũ, Nguyễn Thị Minh Vân, Trương Kim Tân, Nguyễn Thành Trung, Tạ Thành Nhân.

Trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho bà Lương Thị Lệ Hằng và 4 Phó giám đốc là các ông Trương Hữu Chiến, Lê Việt Trung, Nguyễn Kỳ, Phạm Huỳnh Quang Hiếu.

Trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo cho ông Nguyễn Văn Đồng và 2 phó Giám đốc là ông Tạ Minh Phong, Dương Văn Hạnh.

Trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho ông Nguyễn Văn Đa và 5 phó Giám đốc là Nguyễn Thái Sinh, Phạm Quốc Đăng, Đỗ Minh Tuấn, Phạm Thị Na, Phan Văn Mạnh.

Trao quyết định bổ nhiệm quyền Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho ông Vũ Hồng Thuấn và 3 Phó giám đốc là Nguyễn Minh Triết, Trần Thị Thu Hiền, Đỗ Phước Trung.

Lãnh đạo sở, ban quản lý nhận quyết định, hoa chúc mừng từ Ban thường vụ Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho ông Trần Thanh Tịnh và 2 Phó giám đốc là Phan Thanh Quyền, Nguyễn Thiên Vũ.

Trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý Dự án chuyên ngành Giao thông và Dân dụng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho ông Hoàng Trung Kiên và 3 Phó giám đốc là Nguyễn Văn Tứ, Đặng Cửu Phương, Trần Giàu.

Trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý Dự án Giao thông Khu vực và chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh cho ông Nguyễn Văn Trình và 3 Phó giám đốc là Lê Trọng Nghĩa, Nguyễn Minh Khánh, Nguyễn Công Danh.

Đại diện cho 59 cán bộ nhận quyết định, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cảm ơn sự tin tưởng, phân công giao nhiệm vụ của Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ông Tuấn hứa sẽ quyết tâm xây dựng nội bộ đoàn kết, ra sức cống hiến công sức, trí tuệ đóng góp cho sự phát triển của địa phương, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chúc mừng các cán bộ vừa được phân công nhận nhiệm vụ mới.

Ông Thanh yêu cầu, trên cương vị lãnh đạo mới, các cán bộ mới vừa được bổ nhiệm cần tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ cao nhất, để góp phần cùng tập thể Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lãnh đạo, chỉ đạo đưa Bà Rịa - Vũng Tàu tăng trưởng 2 số trong năm 2025, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.